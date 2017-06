Dopo Hector Moreno è fatta in casa giallorossa anche per l'esterno olandese del Feyenoord. Nato centrocampista, velocità e assist sono le sue armi migliori.

1 ore fa di Alberto Casella

Sistemato il cuore della difesa con l'acquisto sul calciomercato di Hector Moreno, la Roma guarda le fasce. Per quella destra è appena sbarcato a Fiumicino una locomotiva olandese, un ragazzo che in due stagioni da titolare al Feyenoord ha vinto altrettanti trofei, la Coppa d'Olanda nel 2016 e l'Eredivisie quest'anno.

Pur di regalare Rick Karsdorp a Di Francesco, il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con la società olandese sulla base di 16 milioni di euro complessivi: 14 fissi più 2 di bonus. Nelle scorse ore i rispettivi dirigenti hanno lavorato per limare gli ultimi dettagli.

L'annuncio è questione di ore, nel frattempo il 22enne si sottoporrà alle visite mediche. Dopo averla affrontata da rivale poco più di due anni fa in Europa League, Karsdorp è pronto ad abbracciare la Roma.

Calciomercato Roma: ultimi dettagli per Karsdorp. L'identikit

Rick Karsdorp è nato l'11 febbraio 1995 a Schoonhoven e al Feyenoord ci è arrivato da ragazzino. Cresciuto come centrocampista centrale, deve la sua metamorfosi a Giovanni van Bronckhorst che, impressionato dalle sue doti di velocità, ebbe l'intuizione di provarlo sulla fascia. Detto fatto: il test riuscì talmente bene che Rick - proprio come successe qualche anno fa ad Alessandro Florenzi, suo futuro compagno nella Roma - da lì non si è più mosso, diventando uno dei migliori prospetti nel ruolo.

L'esperienza a centrocampo, però, gli sta tornando utile: da quando è in prima squadra Karsdorp, oltre ad aver realizzato un gol, ha già distribuito una ventina di assist per i compagni. Velocità di corsa e nei recuperi, ottima tecnica e visione di gioco sono le sue doti migliori. Nella fase difensiva ha ancora margini di crescita, ma Di Francesco e il suo staff saranno ottimi maestri.

Di Francesco lo voleva al Sassuolo

Il tecnico romano, del resto, lo aveva messo sotto osservazione da oltre un anno e lo avrebbe voluto già nell'ultimo calciomercato estivo al Sassuolo per sostituire Vrsaliko. Nel frattempo Rick è cresciuto, ha esordito in Nazionale - 3 presenze nelle Qualificazioni ai Mondiali - e ha vinto il titolo olandese, che al Feyenoord mancava dal 1999. Alla Roma manca dal 2001. Un segno del destino?