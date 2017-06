Una sfida lunga una stagione, colpo su colpo, gol dopo gol. Alla fine l'ha spuntata l'attaccante del Borussia Dortmund

17 ore fa

Si sono inseguiti per tutta la stagione, uno rispondendo ai gol dell'altro. Alla fine tra Pierre-Emerick Aubameyang e Robert Lewandowski l'ha spuntata l'attaccante gabonese del Borussia Dortmund: 31 gol per lui nella Bundesliga 2016/2017, uno in più della punta polacca del Bayern Monaco. Lontano il terzo classifica: Anthony Modeste del Colonia si è fermato a 25 centri in stagione.