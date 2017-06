La Bild ha cominciato a pubblicare gli estratti di 430 pagine che erano state stralciate dal rapporto Fifa: "È solo l'inizio della valanga".

di Alberto Casella

Peter Rossberg, reporter di Bild, non ha dubbi:

È solo l'inizio di una grande valanga.

Il giornale tedesco è entrato in possesso di quella che potrebbe rivelarsi una vera e propria bomba mediatica, di quelle che non fanno prigionieri. Si tratta delle 430 pagine dell'inchiesta condotta da Michael Garcia, ex funzionario Fifa che negli anni scorsi ha indagato su presunti casi di corruzione dietro all'assegnazione dei Mondiali Qatar 2022

Garcia svolse il suo lavoro su incarico della Federazione del calcio mondiale, ma rassegnò le sue dimissioni nel 2014, quando si accorse che il suo rapporto era stato pubblicato dalla Fifa in una versione che lui definì 'erroneus', diciamo edulcorata e piena di stralci significativi.

Talmente significativi che già sulla base di quanto non era stato soppresso, il Comitato etico della Camera di aggiudicazione della Fifa non aveva potuto astenersi dall'osservare che durante il processo di offerta vi era stato qualche comportamento censurabile, seppure non sufficiente a mettere in discussione la decisione di assegnare al Qatar le finali del 2022 e alla Russia il torneo 2018.

Stando alle prime anticipazioni di Bild, Garcia aveva sollevato il coperchio di un sistema capillare di corruzione diffusa a tutti i livelli. Uno degli episodi stralciati, per esempio, riguarda i dettagli di un pagamento che sarebbe stato fatto sul conto di una bambina di 10 anni, figlia di un influente funzionario Fifa.

"Grazie per il bonifico"

Ma non è tutto. Quando la corruzione è così diffusa spesso accade che la certezza dell'impunità spinga a compiere errori tanto imprudenti quanto elementari: è quanto è successo a un altro pezzo grosso dell'organismo, un ex membro del comitato esecutivo, che via posta elettronica si era congratulato con i membri della federazione del Qatar e li aveva candidamente ringraziati per un bonifico di parecchie centinaia di migliaia di euro appena ricevuto.

I benefit: jet privato per la festa a Rio

Sempre secondo Bild, la corruzione alla base dell'assegnazione dei Mondiali Qatar 2022 non si esplicava solo attraverso il trasferimento di sostanziose somme di denaro. C'erano anche divertenti benefit, come quello "incassato" da tre membri esecutivi della Fifa con diritto di voto, prelevati da un jet privato appartenente alla federazione del Qatar e portati direttamente a una festa a Rio de Janeiro pochi giorni prima della votazione. Sembra proprio che la valanga sia partita.