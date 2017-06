Buon compleanno, Leo: i finti auguri di Cristiano Ronaldo a Messi

Un video in cui l'attaccante portoghese fa dei finti auguri per i 30 anni al collega del Barcellona è diventato virale in rete: tra sfottò e messaggi cancellati.

di Luca Guerra

Da un decennio si contendono ormai lo scettro di miglior calciatore del pianeta, a suon di vittorie nella Liga, in Champions League e vette da Pallone d'Oro. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono separati sulla carta d'identità da due anni: classe 1987 il numero 10 del Barcellona, classe 1985 il numero 7 del Real Madrid. Quattro giorni fa, il 24 giugno, il fuoriclasse argentino ha festeggiato i suoi primi 30 anni, portando tanti addetti ai lavori a bilanci, paragoni e resoconti di una carriera spaziale. Nel corso della sua carriera, Messi ha vinto 8 campionati spagnoli (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2016), 5 Coppe di Spagna (2009, 2012, 2015, 2016 e 2017), 7 Supercoppe spagnole (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2016), 4 Champions League (2006, 2009, 2011 e 2015), 3 Supercoppe UEFA (2009, 2011 e 2015) e 3 Mondiali per club (2009, 2011 e 2015). 30 titoli di squadra, ai quali sommare 5 affermazioni nella classifica del Pallone d’Oro. Bacheca alla quale CR7 replica esibendo una Supercoppa portoghese (2002), tre campionati inglesi (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), una Coppa d'Inghilterra (2003-2004), due Coppe di Lega inglesi (2005-2006, 2008-2009), due Supercoppe inglesi (2007, 2008), due campionati spagnoli (2011-2012 e 2016-2017), due Coppe di Spagna (2010-2011, 2013-2014), una Supercoppa spagnola (2012), quattro UEFA Champions League (2007-2008, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017), una Supercoppa UEFA (2014) e tre Coppe del mondo per club FIFA (2008, 2014, 2016), oltre all’Europeo 2016 vinto con il Portogallo e quattro successi del Pallone d’Oro. Messi o Cristiano Ronaldo? A tutti gli effetti, è la domanda che si pongono milioni di bambini quando per strada sognano di imitare i propri idoli dando calci a un pallone. In occasione del trentesimo compleanno della Pulce, sul web è spuntato un video virale, capace di raccogliere 30mila visualizzazioni in rete. Cristiano Ronaldo, i finti auguri a Messi Il video simula una conversazione su Whatsapp tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che prende il via con degli auguri di buon compleanno da parte dell'attaccante portoghese, ai quali il talento argentino replica chiedendo di chi si tratti, avendo cambiato modello di smartphone da poco tempo. La risposta di Cristiano non si fa attendere. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, eterni rivali: uno scherzo in rete immagina dei possibili auguri di compleanno Il video-augurio scorre tra equivoci, stilettate cancellate prima dell'invio, incentrate sullo sfottò a carico di Messi e reciproci consigli. Come quello chiesto da Leo: Si, ho compiuto 30 anni ma è come se nulla fosse. Tu come stai? Hai un consiglio visto che li hai già festeggiati? Una ventata d'ironia, a sottolineare i due anni di distanza tra Messi e Cristiano Ronaldo. Alla quale il "finto" portoghese replica: Già, la vita non si ferma a 30 anni. Però passa in maniera molto rapida. Prima eri il sostituto di Ronaldinho e nessuno ti conosceva. Come si va avanti? Niente di speciale, lavorando duro e allontanandosi dei problemi. I toni della simulata conversazione si ammorbidiscono, fino a che Messi non ringrazia Cristiano Ronaldo, definendolo fratello, e ricevendo una risposta di cortesia: Di niente fratello, sei il miglior avversario che si possa chiedere. E come poteva terminare se non con un invito a cena? Sto per organizzare una festa qui in casa, spero che tu possa venire. Invito raccolto da Cristiano Ronaldo: Ovvio! Porto qualcosa di speciale da Madeira. Conversazioni fantastiche e dove trovarle. Leo Messi e Cristiano Ronaldo: amici forse, ma così stretti no.

