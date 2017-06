Alle 21 in campo a Cracovia per la semifinale: Azzurrini senza Conti e Berardi, Furie Rosse guidate dalla stella del Real Madrid Marco Asensio.

8 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Guerra

Senza gli squalificati Conti e Berardi, due pilastri, e con il dubbio legato alla presenza dell’acciaccato Mattia Caldara, ma con un'assoluta convinzione: fare l'impresa è possibile. L'Italia Under 21, fresca di insperata qualificazione grazie alla vittoria sulla Germania e alla contemporanea sconfitta della Repubblica Ceca contro la Danimarca, non vuole porsi limiti: questa sera (fischio d’inizio alle 21) gli Azzurrini allenati da Gigi Di Biagio saranno chiamati a superarli se vorranno provare a superare la Spagna, candidata numero 1 alla vittoria della coppa, nella semifinale degli Europei di categoria.

A Cracovia non saranno di fronte solo due Nazionali: si sfideranno due scuole di pensiero. Da una parte un’Italia che professa pressing e aggressività, dall’altra la Spagna padrona negli ultimi 10 anni di una scuola calcistica di primo livello su scala mondiale, imperniata su velocità, tecnica e tattica. I ragazzi allenati da Albert Celades, ex mediano del Real Madrid, sono i favoriti, ma la condizione di dover vincere per qualità, individualità ed esperienza potrebbe sortire l’effetto boomerang, come accaduto già per la rappresentativa senior in occasione di Euro 2016: chiedere a Giorgio Chiellini e Graziano Pellè per conferme.

Dalla sconfitta contro la Repubblica Ceca, che aveva costretto l’Italia a guardarsi in faccia e riflettere sulle proprie responsabilità, sembra essere passata una vita: invece la sconfitta di Tichy dista solo una settimana sul calendario. La ricetta del ct Di Biagio per superare gli spagnoli fa rima con intensità e lucidità:

Noi cercheremo di fare un'altra impresa, è alla nostra portata. Spagna favorita? Almeno sulla carta. Affrontarli non è mai facile: se difendi in maniera aggressiva, prendendoli alti, corri meno rischi che non quando li attendi nella tua metà campo.

Italia, contro la Spagna serve un’impresa

Contro la squadra più forte del torneo, il ct azzurro non dovrebbe operare rivoluzioni in formazione. Rispetto alla partita vinta contro la Germania, il dubbio più grande risponde al nome di Andrea Petagna: escluso in favore del tridente leggero composto dal match-winner Federico Bernardeschi, Chiesa e Berardi, il centravanti dell’Atalanta potrebbe ritrovare spazio dal 1’ con i due calciatori della Fiorentina in corsia. Un’opzione ventilata in conferenza dallo stesso Di Biagio:

I loro centrali di difesa sono molto diversi da quelli tedeschi e quindi andranno affrontati in maniera differente.

Meno agevoli le scelte nel reparto arretrato: tutto ruota intorno alle condizioni di Caldara, che anche ieri ha lavorato a parte e resta in forte dubbio. In caso di forfait del centrale promesso sposo della Juventus, spazio ad Alex Ferrari con Davide Calabria a destra in sostituzione di Conti. Se invece Caldara dovesse farcela, ballottaggio Ferrari-Calabria in corsia, con Barreca e Rugani a completare la linea. A centrocampo, posti assicurati per Benassi, che non è al meglio, ma stringerà i denti, Gagliardini e Pellegrini.

Tra i pali, spazio a Gianluigi Donnarumma. Assoluto protagonista di giorni trascorsi tra parate, social, smentite e appuntamenti per il rinnovo del contratto. Il portiere del Milan ha affiancato ieri in conferenza Di Biagio, che ha respinto al collega slovacco Hapal le pesanti accuse di 'biscotto' in occasione della sfida vinta contro la Germania:

Spagna tra Asensio e i suoi fratelli

Pensi a Spagna-Italia Under 21 e la mente corre all'Europeo 1996: Azzurrini in 9, parità ai tempi supplementari, si va ai calci di rigore. Angelo Pagotto veste i panni dell'eroe per una notte e neutralizza i tiri dal dischetto di De la Pena e Raul, consegnando all'Italia di Cesare Maldini la terza vittoria continentale in sei anni. Oggi quella Spagna fa paura come 21 anni fa: a guidarla è un talento che ha già messo la sua firma in finale di Champions League. Risponde al nome di Marco Asensio, 21enne del Real Madrid già autore di tre reti contro la Macedonia: ala sinistra da 38 presenze stagionali con i blancos, condite da 10 reti e 4 assist, Asensio è in ottima compagnia.

16 Facebook Twitter Pinterest 1

Facebook Twitter Pinterest 2

Facebook Twitter Pinterest 3

Facebook Twitter Pinterest 4

Facebook Twitter Pinterest 5

Facebook Twitter Pinterest 6

Facebook Twitter Pinterest 7

Facebook Twitter Pinterest 8

Facebook Twitter Pinterest 9

Facebook Twitter Pinterest 10

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 16

Limitandoci all’attacco, troviamo Gerard Deulofeu, già noto ai tifosi italiani grazie ai sei mesi vissuti con la maglia del Milan, e il centravanti del Malaga Sandro Ramirez, autore di 14 centri nell’ultima Liga. Qualità e muscoli a centrocampo, doti assicurate da Saúl Ñíguez, perno dell’Atletico Madrid di Simeone, Marcos Llorente, canterano del Real Madrid passato dall’Alaves, e Denis Suarez del Barcellona. Centinaia di presenze tra i “pro” per loro, come per Hector Bellerin, titolarissimo nell’Arsenal e pilastro di una difesa completata da da Gayà (Valencia), Meré (Sporting Gijón) e Vallejo (Real Madrid) davanti al portiere dell'Athletic Bilbao Arrizabalaga.

Sigue el partido de la Sub-21 ante ltalia en @cuatro a las 21:00 https://t.co/MVJOtE32Zi pic.twitter.com/33j8NPeZzx — RFEF (@rfef) June 27, 2017

Generazione di fenomeni? Le tre partite del girone, chiuso a 9 punti superando Macedonia (5-0), Portogallo (3-1) e Serbia (1-0), raccontano questo. Così come l'hashtag lanciato dalla Federazione spagnola su Twitter, #porlaquinta. Già, perché in classifica generale gli spagnoli inseguono gli Azzurrini, vittoriosi 5 volte a fronte delle 4 delle Furie Rosse. Anche per questo, Celades ha parlato da pompiere in conferenza:

L'Italia è un ottima squadra, molto ben organizzata con ottimi giocatori. Sara' quasi un 'clásico'. Abbiamo giocato delle gare molto importanti a settembre quindi ora proveremo ad andare avanti. Siamo ambiziosi.

Spagna-Italia, le probabili formazioni

Spagna (4-3-3): Arrizabalaga; Bellerin, Merè, Vallejo, Gayà; Saul, Llorente, Denis Suarez; Deulofeu, Sandro, Asensio. Ct. Celades

Italia (4-4-2): Donnarumma; Ferrari, Caldara, Rugani, Barreca; Chiesa, Gagliardini, Pellegrini, Benassi; Petagna, Bernardeschi. Ct. Di Biagio.