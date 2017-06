A due settimane da Great Balls of Fire, grande prova di forza del samoano contro la Bestia. E intanto Braun Strowman lancia Roman Reigns contro un'ambulanza.

3 ore fa di Marco Ercole

Staples Center di Los Angeles, California. È da qui che andrà in onda la prossima puntata di WWE Raw. Prevista la presenza del campione universale Brock Lesnar, che a due settimane da Great Balls of Fire tenterà di arrivare a contatto con il suo avversario, Samoa Joe.

Ma è anche la prima edizione dello show dopo il ritorno a sorpresa dall’infortunio di Braun Strowman, che di fatto si è prenotato un posto nel prossimo Pay-Per-View, in un Ambulance Match contro Roman Reigns.

Poi la rivalità tra Bray Wyatt e Seth Rollins, quella tra Goldust e R-Truth che finalmente può arrivare sul ring dopo i tantissimi promo dell’ultimo mese. Da seguire anche gli sviluppi su Enzo Amore, tradito dal suo ex compagno di squadra Big Cass, e quelli sul regno femminile di Alexa Bliss, con il ritorno di Bayley della scorsa settimana. Questi e molti altri i temi che saranno affrontati in questa puntata del roster rosso dello show, che come sempre sarà raccontata su WWE-ek Raw, la rubrica a cura di FOX Sports.

WWE Raw

Si parte subito con Roman Reigns già al centro del ring, armato di microfono. The Big Dog parla di quanto accaduto la settimana scorsa, con l’attacco subito da Braun Strowman, ormai recuperato dall’infortunio con tempi record rispetto al previsto. Roman Reigns dice che non solo accetta la sfida per l’Ambulance Match, ma che chiuderà dentro il Monster among Men per guidarlo all’inferno. Mentre lo dice, si sente la sirena dell’ambulanza che arriva lentamente lì vicino al ring.

Roman Reigns le va incontro, apre gli sportelli pensando di trovarci dentro Braun Strowman, ma il mostro non è dentro e lo attacca alle spalle, iniziando un pestaggio che si conclude con Roman Reigns scaraventato in volo contro l’ambulanza e poi chiuso dentro. Se si fosse combattuto oggi, insomma, a vincere sarebbe stato proprio l’ex membro della Wyatt Family.

Finn Balor e Hardy Boyz v Sheamus, Cesaro e Elias Samson

Elias Samson si prepara per suonare la sua canzone, ma dice che stasera ci sarà un trio visto che sarà in squadra con i WWE Raw Tag Team Champions, Cesaro e Sheamus. Loro tre dovranno affrontare Finn Balor e gli Hardys. E questo secondo schieramento sembra davvero trovarsi alla meraviglia, con un Demone in forma straordinaria, che va a chiudere l’incontro ottenendo il pin su Cesaro dopo il Coup de Grâce, mentre Matt e Jeff Hardy si occupavano di evitare le interferenze di Sheamus ed Elias Samson.

Il ritorno di Goldust

Goldust ci ripete con un promo che la Golden Age è tornata e finalmente questa volta si palesa anche sul ring, accompagnato da un cameraman colorato anch’egli d’oro. Lo raggiunge R-Truth, che tenta di arrivare a contatto, ma Goldust mette il cameraman tra lui e l’avversario, per poi colpirlo a tradimento. Il match non inizia mai, ma il wrestler dorato prosegue la sua aggressione all’ex compagno di squadra (ripreso dal suo cameraman personale) per poi andarsene.

Backstage

Viene intervistato Paul Heyman, che inizia a spiegare perché Brock Lesnar vincerà con Samoa Joe a Great Balls of Fire. Mente lo fa arriva però il samoano, che lo irride fingendo di applicare nuovamente su di lui la Coquina Clutch e poi va via dicendo che non era per lui. Poi passiamo con le inquadrature su Bayley, che insieme a Kurt Angle pesca il numero con il quale entrerà nel Gauntlet Match femminile per determinare il nome della prima sfidante di Alexa Bliss a GBOF.

The MizTv con Lonzo Ball

Miz è pronto per il suo MizTv e sale sul ring accompagnato da Maryse, che però non lo bacia quando lui dice che è tutto a posto e si volta dall’alta parte.

Miz va avanti con lo show e chiama sul ring l’ex cestista LaVar Ball e suo figlio Lamello. Subito dopo di loro arriva anche l’altro figlio, Lonzo, vera stella del momento, in quanto passato ai Los Angeles Lakers dopo la scelta nel draft NBA. Miz annuncia una collaborazione tra lui e la famiglia, ma LaVar lo interrompe e dice che non è vero, perché lui ha puntato più in alto.

Miz gli spiega che lui è il Michael Jordan del wrestling e che quindi non possa esistere nessuno più in alto di lui, i due stanno quasi per arrivare alle mani, ma vengono interrotti dall’ingresso di Dean Ambrose, che indossa la maglia dei Ball e dice che cercavano qualcuno con le palle, per cui hanno scelto lui.

Dean Ambrose, Heath Slater e Rhyno v The Miz, Bo Dallas e Curtis Axel

Subito dopo parte il match 3 contro 3, con Dean Ambrose supportato da Heath Slater e Rhyno, contro The Miz, accompagnato da Bo Dallas e Curtis Axel, che adesso si chiamano il “Miztourage”. L’incontro viene dominato dalla prima fazione, ma a vincere sono i secondi, grazie alle continue interferenze che non vengono ravvisate dall’arbitro. E così Bo Dallas riesce a schierare Rhyno con un roll-up a sorpresa.

Celebration is in order as @mikethemiz @RealCurtisAxel and @TheBoDallas pick up the #6ManTag victory! #RAW @MaryseMizanin pic.twitter.com/0uPMF0YDoC — WWE (@WWE) June 27, 2017

Enzo Amore e Big Cass

Enzo Amore sale sul ring con la sua solita presentazione a cui è stata sottratta la parte di Big Cass. Il gangster certificato chiama così sul ring il suo ex compagno di squadra per chiarire la situazione. Big Cass accetta l’invito, subissato dai fischi. Enzo gli fa un discorso molto toccante, spiegando che va oltre il wrestling e che quello che gli ha fatto è qualcosa che lo ha ferito a livello umano.

Big Cass sembra capire e incredibilmente chiede scusa per ciò che ha detto e ciò che ha fatto. Gli dice che per quanto sia fastidioso, prova vergogna per quanto accaduto la settimana scorsa e per questo gli tende la mano. Enzo non sembra fidarsi inizialmente, poi però accetta.

I due si abbracciano, sembra essere davvero tutto a posto. Big Cass prende la parola di nuovo e dice che c’è una sola parola per descrivere tutti coloro che avevano messo in dubbio la loro amicizia e la scandirà: SAWFT! I due se ne vanno così insieme fuori dal ring, alzano le braccia in segno di vittoria. Ma ecco che si palesa il vero Big Cass e con una Clothesline attacca di nuovo Enzo, lanciandolo poi sulla pedana che accompagna verso il ring… Altro che riappacificazione.

Seth Rollins v Curt Hawkins

Match senza storia, con Seth Rollins che domina Curt Hawkins e in pochi minuti chiude l’incontro grazie al Rainmaker Knee che vale il conteggio di tre. Al termine della sfida, però, c’è la solita interferenza e sul Titantron appare Bray Wyatt. Questa volta si limita ai suoi messaggi deliranti, in cui dice di essere un Dio e di trovarsi anche nella mente di Seth Rollins. Gli dice di stare attento, perché rischia di bruciarsi…

Paul Heyman introduce Brock Lesnar

Ed ecco che arriva sul ring Paul Heyman, pronto per annunciare l’ingresso del suo assistito, Brock Lesnar. Prima però descrive Samoa Joe, dandogli dell’idiota, perché sembra essere l’unico a non avere paura della Bestia, come dimostrato nella rissa generata due settimane fa a WWE Raw.

A questo punto arriva però il momento di fare entrare il campione universale. Suona la musica ed ecco che Lesnar fa il suo classico ingresso. Un momento, cosa succede? Da dietro arriva Samoa Joe che tenta di imprigionare Brock nella Coquina Clutch.

Inizialmente non ci riesce, i due distruggono una parte dello stage dietro di loro dopo la reazione della Bestia. Ma Samoa Joe sembra posseduto e alla fine riesce nell’impresa, imprigionando Brock Lesnar! Il campione è paonazzo, serve ancora una volta l’intervento di altri wrestler per separarli. Ma il samoano ha mandato un altro messaggio chiarissimo in vista di Great Balls of Fire.

Neville v Lince Dorado

Match tra Cruiserweight, con il campione Nevile che affronta Lince Dorado davanti agli occhi di Akira Tozawa, presente a bordo ring. Il Re dei Cruiserweight non ci mette molto (nonostante qualche sofferenza di troppo nei primi minuti) a liberarsi dell’avversario con la Beast Eater. Finito l’incontro il giapponese sale sul ring, insieme a lui il suo manager Titus O’Neil che ufficializza l’incontro per il titolo a Great Balls of Fire.

Backstage

Paul Heyman viene intervistato nel backstage e spiega i motivi per cui Brock Lesnar distruggerà Samoa Joe facendolo entrare in Suplex City e che l’unico modo che aveva per colpirlo era attaccandolo alle spalle. Ma a Great Balls of Fire non ce la farà.

Bayley v Nia Jax v Mickie James v Sasha Banks v Emma v Dana Brooke

Nel Gautlet Match che determinerà la sfidante di Alexa Bliss a Great balls of Fire, partono Nia Jax e Bayley. Sfortunatissima l’ex campionessa femminile di WWE Raw, che viene così eliminata dopo pochi minuti dalla pachidermica avversaria. A seguire tocca a Mickie James, che subisce lo stesso trattamento. Lo stesso discorso vale nell’ordine per Dana Brooke ed Emma.

Nia Jax le schiena una dopo l’altra, sembra involata per la vittoria di questo Gautlet Match. Poi però arriva il turno di Sasha Banks. E The Boss riesce a eludere un tentativo di Power Slam e imprigiona Nia in una Bank Statement che porta alla sottomissione.

Davvero impressionante. Alla fine dell’incontro arriva Kurt Angle per celebrarla e li raggiunge per la campionessa Alexa Bliss, che mostra la cintura in segno di sfida. La reazione è immediata: drop kick di Sasha e la proprietaria della cintura finisce fuori dal ring, lasciando il suo titolo nelle mani della Banks. Un bell’avvertimento in vista di ciò che accadrà tra due settimane…