Il Real Madrid, la tentazione Psg o il trasferimento in Premier League: che fine farà Mbappé? Ce lo dicono quelli di Football Manager.

5 ore fa di Edoardo Colombo

Chi lo prende fa il colpo dell'anno. Ok il prezzo, va bene lo sforzo economico, ma quel ragazzo vale la luna: il nome? Kylian Mbappé, qualcosa di molto simile ad una superstar. Professione: genio del calcio. Sì, l'attaccante del Monaco è un fenomeno fuori dal normale, lo è da un po' ormai: e lo sarà sempre di più. Per questo, ora, col calciomercato che entra nel vivo, il suo nome è sulla bocca di mezzo mondo. Reale e virtuale. Per credere, domandate agli amici di Footbal Manager.

Gli sviluppatori del gioco ci azzeccano spesso. Sanno il fatto loro e sono dei veri e propri scout. Conoscono i valori reali dei giovani talenti, li traslano nel gioco e costruiscono un andamento verosimile della futura carriera del giocatore. Dai meno noti agli emergenti, dai talenti ai campioni in rampa di lancio: fino a... Mbappé.

Questione di numeri, parametri e soldi. Iniziamo dal valore della moneta: secondo la stampa francese, il Psg sarebbe pronto a proporre al Monaco 135 mln di euro per l’attaccante 18enne. Noccioline insomma. Compiendo così il trasferimento più costoso della storia - nemmeno Pogba reggerebbe il gioco. Poi c'è il Real Madrid, che avrebbe promesso a Mbappé la partenza di uno dei galattici della BBC per alleggerirgli la concorrenza: Bale, CR7, o Benzema? E se la palla di cristallo non esiste, per il futuro conviene appigliarsi a Football Manager.

Cosa succederà a Mbappé? Chiediamo a Football Manager

E adesso arriva la 'magata'. Perché la FM game engine - si legge sul Mirror - ha stilato le possibili variazioni del potenziale di Mbappé, il tutto a seconda se giocherà o nel Psg, Real Madrid, Arsenal, Liverpool e Manchester City. E se non fidarsi nella vita è meglio, con questo gioco si può fare un'eccezione: sì, Football Manager stecca raramente.

Mbappé al Psg

Scopriamo la profezia della tecnologia. Poniamo dunque che Mbappé rimanga in Francia: da Monaco a Parigi, con un sogno chiamato Champions League. Ecco cosa succederebbe:

Trasferimento nel giro di 118 milioni.

Il ragazzo giocherebbe a sinistra, nel 4-5-1 di Emery: con Cavani centravanti.

Farà 32 presenze, di cui 12 dalla panchina: il motivo? Emery vedrebbe ancora meglio Julian Draxler.

Segnerà 11 e produrrà 7 assist.

La sua media voto sarà di 7.26, con un record di 9.2 in casa col Montpellier.

Totale? Il Psg, con lui, vincerà la Ligue 1, uscirà alla semifinali dalla Coppa di Francia, perderà in finale la Coupe de Ligue e uscirà ai quarti di Champions League contro la Juventus.

Mbappé al Real Madrid

Il Real Madrid per lui spenderebbe 120 milioni

Zidane, per far fronte all'esborso, venderebbe Benzema alla Juventus per 55 milioni.

Il modulo sarà 4-2-3-1: Cristiano Ronaldo punta centrale, Mbappé a sinistra.

Farà 28 presenze. Mbappé siederebbe in panchina per lasciare spazio a Bale a sinistra, solo in caso di un utilizzo di Vasquez a destra.

Con la media del 7.21

Il Real, con lui, vincerà La Liga: in più, semifinali di Copa del Re e Champions League.

Mbappé al Liverpool

I Reds pagerebbero 72 milioni di sterline.

Si alternerebbe con Mane nel 4-2-3-1 di Klopp.

6 gol e sette assist.

Media voto del 7.04.

Finirebbe col quarto posto in Premier League, vittoria della League One, out in FA Cuo ai quarti di finale e fuori agli ottavi di Champions League per mano del Benfica.

Mbappé all'Arsenal

I Gunners pagherebbero 75 milioni di sterline.

Giocherebbe sia da esterno che punta centrale.

Metterebbe a segno 13 gol in Premier League.

Media voto del 7.30.

Totale? Secondo posto in Premier League e uscirebbe ai quarti di Champions League contro il Real Madrid.

Mbappé al Manchester City

Ordine dell'affare, 100 milioni di sterline.

Guardiola darebbe via: Nolito, Bony e Fabian Delph.

Guardiola giocherebbe col 4-5-1 o col 4-2-3-1: il francese sarebbe il suo jolly tutto fare.

Grande feeling con Gabriel Jesus, per un totale di 27 presenze.

Il City vincerebbe la Premier League, ma uscirebbe ancora agli ottavi: questa volta contro l'Atletico Madrid.

Prima di mettersi a giocare, però, il calciomercato dovrà fare il suo corso. E in questo caso, per un talento del genere, serviranno davvero una montagna di soldi. Ok, ma... virtuali o reali?