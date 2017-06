Dopo 20 anni, il Loco riabbraccia il suo club: sarà il preparatore dei portieri dei Verdolagas. Tino Asprilla il primo a festeggiare la notizia sui social.

1 condivisione 5 stelle

4 ore fa di Stefano Fiori

Chissà se insegnerà ai suoi "allievi" come eseguire una perfetta parata dello scorpione. Difficile però, l'ingrediente necessario rimane quel pizzico - anzi, quella manciata abbondante - di follia che ha reso celebre in tutto il mondo René Higuita. C'è tanto romanticismo invece nella decisione dell'Atletico Nacional: il club di Medellin ha scelto il Loco come nuovo preparatore dei portieri. Dopo 20 anni di assenza, l'ex numero uno colombiano tornerà finalmente a casa.

Tifosissimo dei Verdolagas, il Re Scorpione aveva festeggiato appena pochi giorni fa il trionfo nel Torneo Apertura: un rotondo 5-1 in finale contro il Deportivo Cali, per il 16° titolo nazionale della squadra più titolata del Paese sudamericano.

Ora René contribuirà in prima fila ai prossimi traguardi dell'Atletico, detentore della Copa Libertadores e fresco vincitore anche della Recopa Sudamericana (contro la Chapecoense). L'ultima volta che aveva indossato la maglia biancoverde era stato nel 1997, al termine del suo secondo capitolo con il club della sua città natale: tra il 1986 e il 1992 (sua prima parentesi) e tra il 1994 fino al suo addio definitivo, conquistò due campionati, una Copa Libertadores e una Copa Interamericana.

Higuita, il Re Scorpione torna all'Atletico Nacional

L'investitura di Higuita segue il rinnovamento dello staff tecnico del Verde Paisa: il presidente Andres Botero ha già annunciato come nuovo allenatore Juan Manuel Lillo, ex collaboratore di Jorge Sampaoli nel Cile e nel Siviglia. A scatenare la gioia popolare è stato però proprio il ritorno del leggendario portiere dei Cafeteros, come sottolineato con toni enfatici dallo stesso numero uno del club:

È una grande notizia per l'Atletico Nacional, per i tifosi e per tutto il Paese. Per lui si tratta della realizzazione di un sogno: tornerà a lavorare con noi, farà parte di una grande squadra e allenerà grandi portieri.

"René Higuita estará trabajando con nosotros como preparador de arqueros del nuevo Cuerpo Técnico de Nacional": Andrés Botero. — Atlético Nacional (@nacionaloficial) June 27, 2017

Il primo a complimentarsi con il suo vecchio amico e compagno di squadra è stato un'altro monumento dell'Atletico, Tino Asprilla:

Salud por @higuitarene1 nuevo director técnico de arqueros de mi Atlético Nacional. A post shared by Tino Asprilla (@eltinoasprilla) on Jun 27, 2017 at 9:28am PDT

Il ritorno di Higuita nella squadra del suo cuore - dopo il suo ultimo incarico ai sauditi dell'Al-Nassr - è anche il giusto pretesto per goderci, ancora una volta, la sua parata più leggendaria: quella dello scorpione. Era il 6 settembre 1995, la Colombia affrontava in amichevole l'Inghilterra a Wembley: Redknapp scodella il pallone in aria, il resto è storia...