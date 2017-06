Ritratto semi-ufficiale di Hidetoshi Nakata: vita, ritiro prematuro e miracoli. Ecco chi era davvero l'ex centrocampista di Perugia, Roma e Parma.

di Luca Capriotti

Chi era davvero Hidetoshi Nakata? Una specie di samurai fuori tempo massimo, era i suoi capelli arancioni al primo anno a Perugia, il tiro da fuori fuori casa contro la Juventus (non c'era lo Juventus Stadium e la Juve aveva ancora il suo simbolo).

E se Nakata non fosse andato alla Roma? Cosa sarebbe successo? La Roma avrebbe vinto lo Scudetto nel 2001? Ce l'avrebbe fatta lo stesso, senza quel trasferimento (piuttosto atipico, a dire il vero)?

Cosa rappresenta Hidetoshi Nakata per una generazione che ne ha osservato stupita l'impatto, le magliette, il ritiro dal calcio a 29 anni? Cerchiamo di dare 3 interpretazioni della sua figura, avvolta in una mitica aurea di santità nipponica, con qualche divagazione nostalgica che ci sta sempre bene d'estate, con il caldo.

Nakata oggi è soprattutto grosso ed encomiabile impegno umanitario

Possibili interpretazioni del ruolo di Nakata nel destino del mondo

1) Era proprio un Samurai, con una qualche missione oscura

Ecco, questa è l'epoca, strano a dirsi, in cui tante figure trovano commercializzazioni americane che ne sviliscono il senso profondo, lo travisano, ne fanno qualcosa di altro. Forse l'ultimo Samurai, in realtà, non è stato proprio Tom Cruise. Forse la figura mitica di Nakata è totalmente legata alla cultura giapponese. C'è qualcosa di estremamente etimologico in Nakata, nel suo "servizio" al calcio italiano. Alla Roma, nello specifico, di cui delinea con delicatezza la traiettoria, fino a portarla a vincere uno storico Scudetto. A Roma, non a Torino, non a Milano. In qualche modo, del servire che hanno dentro i Samurai, sin dalla loro origine, Nakata preserva una forte impronta. Per questo forse, dopo il suo gol alla Juventus, forse la rete più importante della sua carriera, sicuramente fondamentale per blindare lo Scudetto della Roma, non è che esulti in maniera smodata. Anzi, sembra quasi aver fatto semplicemente il suo dovere.



Come se avesse solo risposto ad un suo bushidō personale, rigido, esemplare. La sua missione oscura? Forse far male alla Juventus: non solo con la Roma, gli segnerà anche con il Parma, in finale di Coppa Italia. Ma non solo quello: anche qualcosa di più oscuro, il senso di una missione che forse neppure lui è riuscito a capire. D'altra parte, il primo che ha visto l'America ha gridato "Terra", ma non sapeva a cosa andava davvero incontro.

2) Era una trovata di marketing, con una qualche missione oscura

A Perugia il fenomeno Nakata decreta l'invasione cosmica di decine e decine di turisti giapponesi con le canoniche macchinette fotografiche di ordinanza (che belli i cliché). Nakata fa vendere magliette, Nakata stipa le tribune stampa di cronisti giapponesi, Nakata sembra tutto meno che un uomo di Marketing, ma è proprio la Mucca Viola di Godin che trova la sua speciale incarnazione. Capelli arancioni a colpire l'occhio degli osservatori a Francia '98, sorriso enigmatico, nessuna possibilità di parlare un italiano discreto se non con un traduttore vicino, ogni secondo.

Qualcosa di cool comunque Nakata c'è l'ha dentro

Come disse ai suoi tempi il buon Borgognoni, con una certa inflessione umbra, allora presidente della Provincia:

Per me Gaucci ha fatto proprio un colpaccio con quel ragazzino giapponese. Questo non solo sa giocare al calcio, ma può diventare un autentico business. Noi il fenomeno Nakata dobbiamo ancora capirlo. Studiarne le implicazioni e possibilmente sfruttarlo meglio di quanto si sia fatto finora

Sfruttarlo. Implicazioni. Colpaccio. Ragazzino Giapponese. Che meravigliosa scelta lessicale. Avrete capito anche voi che non aveva bisogno di parlare, era lui stesso il bisogno, asiatico, di arrivare nel cuore del calcio che conta. Una specie di pioniere di una successiva invasione asiatica del calcio occidentale, in cerca di brand, fondi, investimenti. Poi, alla fine della sua breve carriera, si ritira a 29 anni, in realtà diventa imprenditore. O meglio, ora si distingue per un grosso ed encomiabile impegno umanitario, ma prima viaggia per tutto il mondo in cerca di sé stesso (d'altra parte, il marketing vive di cliché, si sa), poi fonda una serie di aziende, disegna gioielli, un grosso investimento, Sakenomy, con questi propositi bellicosi che forse ne giustificano l'ascesa (o forse no):

Le persone sanno riconoscere i tipi di vino, ma raramente sanno fare lo stesso con il saké. C’è poca conoscenza al riguardo e per questo ho pensato che ci fosse bisogno di creare una marca che le gente potesse imparare a conoscere e ad apprezzare. Il mio obiettivo è quello di espandere il mercato di tutto il saké, non solo quello che produco io. Si può abbinare qualsiasi tipo di cucina con il saké, non solo quella giapponese, anche quelle italiana, francese o cinese.

3) Era un alieno, con una qualche missione oscura

Dopo il forte bisogno di un saké di marca, cercando le origini del mito di Nakata, ci siamo imbattuti, fortuitamente e fortunosamente, nelle dichiarazioni del capo di Stato maggiore delle Forze di autodifesa giapponesi, il ministro Shigeru Ishiba, che nel 2007 candidamente affermava:

Non c'è nessun motivo per negare ulteriormente che oggetti non identificati (Ufo) esistono e che questi vengono controllati da un'altra forma di vita. Verificherò se l'esercito del Giappone sia in grado di affrontare un attacco alieno - del resto, anche nei film di Godzilla sono di fatto le truppe giapponesi ad entrare in azione. Non si capisce come mai la nostra legislazione non dispone ancora di alcuna direttiva nel caso di un'invasione extraterrestre

Probabilmente Hidetoshi Nakata aveva qualcosa di talmente altro rispetto al nostro calcio, di talmente e profondamente diverso da assomigliare fattivamente a un alieno. L'abbandono a 29 anni, già di per sé, è come se lo gridasse al mondo: sono un alieno. Ha sostituito Totti, contro la Juventus (forse gli albori dell'invasione di Spalletti?) e ha segnato contro la Juventus: non è un alieno, quello che può fare questo, e vincere qualcosa? Vince lo Scudetto a Roma, e se ne va, come se avesse compiuto una qualche missione spaziale.

In questo momento Nakata sembra un boss alieno



Probabilmente sul suo cv non c'è nemmeno traccia di quel Tricolore, come succede per gli agenti dei reparti speciali russi che dopo le missioni in Cecenia scoprivano di aver condotto vita civile, nel frattempo, mentre erano in servizio, formalmente da disoccupati. Tutto sparito, tutte le prove andate col vento. Forse Nakata ha qualcosa a che vedere con alcuni cartoni che tanto ci attraevano da bambini (ATTENZIONE, CONTIENE NOSTALGIA PROFONDA), quando qualcuno cominciava a mormorare, con una qualche missione oscura, ma con voce forte: "Corri ragazzo laggiù...".