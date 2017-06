Dopo le delusioni del'ultima stagione, in casa EA7 comincia l'era di Simone Pianigiani: l'ex allenatore di Siena e della Nazionale ha firmato un contratto triennale.

2 ore fa di Alessandro Assad

La notizia era nell'aria da ormai tre settimane e ora non ci sono più dubbi: Simone Pianigiani è il nuovo allenatore dell'Olimpia Milano. Il sei volte campione d'Italia con la Montepaschi Siena firma un contratto che lo legherà alla società di Giorgio Armani per le prossime tre stagioni. La dirigenza della squadra meneghina sceglie quindi l'ex commissario tecnico azzurro per rilanciarsi e aprire un nuovo ciclo dopo un'annata a dir poco deludente tra campionato ed Eurolega.

L'allenatore senese ha voluto fortemente sposare il progetto Olimpia, tanto da essersi liberato personalmente dal contratto con l'Hapoel Gerusalemme - valido fino al giugno 2018 - pagando una cifra vicina ai 100 mila dollari. L'ex ct della Nazionale chiude la sua esperienza in Israele con la conquista del titolo nazionale che si va ad aggiungere alla Supercoppa vinta a inizio stagione e alla conquista della semifinale di EuroCup.

Pianigiani torna in Italia, in una squadra di club, per la prima volta dal 2011-2012, anno in cui vinse il suo sesto scudetto di fila con la Montepaschi Siena. Al termine di quella stagione Pianigiani lasciò la Serie A per approdare al Fenerbahce, in Turchia, ma l'esperienza si chiuse dopo solo pochi mesi. Nell'estate del 2015, dopo l'Europeo, lasciò la Nazionale italiana e la scorsa estate accettò la proposta dell'Hapoel Gerusalemme.

Simone Pianigiani nell'ultima stagione ha allenato l'Hapoel Gerusalemme

Olimpia Milano, con Pianigiani riparte la corsa all'Eurolega

Con l'annuncio ufficiale di coach Pianigiani può finalmente prendere il via il mercato dell'Olimpia Milano, anche in vista della prossima stagione di Eurolega. La società ha già raggiunto l'intesa con alcuni giocatori di livello internazionale come Dairis Bertans e Patric Young, che verranno annunciati probabilmente nelle prossime ore.

Simone Pianigiani nella veste di CT della Nazionale italiana

Pianigiani, intanto, ripartirà da una solida base italiana, formata da capitan Cinciarini, Abass, Fontecchio, Pascolo e Cerella. A loro vanno aggiunti anche Kalnietis, Tarczewski, Dragic e (forse) Simon, che sono ancora sotto contratto. Qualunque strada prenda il mercato dell'EA7, i tifosi si aspettano sicuramente tanto e il nuovo coach avrà molto da lavorare per soddisfare una piazza da sempre molto esigente.