Dai riccioli alla Maradona alla clausola di 75 milioni: il Barcellona blinda il canterano Carles Aleñá, il centrocampista del futuro blaugrana.

2 ore fa di Edoardo Colombo

Riccioli neri, folti. Potenziale da... talento impossibile. Unico. Giochi di somiglianze e segni particolari. Originale la storia di Carles Aleñá, nome musicale il suo. Spagnolo puro. Quello fatto di pallone, tapas e sangria. E di spettacolo, naturalmente targato Barcellona. Anzi: La Masia. Dove questo classe 1998 è cresciuto, ubriacandosi di disciplina e tiqui-taca. Dal 2005 è sempre stato blaugrana: e lo sarà, almeno fino altri tre anni.

Ah, c'è anche un 'piccolo' particolare nel suo rinnovo.

Se Carles Aleñá passerà in prima squadra, il suo contratto col Barcellona verrà esteso di altri due anni: in più, scatterà una clausola di 75 milioni di euro

Cifre enormi per un talento baby. Il minimo per chi lo ha visto giocare dal vivo, un mago. Funambolico, Aleñá. Testa alta, rapida progressione e capacità di 'spagnoleggiare' con entrambi i piedi. In Youth League ha dato il meglio di sé, tra tocchetti, verticalizzazione e ottime geometrie.

Carles Aleñá agrees new FC Barcelona contract: https://t.co/IxetHxD5VF 🔴🔵 #FCBLive pic.twitter.com/jUzklrOuyd — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 28, 2017

Da quelle parti, Carles, è un nome davvero nobile: esatto, un attimo pensare a Puyol. Il gran capitano, proprio come Aleñá: leader del Barcellona B e pronto a trasformarsi in prossimo giocatore di Ernesto Valverde. La società, però, ha deciso di blindarlo: perché una volta aggregato definitivamente alla prima squadra, chi lo vorrà dovrà sborsare almeno 75 milioni di buone ragioni.

Pazzo di pallone da sempre, Aleñá. Ancora oggi ascolta dopo ogni partita i consigli di papà Francesc, tra famiglia, amici e allenamenti. Facendo innamorare la gente del suo sinistro, Barcellona compreso. A 8 anni, dopo gli inizi in Catalonia col Valldemia a Matarò, ci fu il passaggio a La Masia. Facendo volare al vento i riccioli tanto simili a quelli di Maradona, ma sognando un altro ex del Camp Nou: Rivaldo. L'idolo di sempre.

No me llamo Carles, me llamo Pivaldo

Nessun errore, perché Carles da piccolo non riusciva a pronunciare le consonanti. A scuola, però, sempre al massimo: dando priorità allo studio per non deludere le aspettative di mamma. Passando da ala a centrocampista centrale: un 10 puro. El diez del futuro, erede di Xavi e protetto a suon di milioni.

Intanto, quest'anno, Carles ha esordito in Liga contro il Granada, per poi giocare anche con Siviglia e Osasuna. Illuminando in questi anni soprattutto in Youth League, come col doblete contro la primavera della Roma la scorsa stagione: 5 giallorossi saltati e sinistro nell'angolino. Un po' Maradona, un po' Rivaldo e tanto Aleñá: un diez, ma con 75 milioni in più sulle spalle.