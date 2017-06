Da 26 anni di reclusione a 16: questa è la sentenza d'appello per Daniele De Santis, l'ultras romanista colpevole della morte di Ciro Esposito.

16 minuti fa di Edoardo Colombo

Si conclude il processo d'appello a Daniele De Santis, l'ultras romanista condannato a 26 anni di reclusione in primo grado per la morte di Ciro Esposito: il tifoso napoletano ferito poco prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli del 3 maggio 2014, morto poi dopo 53 giorni di agonia.

E la sentenza è inaspettata, diversa da quanto si attendesse. Dopo alcune tensioni in aula, ecco il verdetto: la condanna per l'ultrà romanista è stata ridotta, da 26 a 16 anni di reclusione. Questo il giudizio appena emesso dalla Corte d'Appello di Roma.

Il processo, iniziato dopo gli scontri nei pressi dell'Olimpico del 3 maggio 2014, termina con una riduzione della pena per Daniele De Santis. In particolare, il procuratore generale di Roma, Vincenzo Saveriano, aveva domandato una condanna a 20 anni per l'ultrà della Roma - al quale era stata comminata in primo grado una pena di 26 anni di reclusione per l'omicidio Ciro Esposito. Chiesta invece l'assoluzione per gli altri due imputati, due tifosi napoletani accusati di rissa. I due, in precedenza, erano stati condannati in primo grado a otto mesi.

Pena ridotta a Daniele De Santis

La vicinanza del Napoli alla morte di Ciro Esposito

Una morte dopo una lenta agonia durata 53 giorni, una pena finale di 16 anni per questo reato. Una sentenza commentata così da Angelo Pisani, il legale della famiglia Esposito. Ecco le sue parole a Napoli Today:

Incredibile. Dieci anni di sconto per chi uccide un ragazzo. Assurdo, ma ha retto l'impostazione della sentenza di primo grado e un minimo di giustizia con l'assassino di Ciro Esposito che dovrà scontare solo 16 anni di detenzione.

Si conclude così il processo d'appello a Daniele De Santis, l'uomo colpevole di aver ucciso Ciro Esposito poco prima della finale di Coppa Italia Fiorentina-Napoli del 3 maggio 2014.