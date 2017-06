L'attaccante gabonese sta per lasciare il Borussia Dortmund: in dirittura d'arrivo la trattativa con il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro.

106 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Andrea Centogambe

Non tornerà al Milan, non accetterà l'offerta del Paris-Saint Germain e non realizzerà il sogno di vestire la maglia del Real Madrid. Almeno per ora, sia chiaro. Pierre-Emerick Aubameyang sta per volare in Cina dal Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, dove insieme ad Alexandre Pato potrebbe formare una coppia d'attacco da urlo.

La trattativa è ben avviata, secondo la Bild nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Il club cinese, attualmente sesto nella Super League, ha convinto il Borussia Dortmund con un'offerta da 80 milioni di euro; al giocatore andranno invece 30 milioni a stagione.

Un'operazione monstre che il patron del Tianjin Quanjian, Shu Yuhui, è deciso a portare a termine nonostante la Chinese Football Association abbia recentemente stravolto il calciomercato. Come? Da questa sessione i trasferimenti in entrata dei calciatori stranieri saranno tassati al 100% in caso di spesa superiore a 5.9 milioni di euro: Aubameyang sarà quindi pagato 160 milioni.

Calciomercato, Aubameyang da Cannavaro

Nella scorsa stagione il gabonese ha segnato 31 gol in altrettante partite di Bundesliga laureandosi capocannoniere davanti a Lewandowski. In totale con i gialloneri ha realizzato 85 gol in 125 presenze, un bottino niente male all'età di 27 anni.

Ora Aubameyang s'appresta a iniziare una nuova avventura, totalmente diversa dalla precedente. Va nel campionato che ha appena accolto Fabio Capello come tecnico del Jiangsu Suning, un torneo in ascesa che sta per assicurarsi un campione nel pieno della maturità calcistica.