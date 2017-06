Il centrocampista belga dei giallorossi è nel mirino dei Red Devils. E i suoi enigmatici post su Instagram alimentano le fantasie di mercato.

Da una parte l'offerta di rinnovo della Roma, sulla quale resta ancora un bel po' di distanza (4 milioni bonus compresi proposti, a fronte di una richiesta di 4 più bonus del giocatore), dall'altra la tentazione sempre più concreta di andare altrove. Radja Nainggolan ha detto di aver fatto una scelta di vita e di voler restare in giallorosso, ma gli scenari di calciomercato possono variare continuamente.

Per Nainggolan - il cui contratto è in scadenza nel 2020 - si sono già fatte avanti Milan e Inter. I nerazzurri di Luciano Spalletti in particolar modo, visto che il il tecnico di Certaldo non ha mai nascosto la stima sconfinata nei confronti del suo ex giocatore alla Roma.

Se poi ci si aggiunge anche la variabile "social network", associata a un minimo di leggerezza nella pubblicazione da parte del calciatore in questione, ecco allora che le indiscrezioni di calciomercato possono letteralmente spiccare al volo. Per completare la ricetta, infine, inseriamo anche il forte interesse del Manchester United di José Mourinho. E il futuro del nazionale belga non può che catalizzare tutta l'attenzione dell'ambiente giallorosso, già scottato per la cessione di Salah.

Calciomercato Roma, Manchester United su Nainggolan

A maggior ragione se poi arriva un'offerta di calciomercato come quella descritta oggi su La Gazzetta dello Sport da parte del Manchester United: 7,5 milioni a stagione per lui e 40-45 per la Roma. Inevitabile non pensarci su, come sembra fare proprio lo stesso Nainggolan con quel suo post su Instagram pubblicato ieri:

Sto pensando a cosa fare.

Un post che chiaramente ha lasciato un po' perplessi i tifosi della Roma e che probabilmente ha ritenuto quanto meno equivoco pure lo stesso giocatore. E così due ore più tardi ne è arrivato un altro di post su Instagram, che ha tranquillizzato la situazione. "Ne avevo bisogno", ha scritto riferendosi al nuovo taglio di capelli.

Tutto risolto? Questo non si può sapere. Nel calciomercato può succedere qualsiasi cosa. Soprattutto se il Manchester United decide veramente che sei il suo obiettivo principale. Pogba docet.