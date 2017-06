L'ex nerazzurro, in uscita dal Galatasaray, ha deciso di rifiutare le offerte provenienti dal nostro campionato: secondo ESPN è tutto fatto coi Los Angeles FC.

di Paolo Cola

Niente Sampdoria né Bologna. Futuro a stelle e strisce per uno degli eroi del triplete nerazzurro del 2010. Secondo quanto raccolto da ESPN, Wesley Sneijder è in procinto di lasciare il Galatasaray: non per ritornare in Serie A, come si era ipotizzato negli ultimi giorni, bensì per diventare la nuova stella dei Los Angeles FC, la seconda franchigia della metropoli californiana che approderà ufficialmente nella MLS a partire dalla prossima stagione.

L'olandese diventerà il primo Designated Player della squadra, cioè un giocatore a cui si potrà versare un ingaggio indipendente dal salary cap (regola introdotta ai tempi di David Beckham per consentire alla MLS di competere per la firma di grandi calciatori internazionali). Firmerà un biennale a 3,5 milioni di dollari a stagione, e sarà a disposizione del suo nuovo club a partire dal gennaio 2018. Battuta dunque la concorrenza non solo dei club italiani, ma anche dei Montreal Impact, franchigia canadese sempre di proprietà di Joey Saputo (patron del Bologna), nota per aver dato ospitalità a numerosi transfughi del nostro campionato, tra cui Alessandro Nesta e Marco Di Vaio.

Getty Sneijder festeggia lo scudetto 2009-10 con Zanetti e Milito

Negli ultimi anni, la carriera di Sneijder ha subito un rallentamento che in pochi avrebbero immaginato nel 2010, anno di grazia in cui non solo vinse tutto con l'Inter ma trascinò l'Olanda alla finale del Mondiale poi persa contro la Spagna ai supplementari. Restò in nerazzurro per altre due stagioni e mezzo, senza mai raggiungere i livelli di rendimento della sua annata d'esordio, per poi trasferirsi in Turchia nel gennaio 2013 in seguito a contrasti ormai insanabili con tutto l'ambiente interista. Col Galatasaray ha vinto per due volte il campionato nazionale, aggiungendo al conto anche tre Coppe di Turchia e altrettante Supercoppe, ma i radar dei grandi club europei non si sono più spostati su di lui. E così, a 33 anni, Wes ha deciso di optare per l'esperienza americana.

Tra l'altro, per gli ambiziosi LAFC quello di Sneijder potrebbe non essere l'unico colpaccio: il sogno è quello di strappare ai Galaxy (e al calcio europeo) Zlatan Ibrahimovic.