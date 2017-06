Il terzino brasiliano dà l'addio ai bianconeri con un messaggio su Instagram. "Mi scuso con i tifosi se li ho offesi, non era mia intenzione".

1 ore fa di Daniele Minuti

Dani Alves dice ufficialmente addio alla Juventus. Il terzino brasiliano ha confermato con un messaggio postato sul suo profilo Instagram le voci che lo vedevano vicino a lasciare i bianconeri, decisione presa di comune accordo con la società Campione d’Italia.

L’annuncio del terzino brasiliano arriva esattamente un anno dopo da quello del suo arrivo a Torino. La prima e unica annata di Dani Alves alla Juventus è stata a due facce: dopo le iniziali difficoltà e il grave infortunio al perone che l’ha tenuto fuori quasi per due mesi, il suo rendimento è impennato nella seconda parte di stagione, in cui è risultato decisivo specialmente in Champions League.

Nel futuro di Dani Alves sembra ora esserci il Manchester City dove ritroverà Pep Guardiola, allenatore con cui ha vinto tutto ai tempi del Barcellona, anche se in Inghilterra parlano di un possibile tentativo in extremis del Totthenham.

Dani Alves saluta la Juventus

Con il suo post di Instagram, Dani Alves ha voluto congedarsi da Torino ringraziando innanzitutto l’intero ambiente juventino, dai tifosi fino ai compagni di squadra.

Vorrei ringraziare tutti i tifosi della Juventus per l'anno vissuto, i miei compagni per l'accoglienza e per i professionisti che sono, per aver vinto e per aver fatto arrivare la Juventus a giocarsi delle finali.

Nel messaggio, Dani Alves è tornato sulle polemiche causate da alcune sue dichiarazioni successive alla finale di Champions League persa contro il Real Madrid, chiedendo scusa a chiunque si fosse sentito insultato dalle sue parole.

Voglio scusarmi con i tifosi della Juventus che hanno pensato che volessi fare qualcosa per offenderli, non ho mai avuto quell'intenzione: ho un modo spontaneo di vivere le cose e pochi lo capiscono. Non sono perfetto ma il mio cuore è puro.

In ultimo, il terzino brasiliano ha voluto riservare un pensiero alla dirigenza juventina, che ha gli ha permesso di liberarsi grazie alla risoluzione consensuale del contratto, e in particolare a Giuseppe Marotta nei confronti del quale ha espresso stima e ammirazione.

Oggi finisce il nostro rapporto professionale e porterò con me tutti quelli che rendono la Juventus un grande club. Devo dire grazie al signor Marotta per l'opportunità che ho avuto di averlo come dirigente, un grande professionista che ama la sua professione.

Dani Alves ha chiuso il suo messaggio chiarendo che la sua scelta di lasciare la Juventus non è stata fatta per una motivazione economica.