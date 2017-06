L'attaccante francese del Colonia era volato in Cina per firmare con il Tianjin Quanjian: la trattativa è saltata per colpa dell'avidità dei suoi procuratori.

15 minuti fa di Elmar Bergonzini

È saltato. E non si è affatto divertito. Anthony Modeste aveva deciso. In questa sessione di calciomercato avrebbe voluto lasciare il Colonia per giocare con il Tianjin Quanjian in Cina. Il club allenato da Fabia Cannavaro. Stipendio da nababbo dopo aver chiuso la Bundesliga da miglior bomber dopo Aubameyang e Lewandowski. Ci può stare.

La trattativa tra Modeste e i cinesi è decollata dopo che, un paio di settimane fa, Aubameyang aveva scelto di andare al Psg rinunciando al trasferimento in Asia. Poi però il club francese ha cambiato dirigenti (e piani) e tutto è cambiato. Ci ha messo del suo però anche l’attaccante del Colonia. Anzi: i suoi procuratori, probabilmente troppo avidi.

La notizia l’ha data il Colonia con un comunicato ufficiale. Modeste non andrà al Tianjin Quanjian. Il calciomercato, si sa, è sorprendente, ma ormai l’affare sembrava fatto al punto che il giocatore era già in Cina da qualche giorno. Ieri avrebbe dovuto effettuare le visite mediche, ma dalla Germania è arrivato il veto.

Calciomercato Colonia, Modeste non va al Tianjin Quanjian

Ma cosa è successo nello specifico? Il Colonia aveva deciso di cedere Modeste al Tianjin Quanjin per 35 milioni. Lui, il giocatore più determinante della squadra, ma con 35 milioni era possibile ritoccare adeguatamente la rosa. Poi però ci si sono messi i procuratori del ragazzo che hanno chiesto 6 milioni di mediazione al club tedesco, pur incassandone già 3 dai cinesi. Il Colonia non ha quindi firmato il contratto, negando al francese l’autorizzazione di svolgere le visite mediche. L'ad tedesco Schmadke già ieri era stato chiaro:

Le visite mediche si possono fare solo con il nostro ok…

Oggi il comunicato ufficiale che ha scioccato tutti: Modeste non andrà in Cina, non in questa finestra di calciomercato:

Non è stato possibile raggiungere l’accordo fra tutte le parti interessate. Modeste non andrà al Tianjin Quanjian. A un certo punto è giusto dire basta.

Il club cinese non si dispera. Può infatti tornare alla carica per Aubameyang che il Borussia Dortmund è disposto a cedere per una cifra compresa fra i 70 e gli 80 milioni. L’affare ora si può chiudere a breve. Mentre la trattativa per Modeste è saltata. E nessuno ride. Forse solo Aubameyang.