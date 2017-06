Il club continua ad aggiornare i tifosi sull'avanzamento dei lavori nella struttura che sarà pronta fra un anno. La prossima stagione gli Spurs giocheranno a Wembley.

28 giu 2017 di Alberto Casella

Se siete tifosi del Tottenham siete fortunati: il club del vostro cuore sa come coccolarvi. Stamattina per esempio ha postato sul proprio account Twitter nuove immagini per aggiornarvi sullo stato di avanzamento dei lavori all'interno del nuovo stadio, la struttura da 61.559 posti che ingloberà il vecchio e glorioso White Hart Lane, chiuso nelle scorse settimane dopo 118 anni di onorato servizio.

La futura casa degli Spurs sarà lo stadio di club più grande della città, un impianto modernissimo, con un tunnel che consentirà ai tifosi di vedere i giocatori prima che entrino in campo, con una rivoluzionaria copertura che permetterà effetti acustici impensabili e con tutti i migliori comfort, dal ristorante stellato alla pasticceria, al birrificio in grado di fornire 10mila pinte al minuto.

I tifosi seguono i lavori con un misto di eccitazione e di preoccupazione. Lasciare il vecchio per il nuovo non è sempre facile, come testimoniano le difficoltà incontrate quest'anno dal West Ham, che nelle partite casalinghe nel nuovo stadio non è ancora riuscito a ricreare l'effetto Upton Park. Questione di tempo? Forse, ma non manca chi, colpito da nostalgia preventiva, sottolinea che in fondo il vecchio stadio non era niente male: se nella stagione appena conclusa gli Spurs sono stati gli unici a mantenere lo zero nella colonna delle sconfitte casalinghe e gli unici a non essere in doppia cifra nei gol subiti in casa, qualche merito andrà riconosciuto anche al vecchio Lane.

Tottenham, il nuovo stadio cresce: ecco le foto diffuse dal club

Nostalgie a parte, i lavori proseguono a tappe forzate e il Tottenham condivide le foto anche oggi con i suoi tifosi commentando con malcelato orgoglio:

Comincia la tua giornata dando un'occhiata alle ultime foto del nostro nuovo stadio.

Start your day by taking a look through the latest set of photos from our new stadium site - https://t.co/EpjhpSxqWl #SpursNewStadium pic.twitter.com/hzA4R1UvDW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 28, 2017

E fra gru telescopiche e impalcature, camion e betoniere, si intravede la nuova struttura che cresce, col catino dello stadio ormai ben delineato e le tribune in allestimento. Intanto la squadra e tifosi si preparano a un anno di "interregno". La prossima stagione, infatti, il Tottenham giocherà le partite casalinghe a Wembley: esordio da brivido il 19 agosto contro i campioni in carica del Chelsea.