Il tecnico bianconero rivela che a fine primo tempo Pjanic e Mandzukic erano doloranti. "Non potevo sostituirli, era troppo presto, ma il Real ci è saltato addosso".

un'ora fa di Alberto Casella

Il tempo aiuta a lenire il dolore delle sconfitte. Sono passate poco più di tre settimane dal 4-1 subito a Cardiff dal Real Madrid, una battuta d'arresto pesante che ha spento il sogno della Juventus - società, squadra e tifosi - di arrivare finalmente ad alzare la terza Champions League della sua storia.

Tre settimane durante le quali nella testa di Massimiliano Allegri è passato di tutto, compresa, almeno a caldo, la possibilità di lasciare:

Tutti mi chiedevano se in caso di vittoria sarei andato via e invece io, al limite, lo avrei fatto in caso di sconfitta. Ho dovuto pensare e soprattutto vedere cosa avevo dentro di me, per cercare di ripartire nel migliore dei modi.

Ma poi lo spirito battagliero del tecnico livornese ha avuto la meglio, ha incontrato la società e ha deciso di rimanere, anzi di prolungare fino al 2020 il contratto che lo lega alla Juventus. Orgoglioso del cammino compiuto in questi tre anni, Allegri ha deciso di riprovarci: vuole vincere la Champions League con i bianconeri.

Juventus, Allegri: "Ecco perché abbiamo perso la Champions League"

Ma per poter puntare con successo alla prossima Champions League era prima necessario compiere un percorso obbligato. Un percorso che prevedeva di affrontare l'analisi e l'elaborazione della sconfitta di Cardiff per poterla poi smontare e neutralizzare. Allegri lo ha fatto ai microfoni di Sky Sport, rendendo merito alla grande esperienza internazionale del Real Madrid:

Nell'intervallo ho visto che Pjanic aveva un problema a un ginocchio e Mandzukic aveva una caviglia gonfia. Ho preso tempo, ma al rientro in campo loro ci sono saltati addosso.

Allegri discute la tattica con Landucci

Il Real Madrid ha prima lavorato ai fianchi la Juventus, poi con due gol a raffica, fra il 61' e il 64', l'ha stesa e la rete di Asensio nel finale è stato solo il colpo di grazia. Allegri ha ammesso che gli uomini di Zidane avevano cominciato a prendere il sopravvento poco prima dell'intervallo, dopo 40 minuti guardinghi per la paura di subire gol, ma ha spiegato perché non ha sostituito gli infortunati:

In una finale bisogna tenere conto dell'eventualità di arrivare ai supplementari. Speravo che noi reggessimo i primi venti minuti della ripresa per poi cercare di fare una partita diversa, ma loro hanno visto che eravamo in difficoltà e non ci hanno lasciato scampo.