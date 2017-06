Il portiere dell'Inter vuole giocare la Champions League e competere per titoli importanti. I nerazzurri devono vendere e il Napoli deve risolvere la grana Reina.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Se qualcuno vende, c’è anche chi compra. L’Inter entro il 30 giugno dovrà per forza incassare per rispettare il fair play finanziario stabilito dalla Uefa. In giornata si riunirà il Consiglio d’Amministrazione dei nerazzurri che dovrà approvare il bilancio preventivo per la prossima stagione e stabilire il budget. Ma ci sono novità importanti sul calciomercato.

Già, perché l’Inter potrebbe decidere di vendere Samir Handanovic. Il portiere vuole fare il salto di qualità, vuole competere per vincere e il Napoli in questo momento dà garanzie superiori. L’estremo difensore dei nerazzurri piace particolarmente a Maurizio Sarri, che potrebbe essere costretto a veder andar via Pepe Reina. E già nelle prossime ore ci possono essere novità su queste due operazioni.

Nel caso in cui degenerasse la situazione tra il Napoli e Reina, sarebbe proprio Handanovic il primo obiettivo di calciomercato di Sarri e De Laurentiis. Il portiere dell’Inter d’altronde vuole giocare la Champions League e i partenopei, superando i preliminari, potrebbero offrirgliela già da quest’anno.

Da quando nel 2012 Handanovic lasciò l’Udinese per l’Inter, non è mai riuscito a raggiungere la Champions League né è mai riuscito a vincere un trofeo. A luglio compirà 33 anni, vuol dire che ha ancora poche stagioni di fronte a sé. In questa finestra di calciomercato dovrà valutare attentamente le varie opzioni che gli si presenteranno. Compresa quella legata al Napoli.

L’obiettivo dell’Inter è crescere, ma lo è da anni e il salto di qualità non riesce mai. Al Napoli invece da questo punto di vista sono già avanti. Per questo l’ipotesi di un passaggio di Handanovic in Campania appare plausibile. Anche perché l’Inter deve vendere, e se qualcuno vende c’è anche chi compra.