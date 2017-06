Randy Orton ottiene la sua rivincita contro Jinder Mahal. E ci sarà una Indipendence Day Battle Royal per determinare il primo sfidante di Kevin Owens.

Direttamente dall'interno del Valley View Casino Center di San Diego, California, si apre la puntata di WWE SmackDown, lo show blu del mondo del wrestling che racconteremo come sempre nella rubrica di FOX Sports, WWE-ek SmackDown. E non si vedranno solo i nuovi aggiornamenti sulle varie faide in corso, con quella tra Randy Orton e Jinder Mahal in primo piano.

Sarà un'edizione storica perché, come stabilito la settimana scorsa dal General Manager Daniel Bryan, ci sarà la ripetizione del primo Money in the Bank Ladder Match femminile di sempre.

Quello è stato deciso nell'omonimo Pay-Per-View da un'intromissione di James Ellsworth, protagonista della scalata verso la valigetta, staccata dal gancio e consegnata a Carmella. Un risultato annullato dunque dal GM, con "replay" dell'incontro proprio in questa nuova puntata di WWE SmackDown. E questo appuntamento da San Diego inizia proprio con l'ingresso del General Manager.

WWE SmackDown

Daniel Bryan entra nell'arena, accolto come sempre dall'ovazione del pubblico e si compiace del fatto che questa sera andranno in scena due grandi match, quello titolato tra Naomi e Lana per la cintura di campionessa femminile di WWE SmackDown e, ovviamente, il replay del Money in the Bank Ladder Match femminile.

Mentre lo dice, ecco però che suona la musica di Carmella. La principessa di Staten Island arriva accompagnata dall'immancabile James Ellsworth ed entrambi cominciano a protestare con il General Manager per aver messo di nuovo in palio la valigetta che si erano conquistati la settimana scorsa.

Daniel Bryan coinvolge il pubblico per mostrare ai due quale sia la decisione più giusta e quando Ellsworth tenta pateticamente di alzare la voce, il GM gli dice che potrebbe licenziarlo subito, ma questa è la serata della vere WWE Superstar. Così si limiterà a bandirlo dall'arena e chiama 4 uomini della sicurezza che trascinano via (letterlamente) James.

The Hype Bros v The Usos

Il primo match in programma è quello tra The Hype Bros e gli Usos, con i primi che in caso di vittoria stasera otterranno un match titolato contro i campioni di coppia. Non riescono però nel loro intento, perché i detentori delle cinture riescono ad avere la meglio con il Diving Splach di Jimmy su Zack Rider.

Al termine dell'incontro sul ring arriva il New Day, che chiede a suo modo un rematch a Battleground. Gli Usos accettano, spiegando che se li hanno già battuti una volta possono farlo tranquillamente di nuovo.

Backstage

Passiamo nel backstage, o meglio al nuovo appuntamento con la Fashion Police, ancora alle prese con la risoluzione del caso. Stavolta assistiamo anche a un interrogatorio agli Ascensions, che negano di essere i responsabili (di cosa?). E la loro versione è confermata, perché proprio durante le domande Breeze e Fandango sentono qualcosa provenire dall'altra stanza e non appena arrivano la trovano a soqquadro.

Assistiamo anche all'annuncio del ritorno di John Cena, versione "Free Agent" nella prossima puntata di WWE SmackDown!

Naomi (C) v Lana

Siamo arrivati al momento del match per il titolo femminile, con Naomi e Lana che fanno i loro ingressi. Durante le consuete presentazioni, la russa attacca a tradimento la campionessa, cercando di prendersi un po' di vantaggio. L'arbitro riesce a riportare la situazione alla calma, chiede a Naomi se se la senta di cominciare.

Appena lei dice sì, Lana riparte ed esegue la Sit-Out Hammerlock Spinebuster, che però non vale il conteggio di tre. Naomi riesce a evitare lo schienamento e reagisce in modo poderoso, prima con un Roundhouse Kick, poi con lo Splitting-Leg Moonsault che vale il pin vincente in tempo record.

Randy Orton sul ring

Sul ring troviamo adesso Aiden English, che dopo la presentazione comincia a cantare. Viene interrotto subito dopo da Randy Orton, che si prende con autorità il possesso del quadrato per parlare e promettere che distruggerà Jinder Mahal per quello che ha fatto a Money in the Bank, quando se l'è presa con la sua famiglia (in particolare con suo padre).

Le minacce vanno avanti fino a che non lo raggiunge Shane McMahon, che per quanto capisca il pensiero della Vipera in qualità di Commissioner non può permettere che il suo campione WWE si senta costantemente in pericolo.

Randy Orton è molto nervoso, risponde a Shane che per quanto riguarda può anche licenziarlo. Lui si muoverà di conseguenza, a costo di comprarsi ogni show il biglietto per entrare e picchiare l'indiano. Shane prova a calmarlo, gli dice che è pienamente consapevole del fatto che i Singh Brothers e Mahal abbiano superato il limite. E per questo gli concede una nuova rivincita al prossimo Pay-Per-View, Battleground. Ma la modalità del match la dovrà decidere Jinder Mahal. Il campione WWE non si fa attendere, si affaccia sull'arena. E dopo aver contestato la decisione di McMahon, sceglie il tipo d'incontro, che sarà una celebrazione del suo wrestler ispiratore: The Great Khali. E la prossima sfida con Randy Orton, quindi, sarà in un Punjabi Prison Match!

Backstage

Passiamo nel backstage, da Daniel Bryan, che viene raggiunto da AJ Styles. The Phenomenal chiede spiegazioni sulle modalità dell'Open Challenge di Kevin Owens, che arriva e li accusa di parlare di lui alle spalle. KO ricorda ad AJ di avergli già concesso la chance, che lui - in quanto perdente - ha sprecato.

I due battibeccano, poi li interrompe il GM, che ricorda come uno dei più grandi wrestler di sempre qual è John Cena abbia iniziato la sua carriera con un Open Challenge, una competizione che invece Owens sta ridimensionando con i suoi comportamenti.

Ma si può rimediare, ecco perché la prossima settimana, il 4 luglio, a WWE SmackDown andrà in scena una Indipendence Day Battle Royal, che decreterà il nome del suo prossimo primo sfidante. AJ Styles chiede se ci sarà anche lui in questa competizione, il GM gli assicura di sì. Kevin Owens non è invece molto contento e se ne va visibilmente nervoso.

Samy Zain v Baron Corbin

Maria e Mike Kanellis si presentano di nuovo come nelle ultime due puntate, ma stavolta vengono interrotti dall'ingresso di Sami Zayn, che quasi si scusa per il fatto di dover combattere. È infatti il momento del suo match con Baron Corbin, fresco vincitore del Money in the Bank Ladder Match.

E nonostante un avvio molto interessante dell'Underdog from the Underground, the Lone Wolf si conferma in un periodo di forma straordinario, andandosi a prendere la vittoria dopo l'esecuzione della End of Days.

Money in the Bank Ladder Match

Dopo un breve passaggio nel backstage con Nakamura (che è sicuro del fatto che Baron Corbin abbia paura di lui), arriva finalmente il momento della ripetizione del Money in the Bank Ladder Match femminile. Le cinque partecipanti arrivano sul quadrato e la sfida inizia.

Così come accaduto una settimana fa, a turno Tamina, Carmella, Natalya, Charlotte e Becky hanno la loro opportunità di prendersi la valigetta, ma ogni volta vengono interrotte sul più bello.

L'equilibrio viene spezzato ancora una volta dall'intervento di James Ellsworth, che interviene dalle tribune e prova ancora una volta a scalare i gradini per prendere il Money in the Bank e consegnarlo a Carmella. Stavolta però viene fatto cadere dal ritorno di Becky Lynch, che lo fa atterrare sopra le corde con i suoi gioielli. L'interferenza aiuta però Carmella, che mette ko Becky e ha tutto il tempo per salire la scala e prendersi personalmente la valigetta. E questa volta non potrà portargliela via nessuno.

Randy Orton, Nakamura e AJ Styles v Jinder Mahal, Kevin Owens e Dolph Ziggler

Subito dopo l'appassionante seconda edizione del Money in The Bank Ladder Match femminile della storia, è andato in scena un dark match (senza telecamere) tre contro tre. Da una parte Randy Orton, Shinsuke Nakamura ed AJ Styles, dall'altra il campione WWE Jinder Mahal, quello degli Stati Uniti Kevin Owens e Dolph Ziggler. E ad avere la meglio sono stati i primi tre.