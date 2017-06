L'obiettivo del Napoli è mantenere tutti i big e rafforzare la rosa per affrontare al meglio le tre competizioni. Il sogno è riportare lo Scudetto all'ombra del Vesuvio.

43 condivisioni 5 stelle

8 ore fa di Daniele Minuti

Il calciomercato del Napoli si accende. Dopo un giugno in cui la società di De Laurentiis si è concentrata principalmente sul portare avanti le trattative per i rinnovi contrattuali, ora il lavoro del presidente e del dg Giuntoli per rafforzare la rosa entra nel vivo. L'intenzione è quella di mantenere in squadra i pezzi pregiati e dare a Maurizio Sarri una panchina di livello più alto per affrontare le tre competizioni.

La seconda parte di stagione della scorsa annata ha convinto l'allenatore e la società che il Napoli abbia a disposizione un undici titolare di prima fascia, capace di tenere una media punti altissima in campionato. Il tallone d'Achille è stato sicuramente la mancanza di ricambi, reso evidente dalla fatica fatta nel periodo in cui c'era da giocare una partita ogni 3 giorni, situazione che si ripeterà l'anno prossimo indipendentemente dal risultato del preliminare di Champions League.

Per questo l'input principale dato alla società è quello di mantenere l'ossatura attuale, sfoltire la rosa e sostituire le riserve che non godono della fiducia di Sarri.

Calciomercato Napoli, capitolo rinnovi

Faouzi Ghoulam dovrebbe rinnovare col Napoli

Una delle situazioni di calciomercato più ingarbugliate in casa Napoli è quella dei rinnovi contrattuali, primo fra tutti quello di Pepe Reina. L'incontro per parlare del suo prolungamento è slittato più volte, sollevando dubbi sulle reali intenzioni del portiere. Il ritorno di Aurelio De Laurentiis in Italia, fissato per queste ore, potrebbe però coincidere con la chiusura della trattativa con il procuratore Manuel Garcia Quillon. In società c'è fiducia anche per Ghoulam, con il quale c'è ancora una differenza tra domana e offerta, ma che dovrebbe rimanere in Campania anche nella prossima stagione.

Strinic lascerà il Napoli

In attesa di sapere se potrà usufruire dei soldi derivanti dalla qualificazione ai gironi della Champions League, Giuntoli sta provando a fare cassa grazie agli esuberi. Uno degli indiziati principali è Strinic, che nell'anno che precede il Mondiale in Russia vorrebbe giocare con continuità e il cui contratto scade nell'estate del 2018. Su Chiriches c'è l'interesse della Sampdoria, in cerca di un sostituto di Skriniar, ormai nuovo giocatore dell'Inter.

Gli obiettivi in entrata

Rulli potrebbe approdare a Napoli

Il primo colpo ufficiale di calciomercato per il Napoli sarà il francese Ounas, per cui mancano soltanto le visite mediche e la firma sul contratto. La dirigenza partenopea inoltre sta cercando un portiere da affiancare a Reina o che possa sostituirlo. Secondo Sky Sport, un nome caldo di queste ore è quello di Geronimo Rulli, estremo difensore della Real Sociedad e della Nazionale argentina per il quale Giuntoli dovrà parlare con il Manchester City: il club inglese gode di un diritto di riacquisto per la prossima estate. Inoltre sembra molto avanzata la trattativa con la Roma per Mario Rui che ha chiesto la cessione e potrebbe ritrovare presto Sarri, conosciuto ai tempi dell'Empoli.

L'intenzione del Napoli è quella di non ascoltare nessuna offerta per i suoi pezzi pregiati in modo da non smantellare una squadra che da marzo in poi ha viaggiato a ritmi altissimi. Con la Juventus deve riconfermarsi per l'ennesima volta, una Roma in piena ricostruzione e l'incognita delle milanesi, la squadra di De Laurentiis potrebbe essere l'unica a mantenere completamente la sua ossatura nella prossima stagione. L'obiettivo del Napoli è ormai chiaro: fare il salto definitivo e prendersi quello Scudetto che manca dal 1990.