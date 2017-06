La sfida tra i piloti Ferrari e Mercedes riporta alla mente le grandi rivalità di una volta. Alain e Ayrton, Lauda e Hunt, ma anche Schumacher contro Villenueve e non solo.

Formula 1. Corrono da 10 anni, hanno vinto 7 Mondiali in 2: adesso per la prima volta si sfidano per il titolo. Mai era successo prima nelle loro carriere lunghe e soprattutto vittoriose. Una scintilla, tanto è bastato per infiammare il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton . Ora la sfida tra i due piloti entra di diritto tra quelle più belle, entusiasmanti ed affascinanti della storia della. Corrono da 10 anni, hanno vinto 7 Mondiali in 2: adesso per la prima volta si sfidano per il titolo. Mai era successo prima nelle loro carriere lunghe e soprattutto vittoriose.

Nel Gran Premio d’Azerbaigian quella ruotata di Seb ha aperto una spaccatura in un rapporto fatto di rispetto e stima. La tensione però è sempre tanta e poco ci vuole per far saltare i nervi. Soprattutto se chi ti precede in corsa fa il gioco del brake-test, il più odiato dai piloti. Accelera e inchioda in regime di safety car. E la pazienza finisce.

Ora in palio c’è più di un Mondiale di Formula 1. In classifica comanda sempre Vettel. In Austria, tra poco meno di due settimane, ne vedremo delle belle. E non solo in pista.

Formula 1, il duello di oggi: Vettel-Hamilton

Formula 1, ruota a ruota nella storia

Non era ancora iniziata ufficialmente la storia della Formula 1 , che Ascari e Fangio già se le suonavano. Un duello iniziato nel 1949 che trova il culmine nel 1951, quando Fangio su Maserati vince il Mondiale con punti di vantaggio sull’avversario.

Il primo vero duello che riempie i giornali è quello tra Hunt e Lauda, forse la sfida che più somiglia a quella di oggi tra Hamilton e Vettel. Due grandi piloti con due caratteri completamente diversi. Siamo nel 1973, Zeltweg. In Formula 3 si incontrano per la prima volta. E in Formula 1 sono ruota a ruota nel 1976. Sorpassi e controsorpassi, podi, vittorie, sguardi. Poi l’incidente di Niki che al Nurgburgring rischia la vita dentro la sua Ferrari.

Hunt rimonta con l’avversario in ospedale. A Suzuka, in una giornata impossibile dal punto di vista meteorologico, si giocano tutto. Lauda spinge, Hunt pure. Così il titolo sarebbe del ferrarista. Invece i commissari spengono il semaforo rosso: l’austriaco si ritira dopo 2 giri, Hunt invece finisce terzo e vince il Mondiale. Una rivalità infinita.

Formula 1, Lauda e Hunt: uno dei duelli più belli della storia

Prost - Senna, che sfida!

Per quattro anni Alain Prost e Ayrton Senna si sfidano in Formula 1. Anche da compagni di squadra. Un po’ come nella passata stagione quando Rosberg e Hamilton se le davano di santa ragione con la Mercedes. I due mostri sacri di cui sopra trovano l’apice della loro rivalità a Suzuka nel 1989. Al giro 46, sulla chicane del triangolo, Senna prova a passare all’interno Prost. Il Professore non molla e chiude la curva. Alla fine è il francese a vincere il Mondiale.

E l’anno dopo rieccoci a Suzuka. Questa volta è Ayrton a restituire il favore all’avversario, e così si porta a casa il secondo titolo iridato. Le lotte in pista continuano fino al 1994. Prost si ritira, Senna ha strada libera. Ma c’è di più: si fa dare il numero di telefono da un giornalista francese. Fine della rivalità, inizia l’amicizia.

Un saluto speciale al nostro caro amico Alain. Ci manchi in pista.

Questa la frase di Ayrton prima del tragico incidente che gli costa la vita ad Imola. Al funerale Alain trasporta in spalla il feretro dell’amico-pilota scomparso. Sette Mondiali in due, 92 vittorie totali, 361 Gran Premi corsi. Due superstar della Formula 1 che si sono dati battaglia ma con rispetto, e alla fine sono diventati amici.

Formula 1, l'abbraccio tra Prost e Senna da compagni di squadra

Gli altri duelli

Impossibile dimenticare quel fallo di frustrazione di Michael Schumacher, il Cannibale della Formula 1, a Jerez nel 1997 ai danni di Jacques Villeneuve. All’ultima gara in Giappone i due sono divisi da un solo punto. Sfida al limite, il canadese attacca la Ferrari, Schumi non ci sta e colpisce la monoposto del rivale. Ma va male a lui: sospensione danneggiata, fine dei sogni e Mondiale al pilota della Williams.

Il tedesco, nella sua lunga carriera fatta di tanti successi, di sfidanti ne ha incontrati. La battaglia con Hakkinen ad esempio è stata sempre fondata sulla lealtà. Anche quando nel 1998 i due si giocano la vittoria finale. A Spa, Schumacher è in testa. Diluvia, c’è da doppiare il compagno del finlandese, David Coulthard. Lo scozzese inchioda, dietro la nuvola di pioggia esce una Ferrari con 3 ruote. Episodio decisivo per la lotta al titolo, come nell’anno dopo quando il tedesco va a sbattere a Silverstone rimanendo out per molto tempo.

Formula 1, Schumacher e Hakkinen: sfida sempre al limite

L’ultimo a battere Schumacher? Fernando Alonso. Un duello tra il vecchio e il nuovo che avanza, che consegna due Mondiali al pilota asturiano alla guida della Renault. Oggi ci sono Vettel e Hamilton: è stata scritta solo la prima pagina sulla rivalità tra i due. Primo capitolo: la sportellata di Seb a Lewis. Per gli altri c’è da aspettare. Forse nemmeno tanto.