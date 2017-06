Conor McGregor è ad oggi l'uomo copertina delle MMA moderne, ma quali sono state le tappe che lo hanno portato al successo globale?

23 minuti fa di Massimiliano Rincione

Conor McGregor è ormai l'uomo simbolo per eccellenza del mondo delle MMA. Nell'ultimo biennio sono stati molti i fan casuali che si sono avvicinati a questo sport grazie al campione pesi leggeri UFC, capace di monopolizzare l'attenzione dei media - settoriali e non - con le sue uscite sempre fuori dalle righe, unite a delle prestazioni all'interno dell'ottagono assolutamente superlative.

Cosa è Conor McGregor adesso lo sappiamo tutti: il primo atleta a detenere contemporaneamente due cinture in due diverse divisioni di peso UFC - prima di venir spogliato del titolo dei piuma -. Cosa era prima di iniziare la sua carriera è comunque storia anch'essa nota. Un ragazzo prevalentemente disoccupato, affascinato dagli sport da ring e alla ricerca di una svolta, un treno che è poi puntualmente arrivato. Difficile però parlare di effetto Sliding Doors per McGregor, essendo "Notorius" stesso l'artefice principale delle sue fortune grazie ad una combo fatta di caparbietà e duro lavoro.

Guai dunque a parlare di miracoli sportivi o di insiemi di eventi fortuiti. Il percorso di McGregor è stato lineare, dai grandi alti e dai bassi minimi, ma necessari: 24 match totali, 21 vittorie e 3 sconfitte - a cui si aggiunge un successo da dilettante -. Tutte tappe necessarie al raggiungimento dello status attuale. Non possiamo dunque che accogliervi, consigliandovi di mettervi comodi: parte il viaggio che vi porterà all'interno del record di Conor McGregor.

17 febbraio 2007: l'esordio da dilettante

Il primo contatto di Conor McGregor con la realtà agonistica prende corpo il 17 febbraio 2007, data del suo esordio nell'unico match dilettantistico disputato. In un evento locale - il ROT 6 - il prospetto irlandese si sbarazza in men che non si dica dello sconsolato Ciaran Campbell, il quale ci risulta ritirato dopo quell'incontro e mai esordiente da pro. Difficile snocciolare nozioni tecniche su un match così povero, con McGregor che all'epoca non faceva neanche parte dell'SBG di John Kavanagh.

8 marzo 2008: Gary Morris

Dublino, Irlanda. L'evento è il Cage of Truth 2, l'avversario? Tale Gary Morris. Dopo un primo match amatoriale, per McGregor arriva l'esordio da pro nelle 155 libbre. Un primo round da urlo, ed un KO fulminante ad 8 secondi della ripresa successiva. Chiaramente Notorius era tutto fuorché un atleta formato, probabilmente ancora provava a sbancare il lunario con qualche lavoretto saltuario. La stoffa però si intravedeva già all'epoca.

3 maggio 2008: Mo Taylor

A meno di due mesi dall'esordio da professionista, Conor McGregor torna nuovamente a combattere. Nessuna possibilità per il povero Mo Taylor, annichilito in poco più di un minuto, e chiuso in ground and pound con una brutalità impressionante. Esordio in gabbia da pro per l'allora ragazzino dell'SBG Ireland, il cui percorso di crescita era ancora praticamente agli albori.

28 giugno 2008: Artemij Sitenkov

Prima nota dolente della carriera di Conor McGregor. All'esordio nella categoria pesi piuma arriva infatti la sconfitta contro Artemij Sitenkov, bravo a capitalizzare alcune pessime transizioni dell'irlandese al terreno. L'avversario, da grappler più esperto qual era, riusce a chiudere una kneebar a 1:09 del primo round. Primissima delusione sportiva per McGregor, che tornerà più forte e preparato di prima dopo neanche sei mesi.

12 dicembre 2008 e 9 ottobre 2010: Stephen Bailey e Connor Dillon

Dopo la prima sconfitta in carriera, Conor McGregor decide di tornare nelle 155 libbre. Il rientro nei leggeri è devastante: il povero Stephen Bailey, che chiuderà la carriera dopo questo incontro - secondo quanto riportato da Sherdog -, verrà infatti mandato giù dopo 1:22. Passano quasi due anni prima di poter assistere al rientro di Conor McGregor. In questo periodo non è ben chiaro cosa sia accaduto all'irlandese. La crisi economica del paese, d'altronde, cominciò il suo progressivo sviluppo proprio in quel periodo. Le uniche notizie relative a quel lasso di tempo sono tutte collegabili ad un curioso aneddoto: sono infatti datati 2009 gli scatti ritraenti un giovane Conor McGregor e Pat Barry, al tempo peso massimo UFC - nonché ex kickboxer dall'ottimo palmares -.

Il rientro, come detto, è datato ottobre 2010. Il malcapitato di turno stavolta è Connor Dillon, fermato a 4:22 del primo round per stop dall'angolo. Un vero e proprio massacro: fa specie infatti vedere il povero Dillon claudicante prima che il suo angolo decida di gettare la spugna.

27 novembre 2010: Joe Duffy

Qui si tocca un tasto assai doloroso della carriera di Conor McGregor. All'esordio nella promotion britannica Cage Warriors infatti, l'irlandese perde malamente contro il connazionale Joe Duffy per arm-triangle choke. Paradossale come le carriere di ambedue gli atleti abbiano poi preso una svolta assai diversa, pur essendo entrambi sotto contratto con UFC. Quella sconfitta è stata probabilmente un toccasana per McGregor: è infatti proprio da quella caduta che comincerà la legacy di Notorius, con Duffy che, dopo pochi anni, verrà ricordato come l'unico capace di battere il futuro campione UFC - prima di Nate Diaz -.

12 febbraio 2011-11 giguno 2011: il poker pre-Cage Warriors

Dopo la delusione patita contro Joe Duffy, qualcosa dentro Conor McGregor cambia. La voglia e la determinazione alberganti dentro l'animo di Notorius si accendono forse in maniera definitiva, con l'atleta di Dublino che si prefissa dunque un obiettivo: tornare a combattere nel Cage Warriors. Così, dal febbraio al giugno 2011, sono ben quattro gli atleti mandati KO prima del limite - tre di loro al primo round -. Hugh Brady, Mike Wood, Paddy Doherty ed Artur Sowinski saranno costretti ad alzare bandiera bianca in successione di fronte allo strapotere di McGregor.

8 settembre 2011-31 dicembre 2012: il ritorno in Cage Warriors

Il ritorno di Conor McGregor nel Cage Warriors, datato 8 settembre 2011, si rivela sin da subito un successo: il KO rifilato ad Aaron Jahnsen restituisce infatti alla promotion d'oltremanica un fighter assai più maturo, neanche lontano parente di quello sconfitto da Joe Duffy. Anche l'incontro successivo sorriderà all'irlandese, capace di imporsi con un altro knockout su Steve O'Keefe. Seguiranno i match con Dave Hill ed Ivan Buchinger, che regaleranno rispettivamente titolo pesi piuma e titolo pesi leggeri CW ad un McGregor ormai lanciatissimo verso UFC, vista la firma arrivata nel febbraio 2013.

6 aprile 2013: Marcus Brimage e l'esordio in UFC

L'approdo in UFC è visto da molti atleti come un punto d'arrivo: raggiungere la promotion più importante al mondo è sinonimo di competitività elitaria nel mondo delle arti marziali miste. Da molti, ma non da Conor McGregor. L'irlandese è invece ben determinato a raggiungere le vette più alte dell'epoca, come dimostrato negli eventi che lo vedranno protagonista. Basti pensare al match contro Marcus Brimage, con quest'ultimo mandato KO all'esordio in UFC in poco più di un minuto.

Conor McGregor manda KO Marcus Brimage all'esordio in UFC.

6 aprile 2013-18 gennaio 2015: da Holloway a Siver

Il debutto di Conor McGregor in UFC ha lasciato in dote alla promotion più importante al mondo nel settore delle MMA un prospetto unico, dal grande potenziale mediatico e dagli enormi margini di miglioramento. Non passa dunque molto prima di rivedere in azione l'istrionico irlandese: il 17 agosto 2013, Notorius annichilisce il futuro campione dei pesi piuma Max Holloway, stravincendo tutti e tre i round nonostante la rottura del legamento crociato anteriore - constatata poi a fine incontro -. Quella caduta si rivelerà successivamente un vero e proprio punto di partenza per lo sconfitto, che inizierà la scalata che lo ha portato a vincere il titolo pesi piuma.

Conor McGregor impone il suo counterstriking su Max Holloway

L'infortunio occorso costerà a McGregor praticamente un anno di stop, con l'allora prospetto delle 145 libbre che tornerà però col botto nel main event di UFC Fight Night Dublino. Il risultato? Sempre lo stesso. Diego Brandao viene mandato KO a 4:05 del primo round, scatenando il tripudio generale della ex O2 Arena. Seguiranno le vittorie su Dustin Poirier e Dennis Siver - entrambe per knockout - che scaraventeranno un ormai lanciatissimo McGregor ai piani alti delle 145 libbre.

11 luglio 2015: Chad Mendes

La vittoria su Dennis Siver non fa altro che incrementare la marcia del treno dell'hype, con McGregor che raggiunge la tanto attesa chance titolata nella categoria pesi piuma. A UFC 189, in data 11 luglio 2015, l'irlandese affronterà il campione e dominatore di categoria José Aldo. Peccato però che un infortunio alle costole occorso al brasiliano fece saltare tutto, con Notorius che si ritrovò a fronteggiare l'ex sfidante al titolo Chad Mendes. Con soli 15 giorni di preavviso McGregor cambia gameplan, patendo il wrestling dello statunitense nel primo round della contesa. Al secondo round però, colui che era stato presentato come underdog riesce a cambiare le carte in tavola. Capitalizzando un errore nel ground game di Mendes, McGregor torna in piedi, mandando KO l'avversario a pochi secondi dalla fine della seconda ripresa e diventando il nuovo campione pesi piuma ad interim.

12 dicembre 2015: José Aldo

Qui arriviamo al punto di svolta della carriera di Conor McGregor. Nella cornice di UFC 194 infatti, l'irlandese manda KO José Aldo in 13 secondi, ponendo fine ad una una striscia d'imbattibilità che andava avanti da quasi un decennio. In un match preceduto da una guerra psicologica logorante, l'irlandese vince tre volte: mentalmente, fisicamente e mediaticamente. Sarà questo infatti l'incontro che darà lustro globale a McGregor, regalando al pubblico un businessman prima che sportivo dal fascino incontestabile.

5 marzo 2016: Nate Diaz, atto primo

Non passano neanche tre mesi dall'incredibile vittoria su José Aldo prima di rivedere McGregor in azione. A UFC 196 l'irlandese avrebbe originariamente dovuto incontrare l'allora campione pesi leggeri Rafael Dos Anjos, in un champion vs champion match che avrebbe permesso a Notorius di bissare l'impresa già compiuta nel Cage Warriors. Peccato però che un infortunio occorso al brasiliano costrinse UFC a chiamare in fretta e furia Nate Diaz, con McGregor che si ritrovò a salire di due categorie per affrontare il più giovane degli Stockton Brothers nei pesi welter. L'esito, anche qui, è inaspettato: dopo un primo round dominato dal campione pesi piuma, Nate Diaz riesce a mettere colpi pesantissimi, finalizzando il fighter di Dublino con una rear-naked choke nella seconda ripresa.

Nate Diaz sottomette Conor McGregor per rear-naked choke.

20 agosto 2016: Nate Diaz, atto secondo

L'inaspettata sconfitta di McGregor a UFC 196 si lascia dietro parecchie polemiche, visto il debito in termini di cardio accusato dall'irlandese a causa del velocissimo incremento di peso a cui si è dovuto sottoporre per avvicinarsi quanto più possibile ad un peso-forma consono ai pesi welter. La rivincita era nell'aria, e non si è dovuto attendere molto prima di rivedere in azione i due combattenti: il 20 agosto 2016, a UFC 202, Conor McGregor si impone - non senza sofferenze - su Nate Diaz per decisione maggioritaria. Dopo aver dominato i primi due round, Notorius va progressivamente accusando il ritorno di Nate, pur riuscendo alla fine a portare a casa la quarta ripresa. In questo preciso periodo storico il fenomeno McGregor è oramai inarrestabile, con il fighter di Dublino eletto a vera e propria icona delle MMA moderne.

12 novembre 2016: Eddie Alvarez ed il primato di McGregor

Si giunge dunque all'ultimo incontro di McGregor, ovvero quello che lo ha reso il primo atleta della storia UFC a detenere contemporaneamente due cinture in due diverse categorie di peso. A UFC 205 non c'è storia: Eddie Alvarez viene annichilito, a tratti umiliato. Dopo una serie di knockdown al primo round, lo statunitense va definitivamente giù agli inizi della seconda frazione, consacrando Conor McGregor a stella indiscussa della storia della promotion.

Il resto, come sappiamo, è vissuto recente. La faida con Mayweather ed il successivo match stipulato per il 26 agosto prossimo, i dubbi sul futuro in UFC poi dissipati. Nel mezzo anche il ritiro della cintura pesi piuma da parte della promotion, in virtù di un peso ormai impossibile da centrare. Ciò nonostante, tale vicenda nulla ha tolto alle imprese di un fighter capace di trasformare totalmente il modo di comunicare nel mondo dello sport, attraverso un misto esplosivo composto da trash talking e prestazioni impossibili da criticare.