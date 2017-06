Il centrocampista della Nazionale argentina torna nella squadra che lo lasciò andare a parametro zero poco più di dodici mesi fa: operazione da 9 milioni di euro.

un'ora fa di Daniele Minuti

Ever Banega saluta l'Inter e la Serie A dopo soltanto dodici mesi dal suo arrivo a San Siro. Le indiscrezioni di calciomercato circolate negli scorsi giorni che lo vedevano vicino ad un ritorno al Siviglia sono state confermate: il centrocampista nerazzurro è ormai a un passo dal tornare a giocare in Andalusia.

La trattativa fra le due società è in fase molto avanzata, le cifre del trasferimento sembrano essere quelle diffuse dai media spagnoli la scorsa settimana: il Siviglia pagherà 9 milioni di euro per il ritorno dell'argentino, che ritroverà la squadra in cui ha giocato dal 2014 al 2016.

Il giocatore della Nazionale argentina lascia così l'Inter dopo una sola stagione tutt'altro che esaltante. La sua scelta deriverebbe principalmente dalla necessità di giocare con continuità nell'annata che precederà i Mondiali in Russia 2018, per non rischiare di perdere la fiducia del neo ct dell'albiceleste, Jorge Sampaoli.

Calciomercato Inter, Banega verso il Siviglia

Banega con la maglia del Siviglia

La conferma del ritorno di Banega al Siviglia è arrivata direttamente dal suo procuratore, Marcelo Simonian. Lo scorso giovedì l'agente aveva definito Siviglia "la casa" del suo assistito e in un'intervista rilasciata a Estadio Deportivo ha chiarito come la trattativa per l'argentino sia vicinissima alla definizione, nonostante voci di calciomercato che parlavano di un avvicinamento al Paris Saint-Germain.

Banega andrà al Siviglia, col PSG non c’è nulla di concreto. L’affare non è ancora definitivamente chiuso ma siamo molto vicini. Tutto sembra andare per il verso giusto.

Incassando 9 milioni di euro dal Siviglia, l'Inter mette a segno una vantaggiosa operazione di calciomercato: il centrocampista era arrivato nel maggio scorso a parametro zero e questa cessione rappresenta una plusvalenza importante per la società nerazzurra.

Con l'arrivo di Spalletti, Banega avrebbe fatto ancora più fatica a trovare una collocazione tattica, dato che ha dimostrato di non trovarsi a suo agio in un centrocampo a due e di non avere la gamba per essere l'incursore che il tecnico toscano ama mettere dietro le punte.

In Andalusia, Banega ritroverà un ambiente ancora molto legato a lui, dato che la sua esperienza a Siviglia fu caratterizzata da prestazioni di altissimo livello, culminate con la vittoria di due Europa League consecutive.