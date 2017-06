Il 15 aprile 1989 novantasei tifosi del Liverpool persero la vita nello stadio di Sheffield a causa della violazione delle norme di sicurezza: accusato anche il capo della Polizia.

Justice for the 96? Questo è il momento. A distanza di più di 28 anni dalla tragedia di Hillsborough, sei persone sono state incriminate per i fatti che provocarono la morte di 96 tifosi del Liverpool presenti nello stadio di Sheffield per la semifinale di FA Cup in programma contro il Nottingham Forest. Le accuse formalizzate dal Crown Prosecution Service coinvolgono anche il capo della pubblica sicurezza in azione quel giorno nello stadio di Hillsborough, David Duckenfield. Sul suo capo pende l’accusa di concorso in omicidio di 95 persone: la 96esima vittima, Tony Bland, morì quattro anni dopo la tragica giornata.

Le accuse rivolte ai sei incriminati per i fatti di Hillsborough sono di diversa natura: omicidio colposo, ostacolo alla giustizia, violazione delle norme di sicurezza e negligenza. Oltre a Duckenfield, nella lista figurano anche Peter Metcalf, l'avvocato che collaborò con la South Yorkshire Police ai tempi dell'inchiesta Taylor, Sir Norman Bettison, ex capo della polizia di Merseyside e West Yorkshire, Graham Mackrell, direttore esecutivo all’epoca dello Sheffield Wednesday, Donald Denton, il sovrintendente capo della polizia del sud dello Yorkshire, e il suo vice, il capo ispettore Alan Foster.

La formalizzazione delle accuse da parte del Crown Prosecution Service rappresenta il sequel della svolta nelle indagini, risalente all’aprile 2016: all’epoca la giuria di Warrington aveva fatto chiarezza sull'assenza di colpe dei tifosi del Liverpool, accusati dal governo Thatcher della tragedia, e avevano ricondotto ogni responsabilità alla gestione dell'afflusso da parte dei pubblici ufficiali. Una ricostruzione basata sull'apertura del Gate C della Leppings Lane, autorizzata da Duckenfield alle 14:52, che permise di riempire solo la parte centrale della curva, la cui capienza era limitata a 2000 posti, e sull'accertato ritardo del servizio sanitario, poi sfociato nell'omissione di soccorso.

Following @cpsuk decision to charge people in connection with the Hillsborough tragedy please see Deputy Chair Rachel Cerfontyne's statement pic.twitter.com/aRLQxiP6pS — IPCC (@IPCCNews) June 28, 2017

Le reazioni immediatamente successive ai drammatici fatti di Hillsborough segnarono per anni il calcio inglese, le cui formazioni erano all’epoca ancora escluse dalle coppe europee: erano infatti trascorsi meno di 4 anni dalla tragedia dell’Heysel dove proprio i tifosi del Liverpool furono responsabili della morte di 39 tifosi della Juventus. Il governo guidato da Margaret Thatcher optò così per il pugno di ferro per risolvere l’emergenza hooligans, puntando il dito contro i tifosi inglesi e introducendo tornelli agli ingressi degli stadi e biglietti nominali. L’operato e l’ostinazione delle famiglie delle vittime, sfociato nel 2012 nella produzione del report noto come Hillsborough Independent Panel, avevano condotto al verdetto del 2016, che di fatto ribaltava la sentenza del 1991 nella quale la morte dei supporters del Liverpool era legata a cause accidentali. Numerose le reazioni di giubilo che oggi si susseguono in rete, legate dall'hashtag #JTF96.

I'm actually stunned I never thought I'd see this day!! #JFT96 — David Thompson (@77thomo) June 28, 2017

Anne Williams & Margaret Aspinall.



Two women who did everything they could to bring justice for the 96. You've done it. #JFT96 pic.twitter.com/e4gFmSbUvH — - (@AnfieldRd96) June 28, 2017

Tra i personaggi pubblici che hanno manifestato soddisfazione per la notizia su Twitter c'è anche l'ex calciatore Joey Barton. Una netta conferma dell'unità dei valori che supera la fede calcistica e le maglie indossate. Oggi, a quasi cinque anni dalle storiche scuse rivolte dal premier britannico Cameron ai parenti delle 96 vittime in una storica seduta dei Comuni, la tragedia di Hillsborough vive un altro passo verso la luce.