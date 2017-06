L'affare è stato confermato dal presidente doriano Ferrero: "Per Skriniar all'Inter è ormai fatta, ma di cifre non parlo". Ai blucerchiati vanno Caprari ed Eguelfi.

un'ora fa di Alberto Casella

I tifosi dell'Inter stavano cominciando a chiedersi che cosa fosse successo a Piero Ausilio e al suo staff: se magari la coabitazione, un po' difficile da capire, con Sabatini non stesse provocando qualche incomprensione e di conseguenza anche dei problemi al calciomercato della Beneamata.

I cugini del Milan si sono presi ormai da settimane il centro del ring: prima ancora che Suning avesse ufficializzato Luciano Spalletti come nuovo tecnico, Fassone e Mirabelli avevano già rivoltato la rosa come un calzino a suon di acquisti, senza peraltro dare l'impressione di volersi placare.

Quelli che nei mesi scorsi erano annunciati come i più probabili obiettivi del calciomercato nerazzurro svanivano sotto i colpi della concorrenza: da Schick in bianconero a Biglia e Conti sempre più vicini al Milan, a Manolas, già su un aereo per San Pietroburgo. E intanto non si parlava d'altro che di Perisic al Manchester United. Cornuti e mazziati, insomma.

Calciomercato Inter: arriva Skriniar, Caprari alla Sampdoria

E pur si muove: il calciomercato dell'Inter sta finalmente dando segni di vita, anche in entrata. Spalletti sa che la difesa va rinforzata con almeno un centrale di peso, fisico e tecnico, e con Ausilio si è deciso di puntare su Milan Skriniar, granatiere slovacco della Sampdoria, nato lo stesso giorno del 1995 del neoromanista Karsdorp.

Skriniar nega un gol all'Inter con un salvataggio sulla linea

Massimo Ferrero non è uno da mozione degli affetti: basta non essere tirchi e lui non si mette sicuramente di traverso:

Per Skriniar all'Inter è ormai fatta, ma di cifre non parlo.

Uno dei più utilizzati da Giampaolo

Le cifre saranno anche top secret, ma di sicuro il vulcanico presidente doriano ha fatto un altro affare, visto che per Skriniar, pagato 1 milione poco più di un anno fa all'Msk Zilina, avrà in cambio Gianluca Caprari - interista da un anno ma mai approdato nemmeno ad Appiano Gentile - Fabio Eguelfi e una manciata di milioni (Skriniar è valutato dalla Samp 30 milioni, Caprari 12/13).

Skriniar, appena eliminato con la sua Slovacchia dall'Europeo Under 21, ha già 7 gettoni nella Nazionale maggiore e nell'ultima stagione è stato uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico Giampaolo con quasi 3mila minuti giocati in 35 partite di Serie A.