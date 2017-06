Alla Gazzetta dello Sport il Fenomeno ha analizzato il periodo passato in Italia, dalle vittorie alle sconfitte: "Il 5 maggio? Colpa dell'Inter e di chi aiutava i bianconeri"

Lo abbiamo rivisto con la maglia del Real Madrid durante il Corazon Classic Match. Lo spirito è ancora quello del calciatore, il fisico no. Ma che sia con il pallone al piede o meno, Ronaldo riesce sempre a far parlare di sé. Un Fenomeno a tutto tondo che ha rivissuto i momenti più importanti della sua carriera.

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Ronaldo si è soffermato sull'esperienza con la maglia dell'Inter. A cominciare dal primo giorno in cui è sbarcato a Milan: la firma del contratto e l'inizio della magia. Accolto dai tifosi nerazzurri come il Profeta:

Quella scena ce l’ho davanti agli occhi. Arrivo in sede per firmare il contratto e per strada non c’è nessuno, poco dopo mi affaccio al balcone da giocatore dell’Inter e faccio fatica a crederci: una marea di bandiere nerazzurre e di gente, venuta lì solo per vedermi.

Ronaldo e il ricordo del 5 maggio

Impossibile non tornare indietro di 15 anni. Juventus campione d'Italia grazie allo scivolone dell'Inter all'ultima giornata in casa della Lazio. Una data, quel 5 maggio 2002, sempre presente nei ricordi di Ronaldo dei suoi ex tifosi.

A me dispiace non averlo vinto, lo Scudetto: era un progetto bellissimo, era un sogno, anche se poi abbiamo capito che morì un po’ per colpa nostra e un po’ di certe forze esterne, che aiutavano la Juventus.

Dopo lo scandalo Calciopoli le cose sono cambiate. Ad ammetterlo è lo stesso Ronaldo, che applaude la Juventus per i traguardi raggiunti negli ultimi anni:

Oggi la società bianconera lavora in modo molto più trasparente rispetto ai miei tempi. E raccoglie perché semina. E merita.

Ieri, oggi... domani

Il doloroso addio all'Inter per volare a Madrid. Cinque anni in Spagna prima di tornare a Milano. Sponda rossonera, stavolta. L'etichetta del traditore per sempre cucita addosso. Ma il discorso, secondo Ronaldo, è molto più ampio. E si lega anche al caso Donnarumma:

Troppo sentimento, troppe emozioni: anche nei milanisti. Il cuore è importante, ma non sono i calciatori ad aver deciso che il calcio sia diventato un’industria troppo grande, dove tutti prendono soldi. E i calciatori forse meno di tutti, anche se sono i più vulnerabili: perché se non salgono su un treno rischiano che non ripassi più e se lo prendono è facile che siano giudicati dei traditori.

Nonostante il rapporto incrinato, il Fenomeno ha continuato a seguire le sorti dell'Inter. Dai successi dell'era Mourinho alla disfatta degli ultimi anni. È arrivato il momento di cambiare, l'arrivo di Spalletti ne è una testimonianza concreta. Ecco cosa ne pensa il brasiliano:

Parlerei per affetto, dunque non sono così attendibile. Posso dire che con Spalletti l'Inter dovrebbe aver trovato non solo uno stratega del calcio, ma anche un buon gestore di un gruppo. Però non lo invidio, dovrà trovare in fretta la strada dove far camminare la squadra. Perché l’Inter la aspettano tutti, da anni: i suoi tifosi, e anche l’Europa.

Ma quale sarà il futuro di Ronaldo? In molti si chiedono se continuerà a essere presente nel mondo del calcio e in quale veste. Non certo quella da allenatore: