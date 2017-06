L’uomo più veloce del mondo gareggerà per la nona e ultima volta in carriera al Golden Spike meeting di Ostrava: in onda mercoledì 28 giugno dalle 19 su Fox Sports.

1 ore fa di Diego Sampaolo

La 56esima edizione del Golden Spike di Ostrava (o Zlatla Tretra come il meeting viene chiamato dai fans della Repubblica Ceca) presenta una vera parata di stelle con Wayde Van Niekerk sui 300 metri, Mo Farah sui 10000 metri, David Rudisha sui 1000 metri, Christian Taylor nel salto triplo, Thomas Rohler nel giavellotto e il nostro Gimbo Tamberi al debutto stagionale nel salto in alto. In tutto saranno presenti otto campioni olimpici di RioUsain Bolt si esibirà per la nona e ultima volta davanti al pubblico di Ostrava nel meeting dove la Freccia di

Trelawny ha gareggiato più spesso nel corso della sua leggendaria carriera con ben otto apparizioni. Sulla pista dello Stadio Metsky a Vitkovice il nove volte campione olimpico e undici volte iridato ha disputato quattro volte i 100 metri (9”77 nel 2009, 9”91 nel 2011, 10”04 nel 2012 e 9”98 nel 2014), tre volte i 200 metri (20”28 nel 2006, 19”83 nel 2008, 20”13 nel 2015) e una volta i 300 metri (30”97 nel 2010). Nel meeting di mercoledì sera Bolt disputerà i 100 metri in chiusura di serata prima del Bolt Farewell Party che celebrerà il campione giamaicano.

Ostrava sarà il penultimo meeting nella carriera di Bolt che si esibirà ancora in Diamond League a Montecarlo il 21 luglio prima di dare l’addio alle gare ai Mondiali di Londra. Nell’unica apparizione stagionale Bolt ha corso i 100 metri in 10”03 a Kingston nell’ultima gara su suolo giamaicano.

Usain Bolt

IAAF World Challenge: Golden Spike di Ostrava

Bolt correrà contro avversari non di primissimo piano in una gara che vuole essere soprattutto una grande festa ma non mancano atleti di spicco come l’ex connazionale Andrew Fisher, velocista ora battente bandiera del Barhein accreditato di un personale di 9”94, lo spagnolo di origini cubane Yunier Perez (10”10 in questa stagione), il turco di origini giamaicane Jak Harvey e lo slovacco Jan Volko, medaglia d’argento sui 60 metri agli Europei Indoor di Belgrado 2017.

Usain Bolt:

Il Golden Spike di Ostrava è sempre uno dei primi meeting che segno sulla mia agenda. Ogni anno l’organizzatore Alfons Juck mi invita e mi fa sentire il benvenuto a Ostrava. I fans di Ostrava mi danno sempre una bella accoglienza. Sono felice di aver vinto qui otto volte e di detenere i record del meeting sui 200m e sui 300m- Quest’anno troverò una temperatura più calda rispetto a quelle alle quali ero abituato nelle precedenti edizioni. Ostrava è uno dei miei meeting preferiti e provo una bella sensazione ad essere qui. Sono venuto per tanti anni e mi sento a casa. Conosco perfettamente lo stadio, il pubblico e l’albergo. Della mia prima volta a Ostrava nel 2006 ricordo soprattutto il freddo. Venendo dalla Giamaica mi sembrava di essere al Polo Nord. Sono quasi sorpreso di trovare il sole. Forse ho portato il caldo della mia Giamaica. Ho sempre dei grandi ricordi di Ostrava, in particolari dei tanti fans che vengono ad assistere ai miei allenamenti. Mi piace firmare autografi. I fans vengono allo stadio indipendentemente dal freddo o dal caldo. Lo stadio è sempre pieno. La gente mi spinge a dare del mio meglio. Non credo che ripenserò alla possibilità di continuare la carriera. Ho avuto tanti alti e bassi, momenti di felicità e tristezza. Sono contento di finire così ma non vedo l’ora di tornare in futuro a Ostrava tra il pubblico per vedere sbocciare una nuova generazione di campioni. Ricordo in particolare i 300 metri che corsi nel 2010 al Golden Spike. Il mio coach mi chiese come avevo fatto a correre così forte. Negli ultimi 50 metri ero stanco morto ma fu una grande esperienza. Non ho idea di cosa farò in futuro ma non vedo l’ora di scoprire chi sarà il prossimo campione olimpico dei 100 metri. Il mio coach dice che vorrebbe vedermi allenare altri atleti ma non sono sicuro di farlo, anche se rimarrò nel mondo dell’atletica. Mi mancheranno i fans e le gare. Durante la mia ultima gara in Giamaica lo scorso 10 giugno ero molto nervoso perché erano presenti i miei amici e i miei parenti.

Usain Bolt

Miroslav Cernosek, Proprietario dell’agenzia TK Plus che organizza il Golden Spike di Ostrava:

Abbiamo dato il benvenuto a Bolt per la prima volta a Ostrava nel 2006 quando era un giovane talento giamaicano e ora avremo l’onore di festeggiare l’addio alle gare del più grande campione della storia. Bolt ha sempre amato gareggiare ad Ostrava dove ha trovato condizioni perfette per gareggiare, un’atmosfera calorosa e famigliare e un’organizzazione di eccellenza guidata dal primatista mondiale del lancio del giavellotto Jan Zelezny e dal manager e giornalista slovacco Alfons Juck.

Jan Zelezny:

Per gli spettatori al City Stadium e davanti alla televisione sarà l’ultima volta per ammirare il re dello sprint mondiale in Repubblica Ceca. Non vediamo l’ora di vederlo correre e di poter celebrare il Farewell Party.

Salto in alto maschile: il ritorno di Tamberi

I fans italiani aspettano con trepidazione il ritorno in pedana in un grande meeting internazionale del campione europeo e mondiale indoor Gianmarco Tamberi a quasi un anno dallo sfortunato infortunio alla caviglia al meeting di Montecarlo del 15 luglio, che lo ha privato delle Olimpiadi di Rio. Gimbo torna a Ostrava dopo la gara test a sorpresa al Trofeo Titano di Serravalle a San Marino dove ha superato l’asticella alla misura di 2.18m ma con rincorsa breve. Gimbo ha annunciato il ritorno all’ultimo momento in modo divertente via facebook con una foto in modalità half-shave, il look che lo contraddistingue da anni. A pochi chilometri da casa il venticinquenne campione marchigiano si è esibito di fronte ad un gruppo di amici venuti apposta per sostenerlo.

A Ostrava Gimbo affronterà il siriano Majed El Ghazal, atleta in grado di superare in carriera 2.36m e di classificarsi settimo nella finale olimpica di Rio, l’ucraino Andiy Protsenko, quarto alle Olimpiadi di Rio con 2.33m e autore di un personale di 2.40m stabilito a Losanna nel 2014, il tedesco Mateusz Przybilko (2.35 di personale stabilito nell’ultimo fine settimana a Bottrop), il polacco Sylwester Bednarek, campione europeo indoor a Belgrado 2017, il bahamense Jamal Wilson (2.30m di personale), il bulgaro Thiomir Ivanov (quarto agli Europei Indoor 2017 di Belgrado), e il beniamino locale Jaroslav Baba, secondo agli Europei Indoor di Parigi Bercy 2011 e terzo due anni dopo nell’edizione successiva di Goteborg 2013. In Repubblica Ceca Tamberi ha stabilito il record italiano indoor con 2.35m a Banska Bystrika nel febbraio 2016.

Gianmarco Tamberi:

Dopo la gara-test di San Marino non ho dormito per due giorni. Non ho mai provato un’emozione simile. Ho cominciato a piangere cinque minuti prima del tentativo d’ingresso a 2.09m e ho smesso cinque minuti dopo. Penso di valere al momento 2.25. Me lo dicono i test in allenamento. Solo per la seconda volta dall’infortunio ho provato la rincorsa a nove passi. Ho scelto di effettuare il test a Serravalle perché avevo bisogno di una scossa di adrenalina. Pochi giorni prima avevo svolto una delle peggiori sedute di allenamento della mia vita. Non superavo 1.80. Alla vigilia del meeting di San Marino ho deciso di iscrivermi senza dirlo a nessuno per evitare pressioni.

Gianmarco Tamberi

300 metri maschili

Il campione olimpico e primatista del mondo dei 400 metri Wayde Van Niekerk correrà sulla distanza non olimpica dei 300 metri dove vanta un record personale di 31”03 realizzato a Kingston nel 2016, con il quale si piazza al terzo posto delle liste mondiali all-time. Nella storia di questa distanza soltanto Michael Johnson e Usain Bolt hanno corso più velocemente del sudafricano rispettivamente con 30”85 a Pretoria nel 2000 e 30”97 a Ostrava nel 2010. Van Niekerk è considerato l’erede di Bolt come simbolo dell’atletica mondiale nei prossimi anni.

Lo scorso anno l’atleta allenato dalla settantacinquenne bisnonna sudafricana Sophie Ans Botha ricevette l’abbraccio dell’amico Bolt durante il giro d’onore pochi minuti dopo l’incredibile vittoria alle Olimpiadi sui 400m con il record del mondo di 43”03, tempo con il quale cancellò il vecchio record di Michael Johnson, che resisteva dai Mondiali di Siviglia 1999. Johnson detiene il record mondiale dei 300 metri con 30”85 stabilito a Pretoria nel 2000, ma questo tempo potrebbe avere le ore contate viste le condizioni di forma di Van Niekerk. I 300 metri onoreranno la memoria di Istvan Gyulai, Segretario Generale della IAAF fino al 2006.

Wayde Van Niekerk

In questa stagione Van Niekerk ha già migliorato i personali sui 200 metri in 19”84 a Kingston e sui 100 metri in 9”94 nel meeting sloveno di Velenje. Nel meeting della città morava Van Niekerk affronterà il campione locale Pavel Maslak, tre volte medaglia d’oro agli Europei Indoor nel 2013, 2015 e 2017 e due volte iridato indoor nel 2014 e nel 2016, il botswano Isaac Makwala, quinto nella finale iridata dei 400m a Pechino 2015 e atleta in grado di scendere sotto i 20 secondi sui 200m e sotto i 44 secondi sui 400m, Nery Brenes di Costarica, campione del mondo indoor sui 400m a Istanbul 2012, l’astro nascente sudafricano Clarence Munyai, quarto ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz 2016 sui 200 metri e atleta dal personale di 20”10 su questa distanza.

I 300 metri di Ostrava saranno un test importante in vista dei 400 metri della Diamond League a Losanna del 6 luglio. Wayde sta preparando la stagione a Gemona del Friuli, sua tradizionale base estiva che considera come una seconda casa. Lo scorso anno Wayde ricevette un’onorificenza dal sindaco di Gemona Paolo Urbani al ritorno da Rio de Janeiro durante una speciale cerimonia alla quale prese parte anche la campionessa olimpica dello skeet Chiara Cainero.

Wayde Van Niekerk:

Mi è sempre piaciuto correre a Ostrava e non vedo l’ora di gareggiare sui 300m quest’anno. Questa distanza mi permette di valutare il mio stato di forma. Spero di disputare una buona gara e di divertirmi.

10000 metri

I 10000 metri torneranno per la prima volta nel programma del meeting di Ostrava dal 2004, anno in cui Kenenisa Bekele realizzò il record del mondo su questa pista con 27’20”31, prestazione migliorata di tre secondi nel 2005 dall’etiope a Bruxelles. Per l’edizione di quest’anno gli organizzatori hanno invitato il campione olimpico dei 5000m e dei 10000m di Londra e Rio Mo Farah, che disputerà la prima gara sulla distanza in questa stagione che culminerà con i Mondiali di Londra, dove concluderà la carriera in pista. Farah ha gareggiato solo una volta a Ostrava sui 5000m nel 2008. Farah detiene il record europeo sui 10000m con 26’46”57 al meeting di Eugene 2011. Farah ha aperto la stagione vincendo i 5000 metri a Eugene in 13’00”70 (miglior tempo mondiale dell’anno). Avversari di Farah saranno gli etiopi Belay Tilahun Bezabeh e Leul Gebrselassie, che in carriera hanno corso la distanza in 27’20”. Adadi Hadis ha stabilito la migliore prestazione mondiale dell’anno con 27’08”26 ad Hengelo.

Mo Farah

Mo Farah:

Sarà la prima volta che correrò un 10000 metri in Europa al di fuori di una grande manifestazione di campionato. Tanti atleti hanno corso forte a Ostrava e spero che le condizioni atmosferiche possano permettermi di realizzare una buona prestazione.

1000 metri maschili

Il due volte campione olimpico degli 800 metri David Rudisha correrà per la quinta volta in carriera a Ostrava ma disputerà il suo primo 1000 metri sulla pista del Metzky Staadium contro avversari di qualità come il ceco Jakub Holusa, campione europeo indoor a Praga 2015 e vincitore al Campionato Europeo per nazioni di Lilla sui 1500m nel fine settimana, il keniano Nicholas Kipkoech (1’43”37 di personale sugli 800 metri) e il primatista australiano dei 1500m Ryan Gregson. Il record della pista è detenuto dal turco Ilham Ozbilen con 2’15”08 nel 2014.

Sono davvero eccitato. Mi piace correre a Ostrava. Disputerò la mia terza gara della stagione ma la mia prima sui 1000m. Molti mi chiedono se in futuro correrò i 1500m. Sono una distanza troppo lunga, i 1000m sono la gara perfetta per me perché è una gara più vicina ai miei 800 metri. Non ho in mente un tempo preciso ma voglio testarmi.

Lancio del giavellotto maschile

I migliori giavellottisti del mondo daranno vita ad un’affascinante sfida tra la Germania e la Repubblica Ceca, due delle maggiori potenze di questa disciplina molto amata dal pubblico ceco. Il team tedeco guidato dal campione olimpico di Monaco di Baviera 1972 ed ex primatista mondiale Klaus Wolfermann potrà contare sull’oro olimpico di Rio Thomas Rohler, secondo giavellottista della storia con l’eccellente 93.90m realizzato a Doha e vincitore al Golden Gala di Roma con 90.06m, Johannes Vetter, secondo nella gara di Doha con 89.68m, Andreas Hofmann (88.79m in questa stagione a Offenburg) e Lars Hamman (86.71 nel 2017 sempre a Offenburg). Il team di casa capitanato da Jan Zelezny sarà rappresentato dal vincitore della Diamond League 2016 Jakub Vadlejch (primo al Campionato Europeo per nazioni di Lilla con il record stagionale di 87.95m), dal campione mondiale di Mosca 2013 Vitezslav Vesely, dall’esperto Petr Frydrych (88.23m di personale) e dal giovane Jaroslav Jilek (83.19m).

Salto triplo maschile

Il campione del mondiale Christian Taylor torna sulla pedana di Ostrava dove vinse il titolo mondiale a livello under 18 nel 2007. Due anni fa il due volte campione olimpico vinse al Golden Spike con 17.52m in una giornata di pioggia e freddo. Lo statunitense ha superato i 18 metri in questa stagione in occasione del fantastico 18.11m al meeting di Eugene dove ha battuto l’amico Will Claye. L’atleta allenato da Rana Reider punta a battere il record mondiale di Jonathan Edwards già sfiorato due anni fa ai Mondiali di Pechino dove è arrivato a otto centimetri dall’impresa con 18.21m. Sulla pedana di Ostrava Taylor affronterà il cubano Andy Diaz (17.40 di personale nel 2017), il polacco Karol Hoffman, figlio d’arte del campione mondiale di Helsinki 1983 Zdzlislaw Hoffman, e il francese Yoann Rapinier, quarto agli Europei di Zurigo 2014 e autore di un personale di 17.45m stabilito ai Campionati francesi di Parigi nel 2013.

Christian Taylor

3000 siepi maschili

Il ventiduenne keniano Conseslus Kipruto, imbattuto nel 2016 con successi alle Olimpiadi di Rio e nella Diamond League, correrà per la seconda volta a Ostrava dove si impose giovanissimo nel 2013 in 8’11”27 nell’ultima gara di 3000 siepi disputata a Ostrava. Kipruto andrà all’attacco del record del meeting e miglior tempo su suolo ceco detenuto dal connazionale Paul Kipsiele Koech, che nel 2011 corse in 8’02”55. Kipruto ha corso il miglior tempo dell’anno al Golden Gala di Roma con 8’04”63Tra gli altri atleti in gara a Ostrava meritano una menzione Abraham Kibiwot (personale di 8’09”25), Amos Kirui (8’08”37) e Abel Mutai (8’01”67).

Lancio del martello

Il meeting inizierà già Martedì sera con il gustoso antipasto delle gare del lancio del martello, valide per il circuito IAAF Hammer Throw Challenge con i due campioni polacchi Pawel Fajdek e Anita Wlodarczyk, rispettivamente iridato di Mosca 2013 e Pechino e campionessa olimpica, mondiale ed europea e primatista del mondo della specialità. Fajdek detiene le sette migliori prestazioni mondiali dell’anno, compresi due lanci oltre la barriera degli 82 metri ottenuti rispettivamente a Turku con 82.40m e a Halle con 82.31m. Nell’ambito del circuito IAAF Hammer Throw Challenge il polacco con gli occhialini da intellettuale ha vinto altre due tappe a Stettino (80.53m) e Samorin (78.67m) oltre a quella Turku. Nell’ultimo fine settimana Fajdek ha vinto il Campionato Europeo per nazioni con 78.29m.

Gli altri protagonisti in gara saranno il campione olimpico di Rio e argento mondiale di Pechino Dilshod Nazarov, il bronzo iridato e olimpico in carica Wojchech Nowicki, l’oro olimpico di Londra 2012 Krisztian Pars, il britannico Nick Miller (77.51m di personale stagionale) e Ashraf Amjad Al Saify del Qatar (78.19m di personale).

Anita Wlodarczyk ha vinto tutti i titoli possibili immaginabili, compresi i successi ai Mondiali di Pechino 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016, ed è imbattuta da 36 gare consecutive. La polacca detiene le dieci migliori prestazioni mondiali di sempre e cinque lanci oltre gli 80 metri. Lo scorso anno realizzò due record del mondo con 82.29m in occasione del trionfo olimpico a Rio e si migliorò ulteriormente con 82.98m a Varsavia a fine agosto. In questa stagione ha già lanciato a 79.73m a Doha lo scorso maggio, ha vinto le tappe del World Challenge di Sao Paulo con 78.00m e di Stettino con 77.07m e il famoso meeting di Halle in Germania con 76.32m . Le principali avversarie in gara a Ostrava saranno la medaglia di bronzo olimpica Sophie Hitchon della Gran Bretagna (74.57m di personale), l’azera Hanna Skydan (75.29m di personale stabilito a Baku nel 2017), la cinese Zheng Wang (75.48 a Frankish Crumbach in Germania) e l’altra polacca

Joanna Fjodorow (74.39m di personale).

Getto del peso maschile

Grande favorito è il portacolori della Repubblica Ceca Tomas Stanek, che in questa stagione ha stabilito il record personale con 22.01m a Schoenebeck in Germania prima di vincere al Campionato Europeo per nazioni con 21.63m a Lilla. Saranno cinque atleti in grado di superare in carriera i 21 metri. Tra questi meritano una menzione il giovane polacco Konrad Bukowiecki, campione europeo juniores a Eskilstuna 2015 e primatista mondiale under 20, il croato Stipe Zunic, autore di un personale di 21.48m e di altri tre lanci oltre 21 metri in questa stagione, il giovane neozelandese Jacko Gill, due volte campione del mondo under nel 2010 e nel 2012 e atleta da 21.01m in questa stagione nello scorso gennaio, il congolese Frank Elemba, quarto alle Olimpiadi di Rio con 21.20m, e il polacco Michal Haratyk (21.23m di personale).

Tomas Stanek

1500 metri femminili

Torna in gara la trentenne romagnola Margherita Magnani, che di recente ha ben figurato nelle gare di Stoccolma e del Campionato Europeo per nazioni di Lilla sui 3000m. Per l’allieva di Vittorio Di Saverio sarà un’altra occasione per ottenere il minimo per i Mondiali di Londra dopo essere andata vicina al Golden Gala di Roma dove ha corso in 4’07”99 (per staccare il biglietto per la rassegna iridata serve 4’07”50). Le favorite saranno l’etiope Gudaf Tsegay (4’00”18 di personale) e la marocchina Rababe Arrafi, quarta ai Mondiali di Pechino e atleta accreditata di un personale di 4’01”75.

100 ostacoli femminili

Sfida tutta europea tra la tedesca Pamela Dutkiewicz, bronzo europeo indoor a Belgrado sui 60 ostacoli, vincitrice a Hengelo, a Oslo e al Campionato Europeo per nazioni di Lilla oltre ad un eccellente accredito stagionale di 12”61 realizzato a Weinheim, e la norvegese Isabelle Pedersen, campionessa mondiale da allieva nel 2009 a Bressanone e da junior a Moncton 2010 e terza di recente al meeting di Oslo con 12”75.

Pamela Dutkiewicz

110 ostacoli maschili

Il sudafricano Antonio Alkana parte con il miglior tempo tra gli iscritti con il record africano di 13”11 realizzato sempre in Repubblica Ceca a Praga. Alkana avrà come avversari più accreditati il ceco Petr Svoboda, campione europeo indoor a Parigi 2011 e bronzo nella stessa rassegna a Belgrado 2017, il francese Garfield Darien, due volte argento europeo a Barcellona 2010 e Helsinki 2012 e autore di un primato stagionale di 13”22, il polacco Damian Czykier (personale di 13”28 in questa stagione), il cipriota Milan Trajkovic, sorprendente finalista olimpico a Rio 2016, l’ungherese Balasz Baji (13”24 di personale stagionale a Praga) e il greco di padre statunitense Kostadinos Douvalidis, campione europeo under 23 a Debrecen 2007 e bronzo ai Mondiali Juniores di Pechino 2006.

200 metri femminili

Grande favorita è l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, quarta alle Olimpiadi di Rio sui 100 metri in 10”86 (a pochi millesimi di secondo dal bronzo) e sui 200 metri in 22”21. In questa stagione Ta Lou ha corso il personale stagionale di 22”37 a Eugene.

Salto con l’asta femminile

La venezuelana Robeylis Peinado cerca il primo successo in un grande meeting internazionale dopo il bel terzo posto a Stoccolma con 4.65. La campionessa mondiale under 18 di Donetsk 2013 affronterà le russe Anzhelika Sidorova, campionessa europea a Zurigo 2014, e Olga Mullina (seconda a Hengelo con 4.65m) e la canadese Alysha Newman, atleta dal personale di 4.71m.