Confederations Cup, Portogallo-Cile 0-3 dcr

Il Cile è la prima finalista della Confederations Cup. Lo 0-0 regge fino ai supplementari, Cristiano Ronaldo & co. ko ai rigori: tre errori su tre.

28 giu 2017 di Stefano Fiori

Solo i rigori potevano infrangere l'equilibrio assoluto della prima semifinale di Confederations Cup. I rigori e le recriminazioni del Cile, che supera il Portogallo nonostante il finale romanzesco del secondo tempo supplementare. Ma dopo lo 0-0 che aveva retto per tutti i 120 minuti di gioco, dal dischetto i lusitani falliscono tre volte su tre: in finale volano i bicampioni d'America.

Alla Roja di Pizzi manca un penalty, che l'arbitro non concede al 113' senza neppure chiedere supporto al VAR. Poi l'episodio del doppio legno centrato a sessanta secondi dalla fine: la lotteria dei rigori è la giusta ricompensa.

A sfidare una tra Germania e Messico (in campo domani a Sochi) saranno allora Alexis Sanchez e compagni. La Seleção di Cristiano Ronaldo potrà provare a consolarsi nella finale per il terzo posto: l'appuntamento per entrambe è lo stesso, domenica 2 luglio.

Confederations Cup, il racconto di Portogallo v Cile

In tanti avevano presentato questa gara come il duello tra Cristiano Ronaldo e Alexis Sanchez. Oppure, a livello di leadership, tra il Pallone d'Oro e Arturo Vidal. Di sicuro, il pericolo numero uno per la Seleccion di Juan Antonio Pizzi era stato individuato abbastanza agevolmente nel fuoriclasse del Real Madrid. Si consegnino agli atti le parole della vigilia di Marcelo Diaz:

La cosa più importante è cercare di non fargli ricevere il pallone.



Nel primo tempo, in effetti, di palloni a CR7 ne arrivano a sprazzi. Già con il primo pulito, però, rischia di entrare nel tabellino degli assistman: cross dalla sinistra tagliato alla perfezione per André Silva, ma... Qui ci sono due notizie per i tifosi milanisti: una buona, una cattiva.

Confederations Cup, Portogallo v Cile: André Silva non trasforma al 7' l'assist di Cristiano Ronaldo

Quella buona è che il neo attaccante rossonero è il più pericoloso tra i suoi nel primo tempo: due tentativi che impensieriscono non poco Claudio Bravo. Quella cattiva? Che la prima occasione, quella servita appunto da Ronaldo, vede il classe '95 sparare addosso al portiere del Manchester City dal limite dell'area piccola. L'ormai ex Porto verrà poi ammonito nel finale di tempo, dopo aver protestato a lungo per un rigore (giustamente) non concesso.

La chance mancata al 7' da André Silva, oltretutto, sconfessa la legge del "gol mangiato, gol subito": un giro d'orologio prima, l'ex Napoli Edu Vargas aveva concluso allo stesso modo (addosso a Rui Patricio in uscita) su un filtrante da fantascienza di Sanchez. Il più attivo sottoporta del Cile è invece Aranguiz: il centrocampista del Bayer Leverkusen prima sfiora l'incrocio al 28' con un colpo di testa, poi svirgola dopo un paio di minuti da posizione molto favorevole. Nonostante il tenace 0-0 del primo tempo, insomma, le fonti di divertimento non sono mancate (nulla in confronto all'hashtag ufficiale del match, #PORCHI).

La girata di Vargas, tanto Cristiano... ma lo 0-0 non schioda

L'inizio di ripresa è ancora più frizzante, merito di una Roja a caccia del colpo grosso. Splendida la girata di Vargas in area, un'acrobazia che solo un Rui Patricio sul pezzo riesce a neutralizzare. Alto, ma di poco, il bolide che Vidal fa invece sibilare poco dopo il 60'. Sull'altro versante, sale in cattedra Cristiano Ronaldo. Non una vera e propria lectio magistralis delle sue qualità, ma un ripasso di quanto possa essere pericoloso in qualsiasi momento dell'incontro.

Le quattro occasioni del Portogallo nel secondo tempo portano tutte la sua firma: un tiro potente respinto da Bravo, una punizione calciata fuori dallo specchio, un contropiede concluso con una conclusione deviata e un'incornata senza la giusta fortuna. Tranne quest'ultimo tentativo, tutte le azioni migliori della frazione si fermano attorno al 70': poi comincia un lento e inesorabile cammino verso i supplementari, interrotto dall'ingresso in campo dei "vecchietti" Nani (al posto di uno stremato e generosissimo André Silva) e Quaresma.

Un rigore non concesso e due legni di fila

In tutto questo, che fine ha fatto Alexis Sanchez? Nessuna palla gol per tutta la partita, poi la fiammata all'inizio dell'extra-time: sul cross di Isla, la stella dell'Arsenal stacca di testa tutto solo e assiste incredulo al pallone che non c'entra l'angolino di un capello. Al 113' i cileni possono invece reclamare per una decisione davvero discutibile dell'arbitro Faghani: Cedric Soares pesta il piede in area al neo entrato Francisco Silva, ma il direttore di gara non concede il penalty né tantomeno ricorre al VAR. Sfortunata, sfortunatissima invece la Roja al 119': Vidal centra un palo clamoroso di esterno destro, sulla ribattuta Martin Rodriguez trova la traversa! Una carambola pazzesca, che precede lo scoccare della lotteria dei rigori.

La sequenza dei rigori

Questa la sequenza dei tiri dagli undici metri: tre errori su tre dei lusitani, in finale vola il Cile. L'appuntamento per la finalissima è per domenica 2 luglio (ore 20), a San Pietroburgo. Il Portogallo proverà a consolarsi invece con la finalina per il 3° posto, in programma sempre domenica a Mosca (ore 14 italiane). Ecco l'elenco dei rigori:

Vidal (C): GOL

Quaresma (P): PARATO

Aranguiz (C): GOL

Moutinho (P): PARATO

Alexis Sanchez (C): GOL

Nani (P): PARATO