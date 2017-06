Europei Under 21, Inghilterra v Germania 5-6 dcr

La prima semifinale è una sfida infinita: dopo il 2-2 al termine dei supplementari, i tedeschi conquistano la finalissima dal dischetto (6-5 finale).

di Stefano Fiori

Una semifinale infinita, bellissima, sempre sul punto di essere decisa da una parte e dall'altra. Italia e Spagna sono avvisate, sarà difficile replicare le mille emozioni della sfida tra Inghilterra e Germania. Per stabilire la prima finalista degli Europei Under 21, dopo il 2-2 dei 120 minuti di gioco, serve la lotteria dei rigori: dagli undici metri sono i tedeschi a conquistare il pass per l'appuntamento decisivo del 30 giugno.

Non bastano i 90 minuti regolamentari, con un'altalena di gol che fissa il risultato sul 2-2. Nel primo tempo passano in vantaggio i ragazzi di Kuntz con Selke, poi è Gray a pareggiare i conti per i Leoncini di Bothroyd.

Nella ripresa, al 2-1 in apertura di Abraham risponde la prodezza dell'outsider assoluto Platte. I due tempi supplementari non spostano di una virgola gli equilibri del match: dal dischetto decide l'errore di Redmond, dopo quelli di Gerhardt e Abraham. Il risultato finale è 6-4: la Nazionale teutonica vola a Cracovia, dove venerdì 30 andrà a caccia del secondo titolo agli Europei Under 21.

Europei Under 21, il racconto di Inghilterra v Germania

Inizio da urlo, parte centrale da spettatrice non pagante, poi il colpo di coda nel finale: questo il primo tempo dell'Inghilterra. Inizio da studenti assonnati alla prima ora, parte centrale letteralmente dominata, beffa ormai non prevista nel finale: questa la prima frazione della Germania. Due volti di un match che, sovrapposti, ci regalano una partita aperta, combattuta, frizzante già nei primi 45 minuti. Alla faccia dei timori da eliminazione e ansie da finale dietro l'angolo.

Allo Stadion Miejski di Tychy, i Leoncini sono i primi a ruggire: già dopo quattro minuti, una super discesa di Hughes chiama alla deviazione miracolosa di Jung su Abraham (segnatevi questo duello). Il centrale dell'Amburgo è una delle sorprese dell'undici tedesco: il titolare, Stark, ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento. Haberer per Dahoud e Philipp (futuro Borussia Dortmund) al posto di Weiser, le altre scelte di Kuntz. Il ct 54enne sa come si battono gli inglesi in una semifinale: suo il gol dell'1-1 e suo il quinto rigore nella storica sfida di EURO 96. Sull'altro fronte, Bothroyd elegge Abraham come riferimento avanzato per le giocate di Hughes e Gray. Proprio il talento del Leicester chiama alla respinta con la manona aperta Pollersback al 7': il portiere del Kaiserslautern risponderà presente anche al 18' sul colpo di testa di Abraham. Poi, quasi all'improvviso, sale in cattedra la Germania.

Capitan Arnold comincia a pennellare con il suo mancino, Toljan sull'out destro aumenta il ritmo e diventa l'asso nella manica dei teutonici: prima due conclusioni personali, poi l'assist che porta all'1-0. È il 35' quando il terzino dell'Hoffenheim scodella un pallone che Selke appoggia in rete di testa con tutta la comodità del mondo: 2° gol negli Europei Under 21 per il prossimo centravanti dell'Hertha Berlino, che in precedenza aveva mancato la deviazione vincente col piattone. Ancora più clamorosa la chance sprecata da Philipp un paio di minuti prima del gol: finta perfetta, ma sinistro sballato da due passi. Una volta in vantaggio, i tedeschi cominciano ad avvertire una sicurezza nei propri mezzi che preannuncerebbe il raddoppio. A gioire è invece l'Inghilterra.

Minuto 41, il capitano Ward-Prose calcia il corner da cui nasce il pareggio: batti e ribatti in area, sulla palla vagante si avventa Gray con il sinistro. Secondo centro consecutivo per l'ala delle Foxes, sempre più determinante per i Three Lions. Il primo tempo si chiude quindi sull'1-1.

No, 95 minuti non bastano

Negli spogliatoi, i ragazzi di Bothroyd è come se non scendessero affatto. Pronti, via e al 50' trovano uno splendido raddoppio. Vi ricordate il salvataggio di Jung su Abraham? Bene, stavolta il centrale non può nulla sull'assist perfetto del solito Hughes: sul pallone arriva per primo il centravanti del Chelsea, che trova così il primo, pesantissimo sigillo nel torneo.

I tedeschi iniziano a tremare, la spauracchio dell'eliminazione sembra materializzarsi minaccioso dietro le loro giovani spalle. Il forfait di Selke al 63' non aiuta di certo i piani di rimonta. O forse sì? Già, perché in campo entra Felix Platte, all'esordio assoluto nell'Under 21. L'impatto dell'ariete dello Schalke 04 (in prestito al Darmstadt) è devastante: angolo di (indovinate un po') Arnold, stacco di testa imperioso della torre classe '96, tabellino che sposa il 2-2.

Platte trova poi la doppietta personale otto minuti più tardi, ma la rete viene annullata per un fuorigioco a dir poco millimetrico. Prima di questo episodio, l'undici di Kuntz sfiora il vantaggio almeno in tre occasioni (la più pericolosa è il destro potente di Philipp, deviato in angolo da Pickford). Anche nel lungo finale di tempo - cinque i minuti di recupero - saranno ancora Platte e il neo entrato Amiri a sfiorare il clamoroso gol partita. Nulla da fare però, servono i supplementari.

Rimpianti tedeschi, parola ai rigori

Entrambe le squadre sono stremate, Amiri no: il genietto dell'Hoffenheim fa valere tutta la sua freschezza, giusto un pizzico di imprecisione non gli permette di trovare il gol nelle prime battute dell'extra-time. Nel primo tempo supplementare sono i tedeschi a cercare con maggiore insistenza la rete: Pickford è decisivo nel dire no al tentativo di un Gerhardt dal cuore infinito. La seconda mini-frazione sprona anche l'Inghilterra a evitare l'all-in dei rigori: il rimpianto maggiore è ancora una volta per Amiri, che al 115' manca di un soffio la deviazione vincente a porta vuota.

La sequenza dei rigori

Questa la sequenza dagli undici metri che regala la finale degli Europei Under 21 alla Germania. L'appuntamento ora è per venerdì 30 giugno, allo Jozef Pilsudski di Cracovia:

Arnold (G): GOL (sinistro basso centrale)

Baker (I): GOL (destro angolato, Pollersbeck spiazzato)

Gerhardt (G): PARATO (sinistro angolato, para Pickford)

Abraham (I): PARATO (stessa esecuzione di Gerhardt)

Philipp (G): GOL (destro angolato alto)

Chilwell (I): GOL (sinistro angolato, Pollersbeck spiazzato)

Meyer (G): GOL (destro angolato basso, Pickford spiazzato)

Ward-Prose (I): GOL (destro angolato sotto al sette, Pollersbeck spiazzato)

Amiri (G): GOL (destro a mezza altezza, Pickford sfiora solamente)

Redmond (I): PARATO (destro a mezza altezza, respinge Pollersbeck)