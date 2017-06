A un anno dal suo addio ai Red Devils, il gallese è tornato a parlare spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a lasciare il club dopo quasi 30 anni.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Andrea Pettinello

L'uomo dei record ha rotto il silenzio ed è tornato parlare, spiegando una volta per tutte il suo addio al Manchester United e lanciando qualche frecciatina a colui che, a quanto pare, rappresenta la motivazione principale della sua dolorosa scelta. Stiamo parlando di Ryan Giggs, leggenda vivente del Manchester United e fino a poco meno di 12 mesi fa, assistente-allenatore di Louis van Gaal sulla panchina dei Red Devils.

Dopo le tante speculazioni sul suo futuro e sul suo addio a Old Trafford, secondo molti avvenuto in maniera tutt'altro che amichevole, Giggs si è sentito in dovere di spiegare come siano andate realmente le cose, anche e soprattutto in segno di rispetto verso i tifosi del suo Manchester United.

Il gallese ha raccontato che nessuno lo ha obbligato ad andarsene e ha voluto ribadire che la decisione è stata solo ed esclusivamente sua, sebbene il comportamento di alcune persone lo abbia accompagnato all'uscita. Ad oggi Giggs è un allenatore disoccupato che nonostante il suo passato ricco di vittorie e di successi, fatica a trovare la realtà giusta per dare il via alla seconda parte della sua carriera.

Giggs su Mourinho: "Ho deciso io, ma lui non si è neanche fatto sentire"

Non c'è stata nessuna offerta da parte di Mourinho. Non ci siamo quasi neanche parlati. Così ho deciso di andarmene. Avevo deciso di rimanere tre anni allo United come assistente dopo il mio ritiro dal calcio, ma ho dovuto fermarmi a due. Questo è il calcio, non sempre tutto va secondo i piani. Non mi vedo in quella società in un altro ruolo se non in quello di allenatore.

Così Ryan Giggs ha spiegato il suo addio ai Red Devils. Una decisione ponderata, certo, ma frutto anche del comportamento dell'attuale manager José Mourinho. Lasciare Old Trafford però, non ha rappresentato un limite nella vita privata e professionale di Giggs:

Sono contento di come mi stanno andando le cose. Ho sempre detto che mi piacerebbe allenare ma questo non vuol dire che dovete accostarmi a ogni squadra che cerca allenatore. Con lo Swansea ad esempio abbiamo parlato, ma poi non si è concluso nulla. Mi sto godendo la vita, sono spesso ospite in TV e soprattutto posso andare a vedere mio figlio giocare, cosa che non mi era mai successa.

L'esperienza con Van Gaal e i traguardi personali

I due anni della gestione van Gaal non sono stati i migliori della storia del Manchester United, ma il gallese è convinto che gli siano stati di enorme aiuto per la sua crescita personale e per il suo futuro da allenatore.