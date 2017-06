Il club giallorosso ha svelato il kit away per la prossima stagione.

5 ore fa

La nuova divisa Away della Roma è caratterizzata dallo stile classico della palette bianco, giallo e rosso. La maglia bianca presenta righe verticali di diverse dimensioni e con tonalità alternate tra bianco e bianco marmoreo per trasmettere un look semplice e contemporaneo. Presenta inoltre aree a trama diversa, che creano un lieve motivo geometrico e migliorano il fit dell’atleta quando è in movimento.

La cucitura, che parte dalla clavicola, sottolinea la forma delle spalle e si unisce alle bande verticali che scorrono lungo i lati della maglia e dei pantaloncini, rispettivamente gialla a destra e rossa a sinistra. Queste bande, espandendosi quando l’atleta è in movimento, garantiscono il massimo della ventilazione. Lo swoosh rosso si trova sul lato destro del petto mentre lo stemma della squadra su quello sinistro. Il girocollo è bordato di giallo sul lato destro e di rosso su quello sinistro.

All’interno della maglia, alla base del collo, compare la scritta “Roma siamo noi” in rosso a testimonianza dell’orgoglio e dell’attaccamento della squadra e di tutti i tifosi alla città. Il pantaloncino è bianco con una banda gialla e una rossa su ciascun lato riprendendo quelle della maglia. Lo stemma della Roma sulla destra, lo swoosh in rosso sulla sinistra.

La divisa è completata da calzettoni bianchi dotati della tecnologia Nike Grip, con la scritta “Roma” e lo swoosh in rosso sulla parte frontale mentre sul polpaccio appare una stampa grafica orizzontale rossa. La nuova divisa Away sarà in vendita dal 1° luglio.