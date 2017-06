La tripletta all'Italia, i furti dei bambini del Real Madrid, le campagne sociali, il cholismo e l'essenza colchoneros: vivere alla Saúl Ñiguez.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Sinistro freddissimo, fucilata dalla distanza e inserimento con i tempi giusti in area di rigore: totale? Italia 1-Saúl Ñiguez 3. Devastante questo spagnolo. Difficile sintetizzarlo in poche righe. Anzi, un'espressione ci sarebbe: "Es un cholista puro". Una definizione in lingua originale, chiara e tonda: dannatamente concreta.

Come lui, Saul. Un ragazzo speciale. E forte, soprattutto. Inevitabile partire dal racconto del calciatore, iniziando con i fatti recenti: quelli super, quelli brutti per gli azzurri, quelli meravigliosi per la Spagna. Per il futuro della Roja, una Nazionale che nell'ultimo tempo sta mutando pelle: un cambio generazionale netto, un passaggio di consegne maestoso. Nel segno dello spettacolo, prendendo spunto da Real Madrid e Barcellona, ma anche dal colchoneros. Roba cholista, alla Saúl Ñíguez.

Che giocatore, insomma. Vietato astenersi dalle lodi: tecnica 'spagnoleggiante', capacità di inserimento da falso esterno (ripassare il 4-4-2 di Simeone) e costante lavoro difensivo. In breve: un todocampista. Dove lo piazzi, spacca. C'è. E accanto al capitano Gabi, in Liga, ha fatto vedere cose da gigante. Ieri, poi, Saùl ha portato a scuola i centrocampisti azzurro. Una lezione di qua, una ripetizione di là.

Vivere alla Saúl Ñíguez

Saul, in gol contro il Real Madrid

Il suo modo di giocare è una metafora di vita. Ok, in parole povere? Divertire, aiutare i compagni e fatturare numeri concreti. Balletti ipnotici e pensieri estrosi convertiti in giocate di elevata sartoria calcistica. Ah, valore di mercato? Non ancora pervenuto, ma chi ha intenzione di offrire meno di 70 milioni è meglio che non si presenti.

Le banalità lasciamole a qualcun altro. Qui si va dritti al punto, perché la famiglia Saùl vede calcio da sempre. Solo pallone. Il papà, il signor José Antonio Ñíguez Vicente, è stato un calciatore dell'Elche, luogo di nascita proprio della stella dell'Atletico Madrid: un prodigio del 21 novembre 1994. Il ragazzo cresce e gioca assieme al fratello maggiore Aaron, che in prospettiva si diceva fosse ancora più forte: il tempo però ha consacrato il più piccolo.

Scappare dal Real Madrid

¡Gracias! A un paso del gran objetivo 🇪🇸 pic.twitter.com/cLOCz4StD7 — Saúl Ñiguez Esclapez (@saulniguez) June 28, 2017

Da Elche a Madrid. Dal 2006 al 2008: nella cantera blanca. Fino a 13 anni, perché poi Saul si accorse di star vivendo un vero e proprio incubo:

Ero vittima di bullismo. Mi rubavano le scarpe, mi portavano via il cibo: non solo, mi punivano anche per delle cose che non avevo mai commesso.

Un incubo per un ragazzino di soli tredici anni. Un bambino continuamente accusato, la falsa parola di un gruppo contro la sua. Addirittura "fui costretto a non frequentare il centro d'allenamento per due settimane". E così Saùl decise di riattraversare il Manzanarre e accettare l'offerta dell'Atletico Madrid. Step by step. E siccome la Spagna non è un paese per vecchi, l'esordio arrivò a soli 17 anni e 108 giorni, giocando gli ultimi minuti della sfida di Europa League contro il Besiktas. Di mezzo l'esperienza nel 2013/14 col Rayo Vallecano, ambiante ideale per stupire ancor di più.

Una volta pronto, di nuovo Atletico Madrid. Lui, Saùl, colchoneros fino al midollo: nell'anima, un legame esploso definitivamente al ritorno nel 2014. Ventotto gol in tre stagioni, 15 nell'ultima. E che magie, come la serpentina seguita dal sinistro a giro contro il Bayern Monaco nella semifinale della scorsa Champions League. Dai numeri ai valori, come quelli di La Liga Arco Iris, 'Por un fùtbol sin homofobia'. Fino a tutti i messaggi di solidarietà sul proprio Twitter per sensibilizzare la Spagna contro la violenza sulle donne. Sì, questo è Saùl: mucho mas che un calciatore.