Calciomercato Roma, frenata fra Zenit e Manolas: non vuole valuta russa

Tutto ok con lo Zenit per Paredes, ma la trattativa per il difensore greco sta rallentando per un problema economico legato al pagamento in valuta russa.

573 condivisioni 5 stelle

3 ore fa di Alberto Casella

Share Condividi Twitta

Roberto Mancini si stava già fregando le mani: i primi due tasselli di calciomercato che aveva richiesto per rinforzare lo Zenit San Pietroburgo sembravano ormai essere andati a posto senza problemi. Stavano per arrivare due acquisti sicuri, due giocatori che l'ex allenatore dell'Inter conosceva bene per averli affrontati in Serie A. Con il primo, Leandro Paredes, il tecnico di Jesi contava di sistemare il centrocampo. Tecnica, estro e visione di gioco sono le doti del giovane argentino della Roma che, in Italia dal 2014, si era fatto le ossa all'Empoli prima di tornare in giallorosso ed esplodere nell'ultima stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Kostas Manolas, invece, è sempre stato la prima scelta per la difesa. Fisico, tecnica, massima affidabilità, una specie di polizza antinfortuni piazzata nel cuore dell'area, insomma. Un affare di calciomercato, la cessione dei due giocatori, che potrebbe portare nelle casse della Roma una cifra non lontana dai 60 milioni di euro. 11 Facebook Twitter Pinterest Vucinic: ceduto alla Juventus nel 2011 per 15 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Osvaldo: ceduto al Southampton nel 2013 per 15 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Gervinho: ceduto all'Hebei Fortune nel 2016 per 19 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Bertolacci: ceduto nel 2015 al Milan per 20 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Walter Samuel: ceduto nel 2004 al Real Madrid per 25 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Romagnoli: ceduto nel 2015 al Milan per 25 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Marquinhos: ceduto nel 2013 al Psg per 31.4 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Benatia: venduto nel 2014 al Bayern Monaco per 32 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Lamela: venduto nel 2013 al Tottenham per 35 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Salah: ceduto al Liverpool nel 2017 per più di 40 milioni di euro

Facebook Twitter Pinterest Miralem Pjanic: ceduto nel 2016 alla Juventus per 32 milioni di euro

Chiudi 1 di 11 Calciomercato Roma, frenata fra Zenit e Manolas: non vuole valuta russa Se per Paredes - che dovrebbe svolgere le visite mediche entro la fine della settimana - tutto sembra ormai combaciare, nelle ultime ore si è invece registrata una brusca frenata di calciomercato sul fronte Manolas. Il greco della Roma avrebbe dovuto sottoporsi ai primi controlli stamattina ma ha deciso di rinviare in attesa di discutere un problema economico. Manolas, frenata con lo Zenit Sembra infatti che Manolas si sia impuntato non tanto sul quantum dell'ingaggio, quanto sulla modalità di pagamento dello stesso che il greco non accetta sia fatto in valuta russa. La palla ora è allo Zenit: se accetterà di effettuare i bonifici non in rubli, l'accordo c'è e il trasferimento sarà ufficiale. Altrimenti, chissà, forse il club di Mancini dovrà alzare... l'asticella. Fai il quiz

Share Condividi Twitta