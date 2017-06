L'ex cognato di Neymar, gestito dal padre della stella blaugrana, avrebbe rivelato di aver trovato già un accordo con il Barcellona durante una partita di poker.

21 minuti fa di Marco Ercole

Una partita di poker potrebbe costare il piatto al Barcellona. Proprio sul tavolo verde sembra sia arrivata la rivelazione di Lucas Lima riguardo l'accordo già raggiunto con il club catalano, che inguaierebbe la società spagnola. E poco importa se subito dopo siano arrivate le smentite del diretto interessato:

Seriamente, secondo voi se avessi firmato con il Barcellona lo direi in un posto dove possono sentirlo tutti?

La smentita non è bastata per arrestare i sospetti del Santos, che invece ha sottolineato come fino al 1° luglio, a norma di regolamento, non sia legale per altri club trovare un accordo con il trequartista brasiliano, sotto contratto fino al prossimo 31 dicembre 2017.

Ecco perché i rumors riguardo un quinquennale già firmato da 4 milioni a stagione (più un maxi-bonus di altri 5 milioni da suddividere nel corso della sua permanenza in blaugrana), tra Lucas Lima e il Barcellona, ha fatto mettere in moto il Santos: la società brasiliana non intende lasciar correre su questa vicenda di calciomercato ed è pronta ad adire le vie legali.

Neymar e Lucas Lima con la maglia del Brasile, il calciomercato può riportarli insieme al Barcellona

Calciomercato, Santos denuncia Barcellona per Lucas Lima

Il Santos è sicuro che il Barcellona abbia raggiunto un accordo con il centrocampista Lucas Lima e per questo ha deciso di segnalare la possibile infrazione con una denuncia alla FIFA, come riportato dai media brasiliani:

Siamo sicuri che il Barcellona abbia acquistato il giocatore prima del limite di tempo consentito, non rispettando il regolamento di calciomercato sancito dalla FIFA. Il caso adesso è nelle mani del Dipartimento Giuridico.

Il Peixe insomma non vuole lasciar correre, anche perché nella stessa nota inviata alla FIFA ha sottolineato come il Barcellona sia recidivo in questo tipo di comportamenti in sede di calciomercato. Già con Neymar - scrivono in Brasile - l'accordo era stato raggiunto nel 2011, nonostante il suo contratto con il Santos fosse fino al 2014.

Adesso tutto si ripete con il 26enne Lucas Lima, che ha ancora sul piatto un'offerta di rinnovo per restare altri 4 anni con i brasiliani. Difficilmente sarà accettata. Il suo agente, cioè il padre di Neymar, ha lasciato intendere che per il suo assistito sia arrivato il momento di provare un'esperienza in Europa.