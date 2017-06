Saul trascina la Spagna in finale con la tripletta contro l'Italia. L'ingenua espulsione di Gagliardini compromette la partita. Inutile il gol di Bernardeschi.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Nella seconda semifinale degli Europei Under 21 la Spagna batte l'Italia per 3-1 e raggiunge la Germania in finale. Decide la tripletta di Saul (53', 65' e 74'). Inutile il gol di Bernardeschi che aveva permesso agli azzurrini di pareggiare al 62'. Decisiva, in negativo, l'ingenua espulsione di Gagliardini al 58'. Gli spagnoli erano favoriti e il torneo dell'Italia è comunque positivo, ma la partita di oggi lascia l'amaro in bocca.

Saul Niguez esulta dopo il primo gol

La cronaca del primo tempo

Il ct Gigi Di Biagio rischia il tutto per tutto e conferma Caldara, non al meglio, al centro della difesa. Calabria sostituisce Conti, Chiesa al posto di Berardi. La partita comincia a ritmi piuttosto bassi con la Spagna che fa girare palla. L’Italia si difende bene, senza lasciare spazi, e provando a colpire in contropiede. La gara, di fatto, la fanno le furie rosse, ma gli azzurrini giocano il calcio che vogliono. Al punto che la prima, vera, palla gol della partita la creiamo noi: Pellegrini, da ottima posizione, prova a battere Arrizabalaga con un bel tiro a incrociare, ma il portiere spagnolo è reattivo e risponde d’istinto con una bella parata di piede. È il 22’. La Spagna prova ad accelerare e comincia a rendersi pericolosa: al 31’, dopo che la barriera italiana aveva respinto una punizione, Ceballos serve Deulofeu in profondità, che però colpisce l’esterno della rete da posizione più che favorevole. Gli spagnoli non mollano la presa. Sovrapposizione di Deulofeu al 34’ che raggiunge il fondo sulla destra, la mette al centro ma è attento Caldara a liberare in angolo. Al 35’ ci prova Sandro Ramirez con un tiro da fuori che però sorvola la traversa. Dopo il forcing gli spagnoli abbassano nuovamente il ritmo e si va al riposo sullo 0-0.

Saul esulta dopo la tripletta

Nella ripresa la partita si sblocca

Il secondo tempo viene giocato a ritmi molto più alti, e non è un caso che la partita si sblocchi subito. Al 53’ Ceballos prende palla sulla sinistra, evita un paio di avversari italiani accentrandosi e serve Saul che, appena dentro l’area di rigore, la piazza sulla sinistra di Donnarumma. L’Italia però resta in partita. Al 57’ è bravo Bernardeschi sulla destra a servire Pellegrini sul secondo palo la cui sponda per Petagna però non è precisa. Pochi secondi dopo viene espulso Gagliardini: il centrocampista dell’Inter, già ammonito, interviene in ritardo su Ceballos e prende il secondo giallo. Nonostante questo l’Italia resta però in corsa. Al 62’ Pellegrini batte velocemente una punizione e serve Bernardeschi, che fa tutto da solo e con un bel tiro da fuori (deviato) fa 1-1.

L'esultanza di Bernardeschi dopo l'1-1

L’Italia però non fa in tempo a festeggiare che la Spagna è nuovamente avanti: le furie rosse fanno girare palla da sinistra a destra, dove Deulofeu la appoggia a Saul che da non meno di 30 metri fredda Donnarumma con un siluro: 2-1. L’Italia si sbilancia e, a causa anche dell’uomo in meno, offre il fianco. Al 74’ arriva il terzo gol di Saul. Bravo Asensio sulla a sfondare sulla sinistra e a raggiungere il fondo, da lì serve Saul a rimorchio che la appoggia in porta per il 3-1. Nel finale la partita si innervosisce un po', ma è bravo l'arbitro a non perdere il controllo della stessa. Al 90' ci prova Pellegrini dopo una bella azione personale, ma la sua conclusione è debole.

Finisce 3-1 per la Spagna, che in finale se la vedrà con la Germania. Per l'Italia la consolazione di potersi giocare il terzo posto contro l'Inghilterra, ma resta l'amaro in bocca.