Classe 1996, è stato determinante nella semifinale dell'Europeo Under 21 tra Italia e Spagna. Resterebbe in prestito al Betis prima di sostituire Modric al Real.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Se non lo conoscevate, ieri, purtroppo, si è messo in mostra. Dani Ceballos del Betis Siviglia è stata una perenne spina nel fianco della difesa degli azzurrini durante la semifinale degli Europei Under 21 fra Spagna e Italia. Decisivo nel gol che ha sbloccato la partita, quando ha preso palla sulla sinistra, si è accentrato e ha servito a Saul l'assist dell’1-0.

Essere in grado di spezzare l’equilibrio in una partita emotivamente così complicata come la semifinale dell’Europeo è significativo. E il Real Madrid lo sa bene. Per questo potrebbe essere lui il prossimo acquisto dei campioni d’Europa sul calciomercato. Quest’anno ha giocato col Betis Siviglia, totalizzando 30 partite, nelle quali ha segnato due gol.

Ceballos è in grado di giocare come centrocampista centrale, ma è anche bravo come esterno di centrocampo. Il Real Madrid ci pensa. Vede in lui il futuro sostituto di Luka Modric. Per questo, a maggior ragione dopo le sue prestazioni all’Europeo, ha accelerato con l’intenzione di chiudere la trattativa.

Dani Ceballos contro l'Italia

Calciomercato Real Madrid, piace Ceballos del Betis Siviglia

L’idea del Real Madrid sarebbe quella prendere il giocatore in questa finestra di calciomercato, lasciandolo al Betis Siviglia almeno per un altro anno. In modo che possa continuare a crescere con calma (è un classe 1996). Il club biancoverde si è salvato e quindi Ceballos giocherà ai massimi livelli. La trattativa si può chiudere subito dopo la fine degli Europei.

Non sono ancora emersi i costi dell’operazione di calciomercato, ma è una trattativa che ricorderebbe molto da vicino quella con Jesus Vallejo del Saragozza, lasciato lì in prestito per una stagione. In questo caso l’idea del Real Madrid sarebbe appunto quella di sostituire gradualmente Modric, che a settembre compirà 32 anni. Fra un anno Ceballos si dovrebbe alternare con il croato, consentendogli di tirare il fiato. Fra due potrebbe già prenderne il posto. Se vi sembra azzardato probabilmente è perché fino a ieri non lo conoscevate. Poi però, anche nella sfida all'Italia, si è messo in mostra.