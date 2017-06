La Pulce a sorpresa ha deciso di non invitare Diego Maradona al proprio matrimonio. Il Pibe, che portò Leo ai Mondiali del 2010, non risulta fra i 260 invitati.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Sono 260. Né uno in più, né uno in meno. Ma forse manca qualcuno. Qualcuno di importante. Molto importante. Lionel Messi ha deciso di non inserire Diego Armando Maradona nella lista di invitati per il proprio matrimonio. Eppure non risultava che fra i due ci fossero rapporti tesi. Ma evidentemente non è così.

Messi è considerato da anni il vero erede di Maradona. Per il talento, per la tecnica, per il fisico. Perfino per i gol. Da quello segnato saltando tutti gli avversari (il Pibe contro l’Inghilterra, la Pulce contro l’Osasuna) a quello realizzato di mano. Ma forse il talento del Barcellona ha sofferto il fatto di non aver mai vinto in nazionale.

Fatto sta che fra i 260 invitati al matrimonio di Messi e di Antonella Roccuzzo, che si terrà venerdì a Rosario, a circa 300 chilometri da Buenos Aires, non figura Maradona. Ci saranno invece Di Maria, Aguero, Lavezzi, Fabregas, Ronaldinho, Suarez, Deco e Xavi. Scelta precisa quella di non "convocare" il Pibe, che fra l’altro ha portato Messi al Mondiale del 2010.

Vota anche tu! Ha fatto bene Messi a non invitare Maradona al matrimonio? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ha fatto bene Messi a non invitare Maradona al matrimonio? Condividi



Matrimonio Messi: Maradona escluso dalla lista degli invitati

Il matrimonio, che come detto verrà celebrato in Argentina, sarà ovviamente blindatissimo. Un peccato visto il gustoso menù che verrà servito agli invitati. Le pietanze sono state scelte da Leo e Antonella in persona, che hanno voluto fortemente che venissero inseriti alcune specialità tipiche argentine.

Questo il menù del matrimonio di Messi

Non solo però: ci sarà infatti spazio anche per la ‘Sushi station', un abbondante buffet a base di riso e pesce (ovviamente crudo) per gli amanti della cucina giapponese. Ci saranno però specialità di salumi, di prosciutto, e le empanadas di carne. Una degustazione che renderà felici tutti e 260 gli ospiti. Né uno in più, né uno in meno. E chissà, magari Maradona quel giorno andrà a cena da Cristiano Ronaldo…