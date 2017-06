I blaugrana hanno deciso di far scattare la clausola di recompra per l'attaccante esterno, ma secondo la stampa spagnola la Pulce non è entusiasta della scelta del club.

di Paolo Cola

La recompra di Gerard Deulofeu da parte del Barcellona è praticamente cosa fatta. L'attaccante spagnolo, impegnato in questi giorni con la nazionale Under 21 agli Europei in Polonia, è destinato a tornare alla casa madre: i catalani, infatti, hanno deciso di versare entro il 30 giugno all'Everton i 12 milioni di euro previsti dalla clausola, per regalare a Ernesto Valverde il primo rinforzo della sua avventura in blaugrana.

Secondo la stampa locale, peraltro, il giocatore non verrà inserito in altre trattative come pedina di scambio, e dunque farà parte a pieno titolo della rosa del Barça 2017-18. Ma la recompra non sembra aver fatto felici proprio tutti. Come racconta l'autorevole Don Balon, il primo a storcere la bocca per il nuovo acquisto blaugrana è stato nientemeno che Leo Messi.

Non che l'argentino si senta in alcun modo minacciato dal pari ruolo Deulofeu (suvvia, non scherziamo). Il punto è che uno come lui vuole sempre il massimo, e l'ex Milan non corrisponde esattamente al profilo tecnico in grado di innalzare il livello della squadra: e, in effetti, nel migliore dei casi Geri può essere considerato una discreta alternativa alla MSN, niente di più.

Per Messi, il Barcellona avrebbe ben altre priorità sul mercato. Innanzitutto Marco Verratti, considerato da molti, Pulce compresa, l'erede designato di Andres Iniesta. La volontà del club è chiara, quella del playmaker pure, ma c'è da fare i conti con il PSG, per nulla intenzionato a cedere. In secondo luogo, Messi spingerebbe per l'acquisto di Hector Bellerin, uno dei tanti transfughi della Masia che sono diventati grandi in Premier League. Anche nel caso del velocissimo esterno destro bisognerà vincere la resistenza del suo club d'appartenenza: l'Arsenal lo ritiene incedibile e per ora ha rispedito al mittente tutte le offerte.

Se Verratti e Bellerin permetterebbero al Barcellona di aumentare notevolmente il peso specifico sia in mezzo che dietro, lo stesso non si può dire di Deulofeu. Tra l'altro, sembra che anche lo stesso giocatore non sia esattamente entusiasta di tornare a casa. Consapevole della concorrenza spietata che lo attende in Catalogna, avrebbe preferito disputare l'anno precedente al Mondiale in una squadra in grado di garantirgli più spazio.

Il Milan, per esempio, dove ha trascorso gli ultimi sei mesi, contribuendo sensibilmente alla qualificazione in Europa League dei rossoneri con quattro gol e altrettanti assist in 18 presenze. Anche la Roma, secondo il suo procuratore, sarebbe stata una destinazione gradita. Ma il coltello dalla parte del manico lo ha sempre avuto il Barça, e per Deulofeu l'esperienza italiana deve considerarsi chiusa, almeno per il momento.