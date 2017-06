I nerazzurri si aggiudicano i due giovanissimi giocatori della Primavera del Genoa, valutati in totale 60 milioni di euro bonus compresi.

2 ore fa di Daniele Minuti

Solo poche ore fa Walter Sabatini era stato intercettato da alcuni giornalisti e alle domande sulla campagna acquisti dell’Inter aveva risposto: “Sul calciomercato l’Inter sta lavorando bene e in silenzio”.

L’ex dirigente della Roma ha parlato subito dopo l’incontro con la Sampdoria per definire l’affare che porterà Milan Skriniar in nerazzurro e Gianluca Caprari alla corte di Giampaolo. Ma i movimenti di mercato sull’asse Milano-Genova non si sono fermati qui.

Oggi è infatti arrivato l’accordo con il Genoa per due talentuosissimi giovani che giocano nella Primavera della società ligure: Pietro Pellegri, che ha già esordito in Serie A nella stagione appena conclusa, ed Eddy Anthony Salcedo Mora, entrambi attaccanti nati nel 2001.

Pellegri era già da tempo un obiettivo di calciomercato di molte big della Serie A: oltre a quello dell'Inter, su di lui c'era il forte interesse del Milan, della Roma e soprattutto della Juventus. Il giovanissimo centravanti ha già debuttato nel nostro campionato il 22 dicembre scorso nella partita contro il Torino e nell’ultima giornata ha addirittura segnato il suo primo gol fra i professionisti, contro la Roma.

Il club nerazzurro è riuscito ad assicurarsi non solo lui ma anche il talentuoso esterno d’attacco Salcedo. Entrambi i giocatori coinvolti nell'affare avranno una valutazione da capogiro, visto che parliamo di ragazzi neanche maggiorenni: secondo Sky Sport, Pellegri sarà pagato 15 milioni più altri 15 di bonus, mentre Salcedo costerà 5 milioni più 25 di bonus.

I due giovani resteranno ancora per due stagioni al Genoa e i bonus dell’affare sono legati alle presenze che faranno in Serie A fino al giugno 2019. Inoltre nell’affare la società ligure si è impegnata ad acquistare un giocatore dell’Inter per il costo di circa 5 milioni di euro durante questa sessione di calciomercato. I nomi che si fanno sono quelli di Puscas, Miangue, Biabiany e Ranocchia, con quest’ultimo più difficile per via dell’ingaggio elevato.