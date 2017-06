Nona tappa del motomondiale, su questa pista la Honda vince da sette anni consecutivi: prima con Pedrosa, poi con Marquez. Ma Valentino Rossi vuole ripetere l'impresa di Assen.

0 condivisioni 0 stelle

12 minuti fa di Daniele Rocca

Niente riposo per i piloti della MotoGP. Dall'Olanda alla Germania, da Assen al Sachsenring. Con la vittoria di Valentino Rossi ancora negli occhi. Il duello con Danilo Petrucci a impreziosire un weekend carico di emozioni, con il dominio italiano certificato dal primato in classifica di Dovizioso.

Ma non c'è tempo per festeggiare. La prossima gara sarà decisiva per il futuro del motomondiale: nona prova, la metà esatta della stagione di MotoGP. Una pista storicamente favorevole alla Honda, che ha sempre vinto nelle ultime 7 edizioni. Ma quest'anno è un'altra storia.

Da tempo immemore non si assisteva a un campionato così equilibrato: i primi quattro piloti (due spagnoli e due italiani) racchiusi in appena 11 punti. Anche se gli stati d'animo sono molto diversi: Rossi e Dovizioso, dopo essersi spartiti gli ultimi tre gp, arrivano Germania in gran forma. Lo stesso non si può dire per Vinales e Marquez: il primo reduce da una brutta caduta ad Assen, il secondo non vince da 5 gare (Texas), unico acuto stagionale.

"Home Sweet Home"



Can anyone stop the "King of The Ring" in the 2017 #GermanGP? pic.twitter.com/z07XEcpSsc — MotoGP™🇩🇪🏁 (@MotoGP) June 27, 2017

MotoGP, al giro di boa

I circus non si è spostato di molto: meno di 700 chilometri separano Assen e il Sachsenring. E la preoccupazione rimane la stessa della scorsa settimana: il rischio pioggia è da tenere in considerazione. In più di una circostanza è capitato di dover interrompere una gara a causa del bagnato. Ma i piloti di testa hanno dimostrato di andare forte in qualunque condizione. Chiedere a Rossi e Petrucci per conferma. Niente male anche il passo di Dovizioso e Marquez, altri due che non hanno paura dell'acqua.

Chi invece è chiamato a un'importante reazione è Maverick Vinales: appena cinque punti conquistati negli ultimi due gran premi. E in Germania la strada sembra tutta in salita per il pilota della Yamaha. Un tracciato che negli ultimi anni ha sorriso esclusivamente alle Honda. Negli ultimi quattro anni a esultare è sempre stato Marc Marquez, prima di lui tripletta di Pedrosa. Per trovare la vittoria di un'altra marca in MotoGP bisogna tornare al 2009, quando Valentino Rossi tagliò il traguardo davanti a Marco Simoncelli. Di seguito il programma completo del weekend del Sachsenring.

Il programma del weekend

Venerdi 30 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 1

ore 13.10-13.50, Moto3, Prove libere 2

ore 14.05-14.50, MotoGP, Prove libere 2

ore 15.05-15.50, Moto2, Prove libere 2

Sabato 1 luglio

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 3

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 3

ore 10.55-11.40, Moto2, Prove libere 3

ore 12.35-13.15, Moto3, Qualifiche

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2

ore 15.05-15.50, Moto2, Qualifiche

Domenica 2 luglio

ore 8.40-9.00, Moto3, Warm Up

ore 9.10-9.30, Moto2, Warm Up

ore 9.40-10.00, MotoGP, Warm Up

ore 11.00, Moto3, Gara

ore 12.20, Moto2, Gara

ore 14.00, MotoGP, Gara

Classifica mondiale piloti MotoGP