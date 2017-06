Dopo aver trovato l'intesa col giocatore, oggi i giallorossi hanno raggiunto quella con il Lione: il francese costerà circa 5 milioni.

un'ora fa di Daniele Minuti

Dopo aver dedicato l’inizio della sessione di calciomercato alle cessioni, nelle ultime ore la Roma ha accelerato anche per quanto riguarda le operazioni in entrata: chiuso l’affare per Karsdorp, per cui è arrivato oggi l’annuncio ufficiale, i giallorossi riescono subito a piazzare un altro colpo importante, stavolta a centrocampo.

La dirigenza capitolina ha infatti trovato l’accordo per l’arrivo di Maxime Gonalons, che nella stagione appena conclusa ha incontrato ed eliminato la Roma nel doppio confronto degli ottavi di finale di Europa League con il suo Lione, squadra di cui è (anzi, era) capitano e leader.

L’intesa con il giocatore era già stata raggiunta da qualche giorno e adesso è arrivata anche quella con il Lione. Dopo l’arrivo di Lorenzo Pellegrini, per il quale manca soltanto l’ufficialità, Di Francesco ottiene quindi un nuovo rinforzo di calciomercato nel reparto mediano, un uomo di esperienza internazionale e già pronto per giocare in Europa.

Calciomercato Roma, è fatta per Gonalons

Gonalons sarà un nuovo giocatore della Roma

Il contratto di Gonalons sarebbe scaduto nel giugno del 2018, quindi la Roma sapeva di poterlo acquistare senza spendere una cifra elevata: secondo Sky Sport l’intesa col Lione è stata raggiunta per un totale di 5 milioni di euro. Il francese firmerà un contratto di quadriennale con un ingaggio di 2,7 milioni a stagione e sarà in Italia per le visite mediche la prossima settimana.

Nel centrocampo della Roma della prossima stagione non ci saranno più Paredes, ormai a un passo dallo Zenit San Pietroburgo, e Grenier, tornato dal prestito proprio a Lione. Per questo Monchi ha deciso di acquistare ancora un altro centrocampista oltre Pellegrini in questa sessione di calciomercato. La scelta è caduta su Gonalons, che ha il profilo adatto sia per fare la mezz’ala che per sostituire De Rossi davanti alla difesa, e per cui è stata imbastita una vera e propria trattativa lampo, chiusa nel giro di pochissimi giorni.