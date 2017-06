Dai 26 giorni di distanza dall'ultimo trofeo del Real Madrid ai 33898 dell'ultimo scudetto del Genoa. Ecco tutte i digiuni delle squadre europee.

0 condivisioni 0 stelle

41 minuti fa di Marco Ercole

Che la Juventus non abbia grande tradizione (eufemismo) con la Champions League è sotto gli occhi di tutti, l'astinenza dei bianconeri in questa competizione è stata confermata anche nell'ultima edizione della coppa, vinta dal Real Madrid a Cardiff. Così come è altrettanto pacifico che l'Arsenal di Wenger (del quale è stato più volte chiesta l'esonero nel corso della stagione appena conclusa), faccia un po' di fatica a tornare a vincere una Premier League.

Dall'astinenza da trofei internazionali del Milan alla mancanza di una vittoria in Premier League del Tottenham, sono tanti i casi di digiuno che giorno dopo giorno allungano inesorabilmente le strisce negative in giro per l'Europa. Per questo abbiamo provato a calcolare, con questo particolare indice di astinenza da trofei, tutte le strisce più lunghe delle squadre più importanti d'Europa, concentrandoci sui primi 5 campionati (molto di manica larga con quello italiano) e valutando da quanto tempo non viene vinto un titolo, partendo dalla data di oggi, 29 giugno 2017.

Le caselle che sono prese in considerazione sono rispettivamente riferite a campionato, coppe nazionali (Coppa di Lega, Supercoppa e tutte le varie declinazioni) e coppe internazionali. In quest'ultimo caso, poi, per chi ci fosse riuscito almeno una volta nella sua vita (mentre c'è anche chi non ha mai vinto un campionato o una coppa in tutta la sua storia), abbiamo anche calcolato la distanza dall'ultimo successo in Coppa Campioni/Champions League. E come potrete vedere, Juventus e Arsenal se la passano di lusso rispetto a molti altri club...

L'astinenza da trofei in Europa

SERIE A

Paolo Maldini alza la Champions League con la maglia del Milan

JUVENTUS

Campionato: 21 maggio 2017 - 39

Coppa Italia: 17 maggio 2017 - 43

Coppa Intercontinentale: 26 novembre 1996 - 7520

Champions League: 22 maggio 1996 - 7708

ROMA

Campionato: 17 giugno 2001 - 5856

Coppa Italia: 24 maggio 2008 - 3323

Nessuna coppa internazionale, a parte una Coppa delle Fiere non riconosciuta dall'Uefa: 11 ottobre 1961

INTER

Campionato: 16 maggio 2010 - 2601

Supercoppa italiana: 21 agosto 2010 - 2504

Mondiale per Club: 18 dicembre 2010 - 2385

Champions League: 22 maggio 2010 - 2595

MILAN

Campionato: 7 maggio 2011 - 2245

Supercoppa italiana: 23 dicembre 2016 - 188

Mondiale per Club: 16 dicembre 2007 - 3483

Champions League: 23 maggio 2007 - 3690

NAPOLI

Campionato: 29 aprile 1990 - 9923

Supercoppa italiana: 22 dicembre 2014 - 920

Coppa Uefa: 17 maggio 1989 - 10270

LAZIO

Campionato: 14 maggio 2000 - 6255

Coppa Italia: 26 maggio 2013 - 1495

Supercoppa europea: 27 agosto 1999 - 6516

TORINO

Campionato 16 maggio 1976 - 15019

Coppa Italia: 19 giugno 1993 - 8776

Nessuna coppa internazionale, a parte una Mitropa Cup: 4 giugno 1991

GENOA

Campionato: 7 settembre 1924 - 33898

Coppa Italia: 6 giugno 1937 - 29243

Nessuna coppa internazionale, a parte Coppa Anglo-italiana: 17 marzo 1996

PARMA

Nessun campionato vinto

Coppa Italia: 10 maggio 2002 - 5529

Coppa Uefa: 12 maggio 1999 - 6623

FIORENTINA

Campionato: 11 maggio 1969 - 17581

Coppa Italia: 13 giugno 2001 - 5860

Coppa delle Coppe: 27 maggio 1961 - 20487

SAMPDORIA

Campionato: 19 maggio 1991 - 9538

Coppa Italia: 20 aprile 1994 - 8471

Coppa delle Coppe: 9 maggio 1990 - 9913

LIGA

La Liga negli ultimi anni è stato un discorso tra Real Madrid e Barcellona

REAL MADRID

Campionato: 21 maggio 2017 - 39

Copa del Rey: 16 aprile 2014 - 1170

Champions League: 3 giugno 2017 - 26

BARCELLONA

Campionato: 14 maggio 2016 - 411

Copa del Rey: 27 maggio 2017 - 33

Champions League: 6 giugno 2015 - 754

ATLETICO MADRID

Campionato: 17 maggio 2014 - 1139

Supercoppa di Spagna: 22 agosto 2014 - 1042

Europa League: 9 maggio 2012 - 1877

ATHLETIC BILBAO

Campionato: 29 aprile 1984 - 12114

Supercoppa di Spagna: 17 agosto 2015 - 682

Nessuna coppa internazionale

VALENCIA

Campionato: 9 maggio 2004 - 4799

Copa del Rey: 16 aprile 2008 - 3361

Supercoppa europea: 27 agosto 2004 - 4689

SIVIGLIA

Campionato: 31 marzo 1946 - 26023

Copa del Rey: 19 maggio 2010 - 2598

Europa League: 18 maggio 2016 - 407

PREMIER LEAGUE

L'Arsenal di Arsène Wenger vince la Premier League 2003/2004

TOTTENHAM

Campionato: 6 maggio 1961 - 20508

Football League Cup: 24 febbraio 2008 - 3413

Coppa Uefa: 23 maggio 1984 - 12090

CHELSEA

Campionato: 12 maggio 2017 - 48

Football League Cup: 1 marzo 2015 - 851

Europa League: 15 maggio 2013 - 1506

ARSENAL

Campionato: 25 aprile 2004 - 4813

FA Cup: 27 maggio 2017 - 33

Coppa Uefa: 4 maggio 1994 - 8457

WEST HAM

Nessun campionato vinto

FA Cup: 10 maggio 1980 - 13564

Coppa delle Coppe: 19 maggio 1965 - 19034

MANCHESTER CITY

Campionato: 11 maggio 2014 - 1145

Football League Cup: 28 febbraio 2016 - 487

Coppa delle Coppe: 29 aprile 1970 - 17228

MANCHESTER UNITED

Campionato: 22 aprile 2013 - 1529

EFL Cup: 26 febbraio 2017 - 123

Europa League: 24 maggio 2017 - 36

LIVERPOOL

Campionato: 11 maggio 1991 - 9546

Football League Cup: 26 febbraio 2011 - 2315

Supercoppa europea: 26 agosto 2005 - 4325

Champions League: 25 maggio 2005 - 4418

BUNDESLIGA

Il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti campione dell'ultima Bundesliga

BORUSSIA DORTMUND

Campionato: 21 aprile 2012 - 1895

DFB-Pokal: 27 maggio 2017 - 33

Coppa Intercontinentale: 2 dicembre 1997 - 7149

Champions League: 28 maggio 1997 - 7337

BAYERN MONACO

Campionato: 29 aprile 2017 - 61

DFL-Supercup: 14 agosto 2016 - 319

Supercoppa europea: 30 agosto 2013 - 1399

Champions League: 25 maggio 2013 - 1496

WOLFSBURG

Campionato: 23 maggio 2009 - 2959

DFL-Supercup: 1 agosto 2015 - 698

Nessuna coppa internazionale

WERDER BREMA

Campionato: 9 maggio 2004 - 4799

DFB-Pokal: 30 maggio 2009 - 2952

Coppa delle Coppe: 6 maggio 1992 - 9185

AMBURGO

Campionato: 6 giugno 1983 - 12442

DFB Ligapokal: 28 luglio 2003 - 5085

Coppa dei Campioni: 25 maggio 1983 - 12454

LIGUE 1

Il Bordeaux campione di Francia vincitore della Ligue 1 2009

PARIS SAINT-GERMAIN

Campionato: 13 marzo 2016 - 473

Coppa di Francia: 27 maggio 2017 - 33

Coppa delle Coppe: 8 maggio 1996 - 7722

LIONE

Campionato: 17 maggio 2008 - 3330

Coppa di Francia: 28 aprile 2012 - 1888

Nessuna coppa internazionale, a parte la Coppa Intertoto 1997

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Campionato: 5 maggio 2010 - 2612

Coppa di Lega: 14 aprile 2012 - 1902

Coppa Campioni: 26 maggio 1993 - 8800

MONACO

Campionato: 17 maggio 2017 - 43

Coppa di Lega: 17 maggio 2003 - 5157

Nessuna coppa internazionale

SAINT-ÉTIENNE

Campionato: 2 giugno 1981 - 13176

Coppa di Lega: 20 aprile 2013 - 1531

Nessuna coppa internazionale

BORDEAUX

Campionato: 30 maggio 2009 - 2952

Coppa di Francia: 31 maggio 2013 - 1490

Nessuna coppa internazionale, a parte una Coppa Intertoto nel 1995