L'allenatore rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport chiedendo ai tifosi ancora un po' di pazienza: "Il rinnovo dipende esclusivamente dal giocatore e dal suo entourage".

un'ora fa di Andrea Pettinello

Ancora qualche giorno di pazienza. È questo il diktat di Vincenzo Montella ai tifosi del Milan dopo l'incontro avuto la scorsa settimana con la famiglia di Gianluigi Donnarumma. L'allenatore rossonero ha parlato dopo la fine della stagione che ha visto il Diavolo riconquistare l'accesso a una competizione europea dopo ben 4 anni di attesa. Il tecnico ha ovviamente affrontato il tema riguardante la permanenza del portiere classe '99 in rossonero.

Secondo quanto dichiarato da Montella ai microfoni di Sky Sport, non è ancora certo l'addio di Donnarumma. Nonostante le dichiarazioni di Mino Raiola, agente del giocatore, e la bufera scatenatasi sui social network con il portiere travolto da una marea di insulti e minacce (in alcuni casi dirette anche alla sua famiglia), l'ex allenatore di Catania e Fiorentina, oggi al centro del nuovo progetto del Milan targato Fassone-Mirabelli, si è sentito in dovere di difendere il proprio giocatore e avanzare qualche richiesta ai tifosi.

I supporters rossoneri, o almeno una gran parte di loro, non sembrano aver preso con la giusta diplomazia il rifiuto del giocatore. Il post su Instagram del cognato, che definiva il Milan una "società di pagliacci", e il successivo tweet del giocatore volto a celebrare il forte legame esistente tra lui e Mino Raiola, hanno ulteriormente scatenato la furia dei tifosi.

Calciomercato Milan, Montella su Donnarumma

La famiglia di Gigio mi ha invitato per un caffè e per cortesia ho accettato. Tra l'altro, ho portato con me anche mio padre. Il rinnovo non dipende né da me, né dal Milan, ma esclusivamente dal giocatore e dal suo entourage. Merita di essere aspettato e rispettato ancora un po'. Ovviamente il tempo stringe e l'inizio della stagione è alle porte, ma rimaniamo fiduciosi. Il suo è un ruolo importantissimo.

Così Vincenzo Montella a Sky Sport ha espresso la sua opinione sulla questione che più di tutte ha tenuto banco nei corridoi di Milanello nelle ultime settimane. Ieri pomeriggio lo stesso Donnarumma ha dichiarato di essere pronto a parlare con il Milan non appena conclusa l'esperienza dell'Europeo con l'Under 21. L'impressione che in molti si sono fatti è quella di un giocatore pronto a rinnovare e deciso a continuare la sua esperienza in rossonero.

Del caso Donnarumma è tornato a parlare anche il direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli: