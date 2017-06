Con la promozione in Premier Liga della squadra dell'estremo est russo, lo Zenit di Roberto Mancini dovrà farsi 10 ore d'aereo per giocare la partita.

Partiamo da un presupposto che ci aiuterà a capire meglio ciò che stiamo per descrivere: quella che separa l'Udinese e il Crotone è la distanza geografica più ampia tra due squadre nel prossimo campionato di Serie A. Ben 1238 chilometri da percorrere, per un viaggio in auto totale di circa 12 ore (traffico della Salerno-Reggio Calabria permettendo, s'intende).

Ecco, se siete tifosi calabresi o friulani e vi state lamentando al solo pensiero di dover seguire la vostra passione in trasferta proprio in questo incrocio che attraversa l'Italia calcistica dal Nord-Est al Sud-Ovest, sappiate che in confronto a quello che accade in altre parti del mondo siete dei privilegiati.

In nazioni come Australia, Stati Uniti, Cina o Russia, ad esempio, è chiaro che siano molto diverse le distanze che separano squadre dello stesso campionato. E nella Premier Liga russa, nella stagione che sta per cominciare, ci si avvia verso la trasferta record dei campionati di massima serie. E il merito è della promozione nel categoria più alta del calcio russo dello SKA Chabarovsk, squadra dell'omonima città dell'estremo est del Paese, vincitrice dello spareggio promozione con l’Orenburg.

Russia, con il Chabarovsk la trasferta è record

Chabarovsk è lontana, molto lontana. Per farci un'idea, riprendiamo un attimo in considerazione quei 1238 chilometri tra Udine e Crotone e le circa 12 ore di viaggio in automobile. Ecco, tra questa neo-promossa nella Premier Liga russa e lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini (la squadra più a ovest, praticamente al confine con la Finlandia), i chilometri di distanza sono 8755 (!).

E i temerari intenzionati a percorrerli in automobile (soste escluse, ovviamente), mettano in conto almeno 110 ore effettive di guida. "Vabbè, prenderanno l'aereo, mica sono scemi", direte giustamente voi. Ma anche questo lapalissiano concetto può essere contestato con due diverse argomentazioni.

Prima di tutto c'è chi lo ha fatto davvero in automobile: un gruppo di tifosi dello Zenit è partito a bordo di un Honda Civic e si è fatto tutto il tragitto in macchina. Sono anche riusciti ad arrivare, ma una volta giunti a destinazione la vettura si è fusa e al ritorno sono stati costretti a prendere la Transiberiana. In secondo luogo, poi, c'è che la soluzione aerea non è che sia proprio una passeggiata di salute: 9 ore e 50 minuti per il volo diretto, considerando anche che tra una città russa e l'altra, passano giusto 7 ore di fuso orario.

La distanza tra lo Zenit San Pietroburgo e il Chabarovsk

In Prima Divisione c'è qualcosa ancora più a est

E se pensate che questi numeri siano impressionanti, ancora non avete visto che cosa accade nella Prima Divisione russa (l'equivalente della nostra Serie B). Nella categoria appena abbandonata dal Chabarovsk, infatti, questa non era l'avversaria più "temuta" in assoluto dalla maggior parte delle squadre del campionato.

Ancora più a est, poco prima di cadere nel Mar del Giappone, c'è infatti Vladivostok, città del Luch-Energia, compagine che milita appunto nella Prima Divisione russa.

Considerando che nella stessa categoria c'è anche la squadra B dello Zenit San Pietroburgo, il record raggiunto in Premier Liga viene subito abbattuto. In questo caso sono infatti 9512 chilometri di distanza tra le due città, 121 le eventuali ore di guida necessarie per chi volesse compiere l'impresa di farsi questa trasferta in automobile, 10 e 35 minuti per quel che riguarda il viaggio aereo e le solite 7 ore di fuso orario.

La distanza tra Zenit San Pietroburgo e Luch-Energia Vladivostok

E poi c'è Baltika Kaliningrad v Luch-Energia Vladivostok

No, non è ancora finita. Perché nello stesso campionato c'è pure il Baltika Kaliningrad, squadra dell'enclave russa tra Lituania e Polonia. Si tratta di un retaggio della Seconda Guerra Mondiale a cui la Russia non ha mai voluto rinunciare per evidenti motivi strategici e geopolitici che gli consentono di affacciarsi sull'Europa. La città è infatti provvista di una base missilistica e, tra le altre cose, sarà anche una di quelle che ospiterà il prossimo Mondiale.

Proprio per questi motivi, quando la stagione scorsa era a serio rischio retrocessione e in grave crisi economica (anche per via degli impegnativi costi per ogni trasferta), intervenne addirittura Putin in persona per risolvere la situazione e fare in modo che quella città così importante avesse una squadra almeno in Prima Divisione.

Il premier russo aprì i rubinetti statali e fece in modo che l'ex amministratrice della Lokomotiv Mosca, Olga Smorodskaya, entrasse in società del Baltika per mettere la sua esperienza al servizio del club. Ah, quasi ci dimenticavamo di riepilogare le distanze che separano il Baltika Kaliningrad dal Luch-Energia Vladivostok. Tra una città e l'altra passano 10250 chilometri, percorribili in automobile con un viaggio di 129 ore e in aereo con 11 e 55 minuti. E il fuso orario, in questo caso, è di "appena" 8 ore. Altro che la Salerno-Reggio Calabria...