Il presidente dei blancos, intervistato a El primer palo su esRadio, è stato chiaro: "A calcio si gioca in 11: se entra Mbappé devo sapere chi rimane fuori".

14 minuti fa di Alberto Casella

Guardia alta solo sulle questioni più delicate, per il resto niente barricate, anzi. Ha giocato in attacco, proprio come fa il suo Real Madrid sul campo. Intervistato dalla trasmissione El primer palo su esRadio, Florentino Perez non si è nascosto né risparmiato, rispondendo su tutto, a volte anche in modo sorprendente.

Il presidente della Real Casa più longevo dopo il mito Santiago Bernabeu, trovatosi di fronte a un fuoco incrociato di domande sul calciomercato - e a fine giugno non poteva essere diversamente - e su Mbappé, ha provato a mettere le mani avanti, sornione:

Il 99% delle trattative di cui si parla in questo periodo non andrà a buon fine.

Sul nuovo Bernabeu, invece, ha allargato il sorriso. Pur ammettendo che ci sono stati degli intoppi che hanno costretto il club a cambiare la pianificazione generale in una che ha definito 'speciale' dilatando i tempi di realizzazione, si è mostrato fiducioso che il prossimo anno si possa finalmente dare il via ai lavori.

Riportato su argomenti di calciomercato, Florentino Perez ha dovuto rispondere alle domande su Kylian Mbappé, il 18enne attaccante del Monaco da tempo accostato al Real Madrid:

Anche l'anno scorso avevamo vinto la Champions League e tutti dicevano che avremmo dovuto prendere Pogba. Un grande giocatore, ma non l'abbiamo preso perché avevamo già una grande squadra e abbiamo dimostrato nei fatti che non ne avevamo bisogno.

Mbappé nel mirino del Real Madrid

Inoppugnabile: 1-0 e palla al centro. Ma il discorso torna subito sul giovane francese e sul suo rapporto con Zidane:

Il ragazzo è molto giovane, ha 18 anni, Zidane è arrivato qui che ne aveva 28. Comunque, visto che in campo vanno in 11, se Zidane vuole Mbappé deve dirmi chi pensa di lasciare fuori.

"L'estate finisce il 31 agosto..."

Anche qui nulla da dire. Ma Florentino è in forma Champions e decide di chiudere con una battuta che, lasciando aperta la porta del Real Madrid a Mbappé, lo riporta al 2002 e all'arrivo in extremis di Ronaldo dall'Inter:

Bisogna avere pazienza, l'estate è molto lunga, più di un giocatore ha firmato il 31 agosto. Ne ricordo uno grasso...