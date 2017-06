La FIA starebbe valutando se prendere ulteriori provvedimenti nei confronti del pilota Ferrari dopo la lite in corsa con Hamilton. Rischia un turno di stop.

I guai per Sebastian Vettel potrebbero essere appena iniziati. Il pilota della Ferrari era stato protagonista domenica a Baku di una lite in pista con Lewis Hamilton, nemmeno troppo a distanza visto che il leader del Mondiale di Formula 1, sentendosi danneggiato da una frenata dell'inglese in regime di safety car, lo aveva affiancato e speronato.

Se l'inchiodata di Lewis voleva essere un tentativo di provocazione, allora è riuscito benissimo: Seb ci è cascato a gambe pari, reagendo in modo scomposto. Un arbitro di calcio avrebbe optato per un doppio giallo - fallo di Hamilton e reazione di Vettel - ma la Formula 1 ha regole insondabili, sicuramente diverse.

Così l'inglese l'ha fatta franca mentre il tedesco è stato punito con l'obbligo di rientro ai box e conseguente stop and go di dieci secondi. Rabbia e frustrazione sono stati solo mitigati dal risultato finale: perso il comando della gara, Vettel era riuscito comunque a rientrare in pista per un soffio davanti a Hamilton e a mantenere il vantaggio fino al traguardo.

Ma la testata tedesca Auto Motor und Sport riporta una notizia che a Maranello non avrebbero mai voluto sentire: il presidente della FIA, la Federazione Automobilistica Internazionale, Jean Todt starebbe valutando se prendere ulteriori provvedimenti nei confronti di Sebastian Vettel, recidivo a causa dei pesanti insulti rivolti via radio lo scorso anno nel Gran Premio del Messico contro il direttore di gara Charlie Whiting, dopo una dura manovra di Verstappen.

LAP 20/51: More drama in Baku as HAM and VET collide behind the Safety Car 😲#AzerbaijanGP #F1Baku 🇦🇿 pic.twitter.com/rGcRwIhImi — Formula 1 (@F1) June 25, 2017

Che cosa rischia

Pare che Todt, che già allora avvisò il pilota della Ferrari che non avrebbe tollerato altri comportamenti dannosi per l'immagine della Formula 1, stia ricevendo diverse pressioni perché presenti il caso davanti al Tribunale Internazionale della FIA. La decisione dovrebbe arrivare in settimana: Vettel rischia la sospensione per un Gran Premio. Più difficile, ma con la FIA non si sa mai, la squalifica dal Mondiale 2017.

L'immagine della Formula 1

Resta da stabilire se sia più dannoso per l'immagine della Formula 1 non infliggere una seconda sanzione a Vettel, dopo lo stop and go di Baku, o sorvolare completamente sia sull'inchiodata di Hamilton che sulla manovra da autoscontro di Bottas su Raikkonen alla seconda curva.