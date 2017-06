La società biancoceleste è sulle tracce dell'ex centrocampista del Milan, appena tornato al Chelsea. Su di lui ci sono anche Valencia e Leeds.

5 ore fa di Andrea Pettinello

Il nuovo obiettivo di calciomercato della Lazio ha un volto. Mario Pasalic, centrocampista di ritorno al Chelsea, è finito nuovamente nel mirino del ds biancoceleste Igli Tare. Già in passato il club di Lotito si era interessato al giocatore, sembrava anche vicino al giocatore che alla fine lasciò l'Hajduk Spalato per i Blues.

Pasalic ha fatto appena rientro a Stamford Bridge dopo la fruttuosa annata trascorsa con la maglia del Milan che lo ha visto diventare una pedina fondamentale del centrocampo di Montella. Il croato si è tolto diverse soddisfazioni, in particolare quella del rigore decisivo segnato contro la Juventus a Doha che ha consegnato ai rossoneri la Supercoppa italiana.

La società biancoceleste - riporta Gianluca Di Marzio - avrebbe già sondato il terreno per capire se ci sia o meno la disponibilità del ragazzo per un eventuale trasferimento nella capitale. Di certo c'è che il Chelsea, che ha confermato di volergli rinnovare il contratto in scadenza nel 2017, non potrà comunque garantirgli un posto da titolare e per questo è molto probabile che venga ceduto in prestito, come del resto è già capitato nelle ultime tre sessioni di calciomercato.

Calciomercato Lazio, Pasalic tra la Serie A e la Liga

A puntare gli occhi sul centrocampista croato però non c'è solo la Lazio. Diverse squadre sembrano essere interessate, ma nessun club ha ancora presentato un'offerta ufficiale al Chelsea.

Tra queste troviamo il Leeds, storico club inglese oggi costretto a giocare la Championship, e il Valencia, che dopo una stagione più che deludente vuole rialzare la testa e assicurarsi giocatori di qualità e in grado di fare la differenza.

Al contrario del club inglese, gli spagnoli sono una destinazione gradita da Pasalic, ma l'intrusione della Lazio potrebbe convincerlo a tornare in Italia. Il calciomercato estivo dei biancocelesti stenta a decollare, il croato potrebbe fare da apripista.