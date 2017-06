L'ex portiere del Psg disegna di color granata il suo nuovo mondo, quello del Torino: "Un onore essere qui". Mamma Serie A riabbraccia un suo figlio.

2 ore fa di Edoardo Colombo

Un po' a tutti noi, nella vita, è passato per la testa di lasciare l'Italia. Il desiderio di scoprire nuove realtà, spesso, domina tutto il resto: in particolare nel mondo del calcio. Certo, i soldi fanno la differenza, l'offerta di un emiro può rivoluzionare la storia di un giocatore, ma l'Italia sarà sempre nel suo cuore. Gli mancherà, questione di sangue. E per crederlo, non resta che rivivere assieme le ultime ore di Salvatore Sirigu. Da Parigi a Torino, sponda granata. Con buona pace del Dio denaro.

Carattere sicuro, quello di Salvatore. Alla Dino Zoff, per intenderci. Sardo, nuorese, isolano, sanguigno e genuino: un vero portiere. Venezia, giovanili a Palermo, Cremonese, Ancona e poi di nuovo su un'isola. Non la sua Sardegna, ancora Sicilia: sempre in rosanero. Freddissimo, sicuro, un vero guardiano. Un numero 1 da riempire di soldi, quelli di Nasser Ghanim Al-Khelaïfi: lo sceicco del Psg. E così, a 24 anni, Sirigu sostitusce il cannolo con la baguette: Francia, Parigi. Vincendo per quattro volte la Ligue 1, conquistando anche la Nazionale e consacrandosi nel mondo.

Ah, la Spagna. In Liga, dal Siviglia all'Osasuna: tutto nell'ultima stagione. Parando due rigori in 101 secondi, divertendosi, dimostrando di esserci ancora: sorridendo. E il presente? Sirigu aveva un altro anno di contratto con il Psg a circa tre milioni netti, ma ha deciso di rescindere rinunciando a un po' di soldi per lasciare spazio al suo grande desiderio: riabbracciare la Serie A. Dicendo sì al Torino, firmando un contratto biennale e, soprattutto, ascoltando il suo cuore.

Torino, Sirigu è l'uomo giusto

Salvatore Sirigu

Si ricomincia. Italia. La sua Italia. Ieri Sirigu era con il suo agente, Brachini, negli uffici di Milano del presidente Cairo. Ultimi dettagli, strette di mano e via con le visite mediche di oggi. Onoratissimo, Totò:

Sono onorato di far parte di una società che ha una storia unica. Sono molto felice di far parte di questa società. Ho scelto il Toro perché mi ha voluto fortemente e perché da anni porta avanti un progetto concreto in netta crescita esponenziale. Il club e il presidente mi hanno fatto sentire importante e li ringrazio per questo.

Perché a 30 anni un portiere è nel pieno della sua maturità. In breve: questo sardo è davvero affidabile. Poco importano gli ultimi tempi a Parigi, bruttini: sì. Non per colpa sua, sia chiaro. Il declino iniziò nel luglio 2015, quando il Psg annunciò con le sirene spiegate l'acquisto di Trapp, alternato con Areola dopo una sola stagione. Facendo dimenticare quell'italiano di 190 centimetri, oggi pronto a riscattarsi.

E il Torino spalma la protezione 50 sul suo mercato: uno scudo forte, sicuro, per respirare di nuovo quella certezza made in Italy tra i pali. Vietato non innamorarsi ancora, perché questo Totò del pallone ha tutte le carte in regola per blindare la porta del Toro.

"Prima una me**a, ora decisivo". Salvatore si sfogò così il 19 aprile del 2005: prima gli errori in una partita di Coppa contro il Barcellona, poi una prestazione eroica in una gara successiva di campionato, contro il Nizza. Senza mandarle a dire, facendo capire al mondo che lui c'era ancora: sempre e comunque. Ah, "eh se sono un problema, me ne vado". Da Parigi all'Osasuna, passando per Siviglia: con umiltà. Parando due rigori in 101 secondi, rigenerandosi e magari nell'inconscio pensando già al futuro. Un tempo che ora fa rima con Serie A e Torino: con un biennale tutto granata. Perché l'Italia, alla fine, non la si scorda mai.